Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 27 al 30 de octubre: dos cantantes, un cómico, un presentador y una estrella de Hollywood

El programa presentado por Pablo Motos, que se emite de lunes a jueves a las 21:45, celebra su programa 3.000 con unos invitados de lujo

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (ATRESMEDIA)

El programa de Pablo Motos en Antena 3 celebrará una fecha señalada esta semana: su emisión número 3.000. Con motivo de este hito, el equipo ha preparado una lista de invitados de alto nivel que ocuparán el plató de lunes a jueves.

Lunes 27 de octubre: Laura Pausini

Laura Pausini. (Antena 3)
Laura Pausini. (Antena 3)

La italiana Laura Pausini será la protagonista del lunes, jornada que tendrá un significado especial al coincidir con la celebración del programa número 3.000 de El Hormiguero.

Pausini acudirá para presentar su nuevo sencillo, Mi historia entre tus dedos, primer adelanto de su próximo álbum. Además, compartirá detalles de su nueva gira mundial, que arrancará por primera vez en España, con fechas ya confirmadas en ciudades como Pamplona, Tenerife, Barcelona, Valencia y Madrid.

Martes 28 de octubre: Leo Harlem

Leo Harlem. (Antena 3)
Leo Harlem. (Antena 3)

El martes será el turno del humorista Leo Harlem, que visitará el plató para hablar de un nuevo capítulo en su carrera: su espectáculo de despedida de los escenarios, titulado Hasta luego, Leo. El show se representará en Madrid del 17 al 21 de diciembre y supondrá el cierre de una etapa marcada por su éxito en el mundo del monólogo y la comedia televisiva.

Durante su visita, Harlem repasará los mejores momentos de su trayectoria y explicará qué le ha llevado a tomar esta decisión.

Miércoles 29 de octubre: Arturo Valls y Christopher Lloyd

Arturo Valls y Christopher Lloyd.
Arturo Valls y Christopher Lloyd. (Antena 3)

El miércoles será una jornada doble con dos perfiles muy distintos. Por un lado, Arturo Valls presentará la nueva temporada de su concurso El 1 %, que se estrena ese mismo día en Antena 3. El valenciano, habitual colaborador del formato, regresará a El Hormiguero para compartir anécdotas del rodaje y los secretos del programa que ha conquistado al público con su mezcla de humor y lógica.

Por otro lado, la gran sorpresa de la noche será la presencia del actor estadounidense Christopher Lloyd, legendario intérprete del doctor Emmett Brown en Regreso al futuro. El actor visitará el programa para celebrar el 40º aniversario del estreno de la película original y hablar del reestreno mundial de la saga, que sigue reuniendo a generaciones de espectadores.

Jueves 30 de octubre: Dani Martín

Dani Martín. (Antena 3)
Dani Martín. (Antena 3)

Para cerrar la semana, el jueves llegará el cantante Dani Martín, que presentará su esperada gira Gira 25 P*ts Años. Este tour conmemorará sus veinticinco años de carrera musical e incluirá una decena de conciertos en el Movistar Arena de Madrid antes de recorrer toda España.

Durante su visita, el artista también estrenará en exclusiva su nuevo sencillo, que se escuchará por primera vez en el programa.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez a Pablo Motos antes del estreno de ‘Cuentos Chinos’

Los dos récords de ‘El Hormiguero’ gracias a Isabel Preysler

La pasada semana El Hormiguero se disparó en audiencias con la visita de Isabel Preysler. El programa de Pablo Motos firmó un 20,1% de cuota de pantalla y reunió a 2.416.000 espectadores, convirtiéndose así en la entrega más vista de la temporada. Además, el dato supone la tercera mejor marca en share de este curso televisivo, solo superada por el 21,1% alcanzado con Bertín Osborne y Sergio Ramos en el estreno de temporada y por el 21% logrado dos días después con la presencia de Arturo Pérez-Reverte.

Isabel Preysler en 'El Hormiguero'
Isabel Preysler en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El paso de la conocida socialité por el plató de Antena 3 volvió a demostrar el efecto llamada de los grandes nombres en el formato, que mantiene su liderazgo en el access prime time con amplia ventaja sobre sus competidores.

