Las tasas aéreas más absurdas de 2025: desde cambiar el nombre por 160 euros hasta un segundo asiento para pasajeros de talla grande por 150

Las tasas aéreas más absurdas de 2025. (Imagen de Archivo)

La proliferación de tasas aéreas insólitas en 2025 ha transformado la experiencia de volar en un ejercicio de paciencia y cálculo para los pasajeros, según un reciente informe de AirAdvisor. El análisis revela que las aerolíneas han convertido los recargos en su principal fuente de ingresos, con suplementos que van desde el pago por reclinar el asiento hasta cargos por imprimir la tarjeta de embarque.

“El verdadero problema no son los recargos, sino lo poco que muchos viajeros saben sobre sus derechos”, explicó Anton Radchenko, fundador y CEO de AirAdvisor.

Reclinar el asiento, un lujo de pago

En algunos aviones Boeing 737 de WestJet, reclinar el respaldo solo está disponible en las clases “Extended Comfort” o “Premium”, con un suplemento de 20 a 35 euros por trayecto.

En United Airlines, las tarifas básicas no incluyen maleta de cabina estándar; solo se permite un bolso pequeño bajo el asiento. Si el pasajero se presenta con una maleta, debe facturarla y abonar un recargo estimado de 25 euros.

(Freepik)

El asiento del medio ya no es casualidad

Lo que antes era cuestión de suerte, ahora se vende como producto aparte. Aerolíneas como Eurowings, Lufthansa y Frontier ofrecen el asiento del medio libre por un suplemento de 30 a 60 euros.

Por otro lado, el check-in en mostrador también se ha encarecido: Ryanair cobra hasta 55 euros por el trámite en el aeropuerto y añade 20 euros si hay que reimprimir la tarjeta de embarque, lo que eleva el coste potencial a 75 euros. Aunque la aerolínea ha anunciado la eliminación de este último cargo a finales de 2025, sigue siendo motivo de queja y continua viegente hasta la fecha.

El asiento del medio libre puede costar entre 30 y 60 euros. (Pixabay)

Viajar en familia y otros recargos insólitos

En Ryanair, un adulto debe pagar un asiento reservado para poder sentarse junto a un menor de 12 años, con un suplemento de 12 a 25 euros. Los errores tipográficos en el nombre del billete también pueden resultar caros: Ryanair cobra hasta 160 euros si la gestión la realiza un agente, mientras que easyJet aplica recargos si el cambio supera tres caracteres.

Del mismo modo, la elección de asiento se ha convertido en un lujo en las tarifas básicas de British Airways e EasyJet, con costes adicionales de 15 a 30 euros, y el acceso prioritario a los controles de seguridad en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Dublín o Manchester se ofrece ahora con suplementos de 6 a 15 euros.

Incluso la reserva por teléfono tiene un precio: varias aerolíneas internacionales aplican un recargo de hasta 30 euros. En Estados Unidos, algunas compañías requieren a los pasajeros de talla grande adquirir un segundo asiento si no caben cómodamente con los reposabrazos bajados. Southwest permite el reembolso posterior, pero otras aerolíneas como United o American mantienen el cobro completo, con suplementos de 80 a 150 euros.

Valerica Barrocal habla con sus hijas Lena y Beca mientras hace fila para cambiar su vuelo en los mostradores de Aerolíneas Argentinas durante una huelga de 24 horas de pilotos y tripulantes de cabina en reclamo de aumentos salariales en Buenos Aires, Argentina, el viernes 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Derechos del pasajero, una protección vigente

Pese a la creatividad de las aerolíneas, los derechos de los pasajeros siguen protegidos por EU261, UK261 y el Convenio de Montreal. En caso de retraso superior a tres horas o cancelación, los pasajeros pueden reclamar compensaciones de 250 a 600 euros, además de comidas, alojamiento y transporte alternativo. Para equipaje perdido o dañado, la compensación puede llegar hasta 1.920 euros.

La Unión Europea estudia la prohibición de tasas extra por equipaje de mano, aunque la medida sigue en negociación. No obstante, por ahora, solo se garantiza transporte gratuito de un bolso pequeño bajo el asiento. Es decir, la maleta de cabina estándar sigue sujeta a recargos.

“No dejes que tus derechos desaparezcan entre la letra pequeña. Con unos minutos revisando tu caso, lo que parecía una pesadilla aérea puede convertirse en una compensación justa”, concluyó Radchenko.