El secreto de longevidad de Luis Zahera: “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”

Entre las claves del éxito del actor se encuentra el deporte y una dieta de ayuno intermitente

Por Guillermo Urquiza

El actor Luis Zahera durante
El actor Luis Zahera durante una rueda de prensa en Barcelona.

Tras algunos problemas de salud que le obligaron a pausar un rodaje, el exitoso actor Luis Zahera ha tomado conciencia sobre su salud. Tras un pequeño susto relacionado con la próstata, ha comenzado a cuidarse con regularidad. Ahora, aspira a encontrarse bien con el paso de los años, implementando un estilo de vida saludable a su día a día. De esta manera, pretende conciliar vida profesional con vida personal, siendo consciente de las exigencias físicas y psicológicas que demanda un cuerpo. El periódico El Debate recoge su testimonio. “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”, declara el intérprete ahondado en la importancia de priorizar su salud frente al estilo de vida contemporáneo que, en ocasiones, hace que uno se olvida de sí mismo.

Recién estrenada su última serie, Animal (Netflix, 2025), el artista gallego comparte su secreto de longevidad. “Me levanto a las cinco para ir a correr y desde las siete de la tarde no como nada”. Estas decisiones en su rutina diaria suponen una combinación de ejercicio físico y dieta. El ejercicio físico le permite mantenerse activo, ejercitar sus músculos y despejar su mente, mientras que la dieta le ayuda a llevar un control moderado de todo lo que come. Tras sus problemas de salud ha entendido la importancia de integrar en su vida cotidiana pequeñas actividades que le hagan sentir conectado consigo mismo. En cuanto a su dieta, uno de sus platos favoritos son las ostras. Además, le encanta implementar en su día a día el ayuno intermitente.

Rosetti - La dieta

El intérprete Gallego reconoce que a partir de las 7 de la tarde ya no come nada. “La vida de top model es muy jodida”, comentó con humor en el programa de RTVE, La Revuelta. A lo que añadió: “no como después de las siete de la tarde y salgo a correr a primera hora de la mañana, o más bien a caminar rápido, como Rajoy”.

El ayuno intermitente

La disciplina del ayuno intermitente es un método cada vez más extendido. Consiste en alternar periodos de ingesta y de ayuno, con el objetivo de mejorar la salud metabólica, controlar el peso y favorecer la energía durante el día. Aunque existen diferentes modalidades, todas comparten la idea de dar un descanso al sistema digestivo. En los últimos años, esta tendencia ha ganado popularidad entre deportistas, actores y personas que buscan un estilo de vida más saludable, aunque los expertos advierten que debe realizarse con supervisión y adaptarse a cada organismo. En el caso de Zahera, parece haber encontrado en esta rutina una forma eficaz de mantenerse en forma y con la vitalidad que le caracteriza tanto dentro como fuera de la pantalla.

ANIMAL SALVAJE. Luis Zahera en
ANIMAL SALVAJE. Luis Zahera en la nueva serie de Netflix

El carismático actor gallego Luis Zahera demuestra que el paso del tiempo no es un obstáculo para seguir conquistando al público. Antes de convertirse en uno de los intérpretes más reconocidos del cine español, trabajó en la construcción, una experiencia que siempre recuerda con orgullo. Con una trayectoria consolidada y un inconfundible acento gallego que ya es su sello personal, Zahera acumula numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Goya al mejor actor de reparto por El reino y As bestas, además de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. A punto de cumplir 60 años en mayo, el intérprete que debutó en 1987 con Divinas palabras sigue sumando éxitos, ahora con su participación en la nueva serie de Netflix, Animal.

