España

Luis Zahera cuenta en ‘El Hormiguero’ el motivo de salud que paralizó su último rodaje: “Estuve nueve días sondado, colapsé”

El actor acaba de estrenar ‘Animales’, una serie que se puede ver en Netflix y en la que tiene su primer papel protagonista

Alba García

Por Alba García

Guardar
Luis Zahera en 'El Hormiguero'.
Luis Zahera en 'El Hormiguero'. (Flickr)

El Hormiguero sigue siendo uno de los espacios televisivos de los famosos para dar a conocer sus nuevos proyectos profesionales. Hasta su plató ha ido el actor Luis Zahera, quien acaba de estrenar su nueva serie, Animal, la cual se puede ver en Netflix y supone un hito en su carrera, pues es la primera vez que tiene un rol principal. De este trabajo, además de su infancia en Galicia y de sus problemas de salud, ha estado charlando con Pablo Motos.

El intérprete contó que en la ficción da vida a Antón, un veterinario rural que tiene que dejar su trabajo y trasladarse a una tienda de mascotas “pija” donde pasa de tratar animales a vender piensos y caprichos para perros mimados dirigida por su sobrina. Se trata de una comedia dramática que muestra el contraste entre lo moderno y lo tradicional, el campo y la ciudad, a través del humor y de un protagonista cascarrabias.

En medio de este reto laboral, Luis tuvo que hacer frente a un problema de salud que llegó a paralizar el rodaje. “Me hice mayor de un día para otro. Dejé de mear... La próstata”, desveló en el programa de Antena 3, explicando que todo pasó tras una jornada de rodaje. “Vas al baño y eres incapaz (de orinar)“, añadió. Ante la situación no le quedó otra opción que ir a urgencias, donde los médicos le sondaron para que pudiera hacer pis. Y, para sorpresa del público, añadió cómo es el procedimiento: ”Te meten un boli Bic… no, no, es un ejemplo gráfico. Es una sonda parecida a un boli, pero más agradable".

Luis Zahera en 'El Hormiguero'.
Luis Zahera en 'El Hormiguero'. (Flickr)

El actor relató también que debió usar una sonda durante aproximadamente diez días y asistir al trabajo con un tapón. Lo más incómodo para él fue dormir con la bolsa en la que se acumulan los deshechos, la cual describió como “un pequeño cadáver a tu lado que se va llenando de orina. Esa orina se enfría...”.

Para calmar a Pablo Motos, aclaró que solo el 10% de los hombres atraviesa esa experiencia, y él estuvo entre ese grupo. Estuvo conectado a una bolsa nueve días y cuando parecía que todo iba a mejorar contrajo una bacteria. “Volaba de fiebre y tuve que suspender la serie. Los últimos días no pude rodar. Colapsé”, añadió, desvelando así que el rodaje tuvo que ser paralizado.

Luis Zahera en 'El Hormiguero'.
Luis Zahera en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Una experiencia que, aunque recuerda sin dramas, le dejó huella pues confiesa que se ha vuelto “más miedoso”. Y es que con los años ha notado cierta vulnerabilidad: “antes podía con todo: madrugar, cruzar el río de noche… y ahora, como ya caí una vez con todo el equipo, te haces mayor, yo qué sé“.

El éxito de ‘El Hormiguero’ frente a ‘La Revuelta’

El Hormiguero vive uno de sus mejores momentos, pues ha conseguido posicionarse como el programa más visto de septiembre, con un 15,8% de cuota de pantalla y una audiencia media que supera los 1,8 millones de espectadores. El espacio conducido por Pablo Motos ha recuperado el liderazgo sobre La Revuelta y ha reafirmado su dominio en el prime time nacional.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El arranque de este año ha marcado un hito para el formato, que ha alcanzado su mejor inicio histórico. La emisión, con Bertín Osborne como invitado, logró un espectacular 21% de share, una cifra sin precedentes en los estrenos de temporada del programa y que refuerza su posición como uno de los formatos más sólidos de la televisión española.

Temas Relacionados

Luis ZaheraEl HormigueroPablo MotosEspaña-noticiasAntena 3AtresmediaEspaña-entretenimientoTelevisión España

Últimas Noticias

El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Ocho de cada diez intervenciones continúan realizándose en centros privados, pese al aumento del trabajo en el SNS

El aborto sigue estancado en

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Casi la mitad de los trabajadores enfrenta horarios divididos que prolongan los desplazamientos y generan fatiga, mientras expertos advierten de la dificultad para equilibrar vida personal y profesional

Un trabajador estalla contra la

Un abogado laborista cuenta cuales son los motivos de despedido más habituales en los supermercados: “Se trata de una transgresión de la buena fe”

Las empresas hacen controles aleatorios y aplican despedidos disciplinarios a quienes no cumplen con la normativa

Un abogado laborista cuenta cuales

Ibiza tras el temporal: casas anegadas, carreteras cortadas y 152 efectivos de la UME que luchan contra el lodo

La borrasca ex-Gabrielle ha dejado récords de lluvias en estaciones de toda la isla, con 254 litros por metro cuadrado en 24 horas en la capital y 174 litros en Es Codolar

Ibiza tras el temporal: casas

La regla 3-3-2-2 de los cocineros para preparar un filete de carne perfecto

En la búsqueda del filete perfecto, los expertos recomiendan algunos trucos para conservar el mejor sabor y textura, con consejos que van desde los tiempos de cocción hasta la temperatura de la carne

La regla 3-3-2-2 de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson