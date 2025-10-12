España

Una aerolínea de bajo coste cobra ahora a los pasajeros que desean reclinar su asiento: la comodidad se vende por separado

El sector sigue fragmentando la experiencia de sus clientes, introduciendo un nuevo recargo para un servicio antes incluido en el precio del billete

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Avión de la aerolínea canadiense
Avión de la aerolínea canadiense Westjet en el Aeropuerto Internacional de Calgary (Todd Korol / Reuters)

La aerolínea canadiense WestJet ha implementado una nueva tarifa en la que los pasajeros que deseen reclinar su asiento deberán pagar un suplemento adicional, según ha informado la emisora canadiense 98.5 FM. Esta medida supone un paso más en la estrategia de las compañías de bajo coste -conocidas como low cost por su denominación en ingles- que buscan maximizar su rentabilidad mediante la facturación de servicios que en el pasado estaban incluidos en el precio del billete.

Suplementos extra para servicios básicos

La decisión de WestJet implica que solo quienes abonen el suplemento de mejora de clase, denominado Extended Comfort o Premium, tendrán derecho a sentarse en un asiento reclinable. La vicepresidenta de WestJet, Samantha Taylor, ha subrayado el objetivo de la medida: “Esto demuestra nuestro compromiso por mejorar cada aspecto de la experiencia de viaje y responder a la demanda de los clientes de una gama más amplia de productos”, ha explicado la directiva a 98.5 FM.

Esta política se suma a otras prácticas extendidas entre las compañías de bajo coste que, en los últimos años, han introducido cargos adicionales por servicios como la elección de asiento, el equipaje o, incluso, la impresión de la tarjeta de embarque. Como resultado, servicios tradicionalmente gratuitos se han convertido en una fuente significativa de ingresos adicionales para el sector y un problema para los bolsillos de decenas de miles de pasajeros en todo el mundo.

Una pasajera suplica de rodillas que la dejen entrar en un vuelo de Ryanair: la maleta de mano superaba el peso permitido

Los asientos fijos permiten instalar una fila extra en cada avión

Actualmente, la mayoría de las aerolíneas de bajo coste han prescindido de los asientos reclinables en clase turista, lo que les permite instalar una fila extra de asientos en cada avión. Según señala 98.5 FM, este cambio obedece tanto a razones económicas como operativas.

Por una parte, los asientos fijos facilitan acomodar a más pasajeros en la cabina, incrementando así la rentabilidad de cada vuelo. Por otro lado, la eliminación de la función reclinable ayuda a evitar conflictos entre los pasajeros, ya que “el que reclina el asiento reduce el espacio del que está detrás,” según detalla la emisora canadiense. Además, el mantenimiento de los asientos reclinables es más caro que el de los fijos, lo que supone un ahorro adicional para las aerolíneas.

Suplementos: más ingresos para las aerolíneas y menos facilidades para los pasajeros

Este modelo de ingresos es cada vez más habitual en el sector. Según datos recogidos por 98.5 FM, en 2023 los suplementos y opciones adicionales supusieron unos ingresos de 117.900 millones de dólares (alrededor de 110.000 millones de euros) para las aerolíneas, lo que representa un 14,7% de los ingresos globales.

Antes de la pandemia de Covid-19, en 2019, esta cifra era de 109.500 millones de dólares (más de 102.000 millones de euros), es decir, el 12% de la facturación total. Hace una década, en 2014, los ingresos por estos conceptos suponían solo el 6,7% del total.

El nuevo recargo de WestJet para poder reclinar el asiento ilustra la tendencia creciente de las aerolíneas de bajo coste a fragmentar la experiencia del pasajero, convirtiendo en opcionales y, por tanto, de pago, servicios que antes formaban parte del billete estándar.

Temas Relacionados

Aerolíneas Canadá Tarifas Pasajeros Low costAeropuertosAvionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La DANA Alice mantiene en vilo a Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia tras una jornada de lluvias torrenciales y decenas de incidencias

La AEMET pide extremar la precaución en la Comunitat ante la persistencia del temporal mientras la UME trabaja en Ibiza y Formentera para contener los efectos de las inundaciones y los daños materiales

La DANA Alice mantiene en

Una mujer denuncia a su exmarido para pedir una pensión de alimentos de 250 euros para su hija mayor de edad: el tribunal lo rechaza porque ya puede trabajar

Según los jueces, “no existe prueba que acredite que haya intentado sin éxito encontrar trabajo, o que el curso en que se encuentra matriculada se lo impida”

Una mujer denuncia a su

“No grité. No peleé. No hice nada. Y todavía no me lo perdono”

“No sabía cómo seguir. Me daba tanta vergüenza que nunca pude hablarlo con nadie”

“No grité. No peleé. No

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

El tradicional besamanos marca el inicio de la recepción en el Palacio Real, donde los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía reciben a las autoridades y representantes institucionales

Fiesta del 12 de Octubre,

Merluza a la pizzaiola: una receta italiana saludable y hecha al horno

En menos de 25 minutos puedes tener listo este plato mediterráneo

Merluza a la pizzaiola: una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

El Banco Santander no tendrá que devolver los 40.000 euros que pagó un hombre por una vivienda en Brasil al ser para fines especulativos

Sánchez planta a la prensa en el Palacio Real: se retira antes de los tradicionales corrillos para viajar a Egipto y participar en la firma del acuerdo de paz

Desfile del 12 de octubre en imágenes: la familia real unida, la aparición de Pedro Sánchez y un borrego como “nueva” estrella

ECONOMÍA

Europa frena el precio del

Europa frena el precio del alquiler, pero España pisa el acelerador: subidas del 4,5% en Madrid y hasta el 10% en Valencia

Tarifa de la luz en España este 13 de octubre

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1