España

Lo mejor de los Premios Princesa de Asturias 2025: el futuro papel de Leonor, el comentario que hizo reír a los reyes y el protagonismo de las abuelas

La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias ha dejado tras de sí varios momentos que, aunque hayan pasado desapercibidos, han sido clave

Alba García

Por Alba García

Guardar
La reina Sofía y la
La reina Sofía y la reina Letizia, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (Europa Press)

El mundo de la cultura y el conocimiento volvió a reunirse este viernes 24 de octubre en Oviedo para celebrar la 45.ª edición de los Premios Princesa de Asturias, una cita que, año tras año, reafirma su relevancia como uno de los eventos más emblemáticos de la agenda institucional española. El Teatro Campoamor se vistió de gala para acoger a los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina emérita Sofía, los galardonados —entre ellos Eduardo Mendoza, Serena Williams y Byung-Chul Han— y un público entregado que no quiso perderse una tarde llena de emoción, discursos y gestos cargados de simbolismo.

Leonor, la heredera que toma el relevo

La gran protagonista de la jornada fue, sin duda, la princesa Leonor, que vivió uno de los días más significativos de su vida pública. Por primera vez, la heredera asumió plenamente el papel de su padre en la ceremonia: elogió a los premiados, clausuró el acto y abrió simbólicamente las puertas de la próxima edición de los premios. Un gesto que marca el inicio de una nueva etapa para la Princesa de Asturias, quien se consolida como figura institucional de presente y de futuro.

El rey Felipe VI y
El rey Felipe VI y la princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo. (EFE/Chema Moya)

Con voz segura y una serenidad que sorprendió incluso a los más veteranos, Leonor pronunció su discurso más largo hasta la fecha. “Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad y de virtualidades, os escriba una carta a cada premiado”, comenzó la princesa, arrancando sonrisas entre los asistentes al definir su intervención como un “envío postal de viva voz”. Pero el momento más espontáneo llegó cuando, con tono desenfadado, añadió: “Aun siendo de la generación Z e hija de una equis y un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más”. La referencia directa a sus padres provocó una carcajada sincera de los Reyes, que no pudieron contener la risa ante la ocurrencia de su hija mayor.

Minutos después, el rey Felipe VI ofreció uno de sus discursos más emotivos de los últimos años. Con la voz entrecortada, reconoció que “me corresponde ir cediéndole ya este espacio” a Leonor, destacando su madurez y su implicación creciente en la vida pública. “Esto lo digo con emoción, tanto como padre como Rey”, añadió, dejando claro que, aunque seguirá vinculado a la Fundación y a Asturias, el futuro de los premios ya tiene rostro: el de su hija.

El protagonismo de las abuelas, la reina Sofía y Paloma Rocasolano

Entre los rostros más esperados, las dos abuelas de Leonor y Sofía también acapararon flashes y miradas. La reina Sofía, puntual y sonriente, llegó al Hotel de la Reconquista al mediodía, acompañada por el sonido de las gaitas que anunciaban su presencia. Durante la ceremonia, ocupó su asiento en el palco de honor, justo a unos metros del escenario, junto a las autoridades y representantes de la Fundación Princesa de Asturias, siguiendo cada detalle del acto con atención y orgullo.

Paloma Rocasolano, madre de la
Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, momentos antes del inicio de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. (EFE)

Por su parte, Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, volvió a demostrar su elegancia discreta. Llegó con antelación al teatro, evitando protagonismos innecesarios, pero dejando su sello en la alfombra azul con un vestido midi de fondo negro con flores en tonos rosa, de DKNY, que combinó con salones negros de tacón bajo y un clutch rosa palo. Durante el acto, se sentó en el patio de butacas, en una de las filas reservadas a los familiares de los Reyes, desde donde siguió con emoción los discursos de su hija y de su nieta.

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasReina LetiziaPrincesa LeonorInfanta SofíaFelipe VIAsturiasCasas RealesRealezaCasa Real EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Santoral del 25 de octubre: San Frutos de Segovia y todos los onomásticos

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral del 25 de octubre:

Estas son las series más vistas en Netflix España que te puedes perder el fin de semana

La plataforma refuerza su oferta de contenido para mantener y atraer suscriptores en la intensa competencia del streaming

Estas son las series más

Efemérides 25 de octubre; toda la historia sobre un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron en esta fecha

Efemérides 25 de octubre; toda

Una familia moldava y su mascota es encontrada muerta en su domicilio en Italia: pensaban que se habían mudado

El misterio de una familia encontrada sin vida conmueve a una localidad italiana

Una familia moldava y su

Qué es el Toisón de Oro: la orden de caballería otorgada a Felipe González, Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Se trata de una de las órdenes de caballería más antiguas y prestigiosas de Europa

Qué es el Toisón de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero recibe el alta

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

Números ganadores del Super Once del 24 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres casero o inquilino

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre