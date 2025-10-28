España

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La investigación policial comenzó tras la denuncia de un conocido, a quien los sospechosos ofrecieron dinero para ayudarles a deshacerse del cadáver de la víctima, quien recientemente había heredado una suma considerable

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Detenidos dos hombres en Alicante
Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer y ocultar dos semanas su cadáver en su vivienda (Europa Press)

La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a dos varones, de 38 y 41 años, como presuntos responsables del asesinato de una mujer de 37 años cuyo cadáver, según la investigación, permaneció oculto en la vivienda de la propia víctima durante dos semanas. Los agentes atribuyen al crimen un posible móvil económico. La mujer, que mantenía una relación sentimental con uno de los arrestados, había heredado recientemente una suma considerable de dinero.

Ofrecieron dinero a un conocido para ayudarles a deshacerse del cadáver

Las pesquisas arrancaron tras la declaración en comisaría de un hombre que se presentó el viernes en dependencias policiales. En su testimonio, aseguran fuentes policiales, relató que dos conocidos le habían hecho una propuesta inquietante: colaborar en la desaparición del cadáver de una mujer que, según le confesaron, ya había sido asesinada. Los individuos le ofrecieron una cantidad de dinero a cambio de su cooperación para deshacerse del cuerpo. El relato resultó clave para activar el operativo y dar inicio a las primeras diligencias.

Tan pronto como la Comisaría Provincial de Alicante tuvo conocimiento del caso, se activó el protocolo por delitos violentos y la responsabilidad recayó en el Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios). Un equipo se trasladó de inmediato hasta el domicilio identificado para comprobar los hechos relatados. En el lugar, los agentes accedieron al interior de la vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, cuya muerte podría haberse producido varios días antes, de acuerdo con los primeros indicios recogidos en la inspección ocular. En una de las estancias también localizaron un cuchillo, que la investigación no descarta como posible arma homicida, tras detectarse en la autopsia signos manifiestos de violencia causados, en apariencia, con un arma blanca.

En paralelo al análisis y custodia de la escena del crimen, el resto del equipo de la Policía Nacional inició las gestiones para localizar a los presuntos implicados. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un hotel de la ciudad, desde donde planificaron un dispositivo discreto de vigilancia y seguimiento. La detención no tardó en llegar: los investigadores identificaron a los sospechosos cuando, presuntamente, intentaban abandonar Alicante en un vehículo particular. Los arrestos se produjeron sin incidentes, y posteriormente comprobaron que el conductor no disponía de carné de conducir en vigor.

Detenidos dos hombres en Alicante
El registro del coche donde se desplazaban aportó nuevos elementos relevantes para la investigación. Los agentes intervinieron en el interior dinero en efectivo, diversas joyas de oro y una cantidad de sustancias estupefacientes que excedía el consumo propio. Paralelamente, se pudo acreditar que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y presunto instigador del crimen estuvo usando su tarjeta bancaria, lo que refuerza la hipótesis sobre la motivación económica.

En la fase posterior de las pesquisas, los investigadores han averiguado que uno de los detenidos y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía varios meses, y que la fallecida había heredado una cantidad importante recientemente. No constaba ninguna denuncia previa por violencia de género en torno a la mujer asesinada.

La policía continúa recabando pruebas y no descarta nuevas diligencias en este caso, cuyo foco se sitúa en esclarecer por completo los acontecimientos. La inspección del domicilio y el informe de autopsia resultan claves para la instrucción judicial. El hallazgo del cuchillo en la vivienda, los indicios detectados en el reconocimiento forense y las pruebas reunidas en los registros orientan el eje de la investigación. Mientras se procesan los resultados judiciales, los arrestados permanecen a disposición de la autoridad judicial encargada del caso.

El suceso ha provocado la apertura de un expediente del grupo de Homicidios y ha activado todos los protocolos previstos para crímenes violentos. Actualmente, los investigadores analizan si pueden encontrarse nuevas pruebas que vinculen el móvil económico con la secuencia del asesinato y la ocultación del cuerpo durante varias jornadas. Las diligencias seguirán orientadas a esclarecer la cronología exacta, el papel de cada implicado y la procedencia del dinero y las joyas encontradas.

Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 38 años. En la misma resolución se ha decretado idéntica medida para el segundo arrestado, de 41 años, señalado por los investigadores como posible encubridor y colaborador en el crimen. Ambos permanecen investigados por los delitos de asesinato y robo con violencia en una causa que pasará al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Alicante, al corresponderle la competencia por la fecha en la que se produjeron los hechos.

