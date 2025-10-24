La infanta Sofía arrasa y sorprende en los Premios Princesa de Asturias con un vestido de trasparencias de una firma española

La infanta Sofía se ha vuelto a convertir en la mejor compañera de su hermana, la princesa de Asturias, que este viernes 24 de octubre se ha convertido en la protagonista, un año más, de los Premios Princesa de Asturias.

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia ha viajado hasta Oviedo para formar parte de la que ya es una tradición de la familia real.

Consciente de que el protagonismo no era para ella en esta ocasión, sino para su hermana mayor, Sofía ha optado por un look más discreto que el Leonor, pero con el que no podía pasar desapercibida. Demostrando que tiene un estilo propio, ha llevado un vestido de color burdeos con transparencias y distintas capas, una pieza delicada y moderna que juega con los contrastes de los tejidos.

La hija menor de los Reyes lo ha defendido con acierto combinándolo con zapatos planos y un sencillo semirrecogido. El vestido, firmado por la marca española Miphai, que ya es habitual en el vestidor de Leonor y Sofía, ha devuelto a la firma a primer plano gracias al nuevo look de la benjamina del clan.

La Infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Según ha detallado la propia firma, se trata del modelo Ámbar, “confeccionado en crepé y en uno de los tonos estrella de la temporada”. “La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas”, explica Miphai.

El vestido se completa con una cremallera invisible en la espalda, pinzas delanteras y traseras, y un forro interior que asegura un ajuste perfecto. Una creación que, según destacan desde la firma, “fusiona la elegancia clásica con la frescura juvenil que caracteriza a la Infanta”.

La princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/Paco Paredes)

Y añaden: “Una vez más, la infanta Sofía demuestra que la nueva generación de la Casa Real apuesta por la moda nacional y por firmas emergentes que ensalzan la feminidad y la versatilidad del diseño español. Con este look, la infanta se consolida como un referente de estilo para las jóvenes generaciones, confirmando que en los eventos más especiales, el sello made in Spain sigue siendo sinónimo de elegancia y éxito”.

Disponible en la colección actual de la firma por 179,99 euros, el vestido se comercializa desde la talla XS hasta la XL y, a juzgar por la expectación que ha generado, todo apunta a que se agotará en cuestión de horas. Fiel a su estilo habitual, la infanta Sofía ha vuelto a prescindir de los tacones y ha optado por unas bailarinas destalonadas en tono nude, con puntera afilada y detalle joya en el tacón. Se trata del modelo “Yvette” de la firma Pretty Ballerinas.

En cuanto a los accesorios, ha repetido las joyas que lució en el concierto previo: en el brazo derecho, un brazalete con forma de hojas entrelazadas que se ajusta al antebrazo, y en la mano izquierda, una pieza muy especial perteneciente a su madre, la reina Letizia: el icónico anillo de Karen Hallam, estrenado en 2020 y convertido desde entonces en uno de sus complementos más representativos, así como en una joya heredable para sus hijas.