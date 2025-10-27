España

El reproche de Sandra Barneda a Pablo Motos en la presentación de ‘La isla de las tentaciones’: “No es sano descalificar a un programa”

La presentadora no ha ocultado su resentimiento por un comentario que el conductor de ‘El Hormiguero’ hizo sobre el formato de Telecinco

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Sandra Barneda y Pablo Motos,
Sandra Barneda y Pablo Motos, en montaje de 'Infobae'.

Telecinco ha revelado su estrategia para seguir exprimiendo el rotundo éxito de La isla de las tentaciones. La novena edición del formato, que arranca el próximo lunes 3 de noviembre, llega con una ambiciosa programación de tres noches consecutivas a la semana y adelanta su inicio a las 21:45 horas, compitiendo así frontalmente con La Revuelta y El Hormiguero. “Le hemos dado un disgusto a más de uno”, ha bromeado Sandra Barneda en la presentación del formato, donde no ha ocultado su admiración por David Broncano y su resentimiento con Pablo Motos por un comentario que vertió sobre el exitoso programa de Mediaset.

Tras adelantar algunas de las novedades de la temporada, la comunicadora atendió a Infobae España y otros medios para confesar cómo vivió las grabaciones de la edición. En su entrevista, se deshizo en halagos hacia David Broncano, a quien agradece la promoción que hizo de La isla de las tentaciones en La Revuelta: “Me llevo muy bien con Broncano. Es un tío fantástico y el año pasado fue muy generoso con nosotros. Yo haría un crossover si nos lo permitieran, podría ir a La Revuelta”, confesaba.

Para Barneda, el cómico mostró “valentía” y “generosidad” al reconocer en antena el éxito de Tentaciones y felicitar al programa rival. “Otros a lo mejor dicen otras cosas o tratan de tirar al programa por lo bajo, yo creo que hay que alegrarse de los éxitos ajenos”, expresó la presentadora.

“Creo que Pablo Motos se equivocó”

Las buenas palabras hacia Bronano no se repitieron en el caso del presentador de El Hormiguero, hacia quien la catalana no ocultó guardar algo de resentimiento por su forma de describir La isla de las tentaciones. “No me gustó que Pablo Motos dijera que es muy difícil competir contra la pornografía. (…) Me dolió como compañera, se equivocó y creo que lo sabe”, aseveró.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Aunque no ha tenido oportunidad de hablar sobre este asunto con el presentador de Antena 3, Barneda reconocía que se lo diría a él directamente si fuera necesario. “La competencia es sana, lo que no es sano es intentar descalificar un programa”, espetó la escritora, mostrándose “convencida” de que Motos rectificaría a día de hoy: “Es un tío muy inteligente”.

Finalmente, la presentadora quiso apelar al “compañerismo” en televisión: “Me han felicitado muchos compañeros de profesión, vean o no ‘La isla de las tentaciones’, estamos por encima de eso”, expresó, recordando que la tasa de fracasos en su ámbito es muy alta y que cuando un formato funciona hay “un trabajo muy grande detrás” que no hay que desmerecer.

Triple entrega semanal

Lo cierto es que La isla de las tentaciones se ha convertido en una de las marcas de mayor éxito de Telecinco, que en plena crisis de audiencia ha apostado por una triple entrega semanal del formato, cuya novena edición llega antes de lo habitual para impulsar los datos de la cadena en el final de año.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La nueva temporada ocupará el prime time de Telecinco los lunes con una gala de mayor duración, mientras que los martes y miércoles el programa se emitirá en formato más breve, desde las 21:45 hasta las 23:00 horas, antes de dar paso a la programación habitual del canal.

Esta decisión responde, según apunta el grupo, a la experiencia de la edición anterior, en la que la continuidad de las emisiones entre lunes y miércoles favoreció el seguimiento del público y permitió a Telecinco competir con fuerza frente a otros espacios de la competencia, como El Hormiguero y La Revuelta.

La novena edición no solo innova en su calendario de emisiones, sino que introduce cambios significativos en la mecánica del reality para atrapar a la audiencia desde el arranque. Por primera vez, Sandra Barneda no recibirá a las parejas en la playa; serán los solteros quienes den la bienvenida, generando desde el inicio una atmósfera de tensión y sorpresa.

Otra novedad destacada es la revelación de la identidad de quien active la primera “luz de la tentación”, un giro que solo ocurrirá una vez en toda la temporada. Además, los solteros tendrán acceso a imágenes inéditas de la otra casa y podrán decidir si comparten esa información con el resto, una dinámica que promete alterar el desarrollo de las relaciones y la estrategia de los concursantes.

