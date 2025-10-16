España

Las aerolíneas presionan a AENA para que baje las tasas hasta 2031 mientras pronostican un invierno de récord

El 1 de marzo, las tasas subirán hasta los 11,03 euros de media por pasajero

Marcos Montalbán

Las aerolíneas presionan a Aena
Las aerolíneas presionan a Aena para que baje las tasas hasta 2031 mientras pronostican un invierno de récord. (Imagen Composición Infobae)

El sector aéreo español encara una temporada marcada por el crecimiento histórico de la actividad y una fuerte tensión regulatoria. Mientras las aerolíneas reclaman a AENA reducir las tasas entre 2027 y 2031, programan un invierno récord de asientos y denuncian los efectos de los impagos estatales y las sanciones por el cobro del equipaje de mano.

“Seguimos en una senda de crecimiento que nos lleva a pensar que este año 2025 alcancemos cifras récord de tráfico aéreo, con más pasajeros que el año anterior, lo que es muy positivo. Pero también detectamos que el incremento de actividad es menor respecto al registrado en años anteriores”, explicó Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en un comunicado.

Las compañías aéreas han pronosticado 139 millones de plazas para la temporada de invierno 2025-2026, un 4,7% más que el año anterior, según datos de ALA.

No obstante, el reparto es muy desigual. “La evolución será muy heterogénea, con incrementos en torno al 6% en Madrid y Barcelona y alzas más importantes en Alicante y Sevilla (11%), pero descensos en Santiago (-31%), a consecuencia de la retirada de Ryanair, o Mahón (-9%)”, detalló la organización.

Las tasas en el centro del conflicto

La tensión con la gestora aeroportuaria estatal gira en torno al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que fijará las tarifas y las inversiones entre 2027 y 2031. AENA prevé unas actuaciones de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones son regulados y se financiarán a través de las tasas que pagan las aerolíneas y los pasajeros.

En contraste, las compañías sostienen que no solo no es necesario subirlas, sino que debe haber una rebaja. “AENA es un operador muy eficiente y cuenta con economías de escala... Creemos que esta situación puede redundar en bajadas de tarifas”, afirmó Gándara.

“Es compatible hacer esa inversión de 10.000 millones con una senda de bajada de las tasas”, insistió en el comunicado. Además, el presidente de ALA quiso reivindicar el buen funcionamiento del modelo vigente.

“Se deben extender en el tiempo las condiciones de eficiencia que han limitado las tarifas aeroportuarias, tras constatar que ha sido bueno para todos, al conseguir unas tasas que han permitido cubrir las necesidades de inversión de las infraestructuras aeroportuarias, mientras AENA ha obtenido beneficios récord, y el tráfico aéreo y la conectividad también se han visto beneficiadas”, explicó.

Subida inminente del 6,6%

A partir del próximo marzo, las tasas aeroportuarias aumentarán un 6,6%, hasta los 11,03 euros de media por pasajero, aunque la medida depende del informe final de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Por tanto, las aerolíneas, siguiendo la estela de Ryanair, consideran que la subida no se justifica. “Creemos que esa inversión no tiene que ser necesariamente a costa de subir las tarifas”, recalcó Gándara.

“En estos dos DORA nos ha ido bien a todos. Ha habido una senda de descenso de tarifas, además hemos tenido récord de tráfico aéreo y récord de turismo; Aena también ha tenido récord de beneficios y ha repartido casi 5.000 millones en dividendos a los accionistas. Por eso pensamos que, de cara al DORA III, es posible repetir ese círculo virtuoso”, subrayó en el comunicado.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Sanciones por el equipaje de cabina

Otro frente abierto es el conflicto con el Ministerio de Consumo por las sanciones a varias aerolíneas por cobrar el equipaje en cabina. La Comisión Europea ha avalado la legalidad de esta práctica y ha apercibido al Gobierno español.

“Pedimos al ministro Bustinduy que abandone su enrocamiento y retire cuanto antes las sanciones después de que la propia UE confirme que no tienen fundamento legal. El ministro debe dejar de arrastrar a España a este sinsentido y aislarla de la UE al querer dejarla al margen de la legislación comunitaria. Esperamos que escuche a la Comisión y subsane este desaguisado en los próximos dos meses”, exigió Gándara.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

700 millones pendientes por subvenciones a residentes

A estos desafíos se suma la asfixia financiera por los impagos del Estado a las aerolíneas que adelantan las bonificaciones a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y rutas interinsulares. “Exigimos al Gobierno que dé una solución cuanto antes a este preocupante problema que se está agudizando sin visos de solución, mientras que no se aseguren unos Presupuestos Generales con suficiente dotación para este concepto”, denunció Gándara.

Entre enero y agosto de 2025, la deuda alcanzaba los 700 millones de euros, a los que se suman los impagos acumulados de 2024. “Es difícil, pero posible continuar con el círculo virtuoso”, defienden desde ALA.

