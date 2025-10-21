Detienen a un hombre por el asesinato de una joven de 21 años en Villaverde

Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 21 años en Villaverde. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre de 30 años por el presunto asesinato de una joven de 21 años el lunes en Villaverde (Madrid). Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que podría tratarse de un caso de violencia de género, pues ambos mantenían una relación sentimental.

Los hechos tuvieron lugar el lunes 20 de octubre sobre las 15:00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso después de que un testigo localizase el cuerpo sin vida de una mujer, Los agentes y el personal sanitario encontraron a la víctima en su domicilio del municipio madrileño, en el número 3 de la calle Los Astilleros, ya fallecida. La mujer presentaba varias heridas de arma blanca.

Esta madrugada, la Policía Nacional ha localizado al presunto autor de los hechos, un hombre de 30 años, en un piso de Torrejón de Ardoz (Madrid) y han procedido a su detención. Según EFE, ambos involucrados son de nacionalidad española.

30 asesinatos por violencia de género en 2025

De confirmarse, la joven madrileña sería la víctima número 31 por violencia machista este 2025. En total, 1.324 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, cuando empezaron los registros.

La última en ser confirmada fue Verónica, una mujer de 46 años de la localidad extremeña de La Codosera (Badajoz). La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género confirmó el crimen machista, ocurrido el pasado 14 de octubre. La mujer murió atropellada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43 años, que fue detenido de inmediato tras el suceso. Asimismo, se investiga la muerte de una mujer en la provincia de Guipúzcoa como presunto caso de violencia de género.

Además, tres menores han sido asesinados por violencia vicaria este año: Nadia, de 5 años; Eva Yasmín, de 13 y Samuel, de 2 años. Desde que empezaron a contabilizarse los casos, en 2013, 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.