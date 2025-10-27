España

Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones 9′: desde un año y medio de amor hasta once

Telecinco ha desvelado a las cinco parejas que se enfrentarán a la tentación en la próxima edición del reality show

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'. (Mediaset España)

El paraíso dominicano vuelve a abrir sus puertas. Telecinco ha puesto fecha al estreno de la novena edición de La isla de las tentaciones, que llegará a la pantalla el lunes 3 de noviembre, con Sandra Barneda nuevamente como maestra de ceremonias. En una presentación celebrada este lunes, el equipo de Cuarzo Producciones ha dado a conocer todos los detalles del formato, desde los nombres de las cinco parejas participantes hasta las nuevas dinámicas que prometen revolucionar el programa.

La cadena apostará por una emisión tres noches a la semana, un movimiento con el que Mediaset busca reforzar el seguimiento del formato. Según explicó el director de Contenidos, Alberto Carullo, las galas principales se emitirán los lunes en prime time, mientras que los martes y miércoles se ofrecerán entregas más breves en access prime time. “Hemos comprobado que el público consume este programa casi como una serie”, apuntó Carullo, justificando la ampliación de la frecuencia semanal.

Además, El Debate de las Tentaciones regresará con un nuevo formato: se emitirá en abierto a través de Mediaset Infinity, con entregas cada viernes a partir del 14 de noviembre, incluyendo material inédito y la presencia de los propios protagonistas.

La novena edición llega cargada de novedades. Una de las más comentadas es la “luz de la tentación revelada”, que por primera vez mostrará la identidad del participante que cruce los límites establecidos —aunque solo ocurrirá una vez durante la temporada—. También se estrenará una dinámica llamada “bienvenida sorpresa”, en la que los solteros recibirán a las parejas directamente en la playa, generando las primeras tensiones incluso antes de separarse.

Habrá además un visionado exclusivo para las solteras, que decidirán si los chicos pueden o no ver determinadas imágenes, y regresarán clásicos como las hogueras mixtas, el poder del veto o el cara a cara ante el espejo.

Las solteras de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Cinco parejas dispuestas a poner su amor al límite

En esta nueva aventura amorosa, cinco parejas viajarán a República Dominicana para comprobar si su vínculo sentimental resiste la convivencia con los tentadores y tentadoras. Solo una de ellas supera la década de relación; el resto apenas lleva entre uno y dos años juntos.

Juanpi (28) y Sandra (23) llegan desde Cádiz con un año y medio de noviazgo. Se conocieron a través de redes sociales, aunque él reconoce que no buscaba nada serio. Juanpi admite tener “dos caras”: una más cariñosa y otra más traviesa, que en el pasado lo llevó a ser infiel. Ella, celosa y desconfiada, confía en que esta experiencia le demuestre que su pareja ha cambiado.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Desde Mallorca, Gilbert (24) y Claudia (23) también celebran un año y medio juntos. Coincidieron en el instituto, pero no fue hasta años después cuando retomaron el contacto y comenzaron una relación. Ella se define como caprichosa y posesiva, mientras que él intenta mantener la calma y complacerla. Su objetivo en el programa es lograr una relación más equilibrada y justa.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

La tercera pareja, Lorenzo (30) y Nieves (22), procede de Almería y lleva casi dos años de relación. Su historia comenzó en redes sociales cuando él aún tenía pareja, algo que marcó el inicio de su romance. A pesar de los celos y la diferencia de edad, sueñan con casarse y llegar juntos al final del programa, convencidos de que su amor puede superar cualquier tentación.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Desde Madrid, Rodri (26) y Helena (26) se enfrentan a una relación tan pasional como complicada. Vecinos de toda la vida, comenzaron su historia sentimental en un momento poco claro, ya que él aún no había roto con su anterior novia. Su relación, que ambos describen como “un caos”, se mueve entre los altibajos constantes. En la isla buscarán una respuesta definitiva: seguir juntos o romper para siempre.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Por último, Darío (25) y Almudena (26) son los veteranos de la edición. Llevan 11 años de relación y se conocieron siendo adolescentes en Málaga. Su unión ha sido intensa y absorbente, con una fuerte dependencia emocional por parte de Almudena. Participar en el reality supone para ambos la oportunidad de redescubrirse y decidir si ha llegado el momento de dar el paso hacia el matrimonio.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

