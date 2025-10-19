Mundo

Macron prometió recuperar las joyas robadas del Louvre y llevar a los responsables ante la Justicia

El presidente de Francia subrayó que el robo es un ataque directo a la historia del país y reafirmó que la protección del patrimonio es una prioridad para su gobierno

Guardar
Agentes de policía cerca de
Agentes de policía cerca de la pirámide del museo del Louvre tras los informes de robo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este domingo que la piezas robadas del Museo del Louvre serán recuperadas y que los responsables enfrentarán a la justicia tras el audaz asalto que dejó ocho joyas patrimoniales fuera de resguardo.

La promesa del mandatario llega mientras la Fiscalía de París coordina la mayor ofensiva investigativa contra el crimen organizado en el sector cultural, con sesenta agentes trabajando en el caso.

“El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”, expresó Macron en su cuenta en la red social X.

El presidente también vinculó el episodio con el plan “Louvre Nouvelle Renaissance”, el cual contempla fortalecer la seguridad de las colecciones.

“Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, dijo Macron.

El mensaje de Emmanuel Macron
El mensaje de Emmanuel Macron tras el robo millonario en el Museo del Louvre

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó a BFM TV que continúan las diligencias de análisis y que todas las evidencias recabadas —incluidas imágenes de videovigilancia y posibles rastros de ADN— están bajo revisión por unidades especializadas.

“Un comando de cuatro personas permanece prófugo. No tengo ninguna duda de que el museo podrá reabrir en los próximos días, ya que las conclusiones técnicas parecen estar concluidas”, indicó Beccuau.

El asalto ocurrió a las 09:30 de este domingo, cuando los cuatro delincuentes, equipados con herramientas de corte y desplazándose en motos y un camión con montacargas, lograron ingresar por el flanco sur del edificio y acceder a la galería Apolo.

Dos de ellos forzaron la entrada rompiendo una ventana y fracturaron las vitrinas donde descansaban piezas del Segundo Imperio y de la corona, según el Ministerio de Cultura.

Las alarmas del museo se activaron en plena operación y cinco agentes de seguridad intervinieron de inmediato, alertando a la policía y organizando la evacuación de visitantes.

Imágenes del interior de la
Imágenes del interior de la Galería Apolo (Museo del Louvre)

“Los cinco agentes presentes en la sala y en los espacios adyacentes intervinieron inmediatamente para alertar a la policía y garantizar la evacuación del público”, subrayó el ministerio de Cultura.

El listado de piezas sustraídas incluye diademas, collares, pendientes y broches pertenecientes a la reina María Amelia, la reina Hortensia, la reina María Luisa y la emperatriz Eugenia. Durante la huida, los autores abandonaron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, históricamente valiosa por su elaboración con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas y su vinculación con la Exposición Universal de 1855. El objeto resultó dañado.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, remarcó que se trata de piezas de “valor patrimonial e histórico incalculable” y confió en que “muy rápidamente” las autoridades podrán dar con los autores y recuperar el botín.

Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, valoró la “profesionalidad” del personal y recordó la antigua problemática de los museos franceses ante el crimen organizado. El Louvre tuvo que cerrar durante toda la jornada, afectando el itinerario de miles de turistas.

Así es la galería del muso de Louvre que fue robada

La investigación se lleva adelante bajo la calificación de “robo en banda organizada y asociación de malhechores”. El Ministerio Público indicó que la plantilla del museo se ha reducido en 200 empleados en cinco años, tema que motivó previamente protestas de trabajadores por déficit de seguridad.

El Louvre, el museo más visitado del mundo con 8,7 millones de entradas en el último año, ya atravesó robos notables como el célebre hurto de la Mona Lisa en 1911 y la sustracción nunca resuelta de un cuadro de Camille Corot en 1998. Las autoridades reiteran la prioridad en recuperar las joyas y prevenir nuevos ataques.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Emmanuel MacronParísFranciaMuseo del LouvreFiscalía de ParísJoyas del LouvreÚltimas Noticias AméricaRobo en el Louvre

Últimas Noticias

La historia olvidada de los camellos gigantes que compartieron territorio con mastodontes y tigres dientes de sable

Durante millones de años, los camelops vagaron por América del Norte junto a colosales criaturas ya extintas, una convivencia asombrosa que la ciencia comienza a redescubrir en los yacimientos fósiles actuales

La historia olvidada de los

Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

Los cuerpos de Ronen Engel y el tailandés Sonthaya Oakkharasri fueron identificados tras ser entregados por la Cruz Roja Internacional

Israel identificó los restos de

El Ejército de Israel informó que dos soldados murieron durante los combates con los terroristas de Hamas en Gaza

La jornada estuvo marcada por intensos enfrentamientos y bombardeos en el sur del enclave palestino

El Ejército de Israel informó

Robo millonario en el Louvre: cuatro hombres permanecen prófugos tras sustraer ocho piezas de la corona francesa

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que se están analizando registros de videovigilancia en el recinto para intentar identificar a los responsables del audaz asalto. “Los hechos demuestran preparación y una forma de organización”, aseguró

Robo millonario en el Louvre:

Así es el Salón Apolo, la sala del Louvre donde se exhibían las joyas de la Corona francesa robadas

El histórico recinto, concebido en el siglo XVII por Luis XIV, combina arquitectura, pintura y joyas reales en uno de los espacios más emblemáticos del museo

Así es el Salón Apolo,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SIP advierte sobre riesgos para

SIP advierte sobre riesgos para la prensa en Colombia por discurso de Petro: “El presidente colombiano continua estigmatizando a medios y periodistas”

Exministro de Gustavo Petro reveló el problema económico más “complejo” para el próximo Gobierno: “Uno de los más altos”

Tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta del anda del Cristo Moreno de hoy domingo 19 de octubre

Con parodia de frase de Vargas Lleras, senador de Cambio Radical le respondió a Gustavo Petro: “Esas invitaciones tan...”

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 19 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SIP denuncia aumento de acoso judicial y control gubernamental a la prensa en México

SIP cuestiona proyectos legislativos que podrían afectar la prensa en República Dominicana

La libertad de prensa en El Salvador es "silenciada paulatinamente" por Gobierno, dice SIP

Towns, Horford y Jáquez Jr: las caras latinas que sueñan con el anillo de la NBA en 2026

La SIP destaca que Canadá pierde puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate llegó a las

Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban

Jennifer Aniston habló sobre la compleja relación con su madre, la actriz Nancy Dow: “No era su intención ser cruel”

Ian Watkins: nuevos detalles de su muerte y el aterrador testimonio de una de sus víctimas