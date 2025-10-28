El robo del siglo en el Louvre: qué conclusiones se sacan tras las primeras horas de detención de los principales sospechosos

Cómo ha avanzado la investigación por el robo en el Louvre (Pexels)

En el corazón de París, la detención de los dos principales sospechosos tras el robo del siglo en el Louvre mantiene multiplicadas las incógnitas sobre el destino de las joyas desaparecidas y la magnitud del grupo criminal involucrado. A medida que avanzan las primeras horas en custodia en la sede de la Brigada Antibandidismo del Departamento de Investigación Criminal de París, los interrogatorios -que comenzaron el pasado sábado 25 de octubre- arrojan un denominador común: ambos detenidos han optado por su “derecho a guardar silencio”, tal y como ha informado Le Parisien.

Apenas unas pocas horas después del asalto, las autoridades francesas catalogaban el golpe como una operación de alto profesionalismo, resultado de una planificación precisa y reconocimiento previo de las debilidades del museo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, incluso, declaró a France Inter que: “Claramente era un equipo que había hecho reconocimiento previo”. Sin embargo, tras la detención de sendos varones se ha podido comprobar que aparte de tener delitos de allanamiento, insultos o violencia, no hay nada que los vincule directamente con el crimen organizado, lo que solo ha arrojado más dudas sobre la operación.

Dos sospechosos y una casi huida fuera del país

Recordando los hechos que tuvieron lugar durante la mañana del domingo 19 de octubre, un grupo de al menos tres individuos accedía a la emblemática Galería de Apolo por una fachada en restauración que da al río Sena. Los asaltantes emplearon una plataforma elevadora, una estrategia que les permitió penetrar directamente en el área de exhibición de las Joyas de la Corona Francesa sin transitar por otras salas del museo. De esta manera consiguieron que el asalto durase escasos siete minutos y permitió la desaparición de nueve piezas históricas, que datan de la época de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia.

En cuanto a la captura de los presuntos responsables, Le Parisien detalla que el primero de los sospechosos, un hombre de 39 años con doble nacionalidad franco-argelina, fue identificado gracias a un cabello hallado en un casco de motocicleta abandonado durante la fuga. Dicha huida, se ejecutó en scooters TMax, vehículos escogidos por su agilidad en el tráfico urbano, mediante los cuales los ladrones tomaron la autopista A6 poco después de la apertura matinal del museo.

Por otro lado, su compañero, francés de origen maliense, fue ubicado tras detectarse su ADN en la textura de un chaleco amarillo desechado a pocos metros del museo. Ambos materiales se encontraban bajo custodia policial tras haber sido recogidos por testigos.

De esta forma, el sábado por la mañana, casi una semana después, se ha acelerado el procedimiento de arrestos, gracias a la información que han desvelado las cámaras de seguridad del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle: uno de ellos se disponía a embarcar en un vuelo a Argelia.

Foto suministrada por Interpol el 23 de octubre del 2025, tomada de su website, que muestra las joyas robadas del Museo del Louvre en París. (Interpol via AP)

Las joyas robadas podrían ser vendidas “al por menor”

Entre las piezas robadas figuran collares, broches y diademas, todos con “valor inestimable”, en palabras del ministro Nuñez. “Se trata de patrimonio histórico imposible de valorar económicamente”, aseguraba. Uno de los objetos, presuntamente la corona de la emperatriz Eugenia, apareció posteriormente rota en el exterior del recinto cultural, mientras que la joya estrella, el diamante Regente de más de 140 quilates, no forma parte del botín sustraído.

Además, las autoridades consideran alto el riesgo de que las joyas hayan sido troceadas y puestas en circulación fuera de Francia mediante redes especializadas. “Algunos diamantes podrían venderse al por menor, lo que haría casi imposible la reconstrucción de las joyas”, reconoció una fuente cercana a la investigación.

En definitiva, a pesar de que los detenidos no estaban fichados en casos de robos de arte o grandes golpes a instituciones culturales, la división de tareas evidenciada durante el asalto apunta a una organización avanzada. Así, por el momento, ambos detenidos permanecen incomunicados y la policía busca nuevas pistas forenses que permitan dar con el resto de la red y recuperar, de este modo, los objetos sustraídos.