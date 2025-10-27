Estos son los ocho solteros de ‘La isla de las tentaciones 9′: dos italianos, un opositor a Policía y varios empresarios

Solteros 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

El regreso de La isla de las tentaciones está a la vuelta de la esquina y la expectación no puede ser mayor. La novena edición del reality más explosivo de Mediaset promete emociones intensas, rupturas inesperadas y nuevos romances bajo el sol del Caribe. Esta vez, ocho solteros llegan dispuestos a poner a prueba la estabilidad de las parejas que cruzarán el océano para comprobar si su amor resiste la tentación.

Procedentes de diferentes rincones del mapa —de Italia a Tenerife, pasando por Barcelona o Benidorm—, los recién llegados se presentan como un cóctel de carisma, seguridad y desparpajo. Algunos se definen como “golfos con encanto”; otros aseguran tener “buen corazón” pese a su reputación de conquistadores. Lo único que todos comparten es su objetivo: hacer tambalear los cimientos del amor en la villa dominicana.

Aitor: el conquistador que baila con las emociones

A sus 28 años, Aitor, natural de Barcelona, se define sin tapujos como un auténtico seductor. Aunque trabaja como administrativo, confiesa que su verdadera vocación está en el arte del coqueteo. Su lema lo dice todo: “En la bachata y en el amor, la clave está en la cadera”. Dice no tener un tipo ideal: le basta con que una chica le atraiga a primera vista. “Soy un poco golfo, no lo niego, pero también tengo mi lado tierno”, asegura. Quienes lo conocen de cerca dicen que, tras su aire fanfarrón, se esconde un romántico empedernido. “Parezco un flipado, pero en el fondo soy un oso de peluche”, resume con ironía.

Los solteros de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Andrea Calush: el deportista con alma de serpiente buena

Desde Italia, aunque afincado en Fuerteventura, llega Andrea Calush, un joven de 26 años que combina físico y sensibilidad. Trabaja como monitor de ocio y tiempo libre, pero en su día a día no para: practica Muay Thai, juega al fútbol, hace skate y domina los saltos mortales. Pese a su imagen de chico duro, se define como “romántico y pasional”. Con humor reconoce una de sus debilidades: “Me atraen las chicas operadas, no lo puedo evitar”. Sin embargo, quiere dejar claro que detrás de su apariencia segura hay un fondo noble: “Esta serpiente venenosa tiene dentro un buen corazón”.

Andrea: el italiano que no cree en el amor, pero seduce sin esfuerzo

El segundo Andrea de la edición llega también desde Italia, aunque con un perfil más sofisticado. Tiene 33 años, es empresario y se autodefine como “un hombre que disfruta de la libertad”. Después de más de dos años soltero, asegura que el amor es “lo más peligroso que existe”. “Mi seducción es de otra liga, nadie puede competir conmigo”, declara convencido. Su confianza y su acento mediterráneo prometen convertirlo en uno de los grandes protagonistas de la temporada. De él se espera tanto magnetismo como polémica, y parece encantado con la idea.

Borja: humor, energía y un toque de descaro

Desde Tenerife llega Borja, de 27 años, coach biomecánico y espíritu libre. Su carta de presentación no deja indiferente: “Soy un crack con las manos, ¿quieres que te lo demuestre?”. Divertido, espontáneo y siempre de buen humor, se considera un “aventurero nato” al que le encanta conocer gente nueva. Afirma que el sexo es su “hobby favorito” y que su principal herramienta de seducción es la personalidad: “Me adapto a quien tengo delante. Si me río, tú también acabas riéndote”. Todo apunta a que será uno de los grandes dinamizadores de la villa.

Dairon: el cantante que conquista con su sonrisa

Benidorm aporta el toque musical a la edición con Dairon, un artista de 25 años que promete revolucionar el ambiente con su voz y su simpatía. “Mi sonrisa es un imán para las chicas”, asegura en su presentación, mientras se anima a improvisar una canción. En el amor, se define como un romántico moderno: “Primero hay que ser detallista, y luego… un poco empotrador”, bromea. Su mezcla de dulzura y picardía lo convierte en una de las apuestas más divertidas del programa.

Iñaki: el empresario que no conoce los límites

De Barcelona llega Iñaki, de 32 años, empresario y experto en autoconfianza. Su lema resume su personalidad: “No sé quiénes son los novios, pero ya están solteros”. Desenfadado, directo y sin complejos, afirma que no tiene nada que demostrar: “No vendo humo. Si te gusto, genial; si no, también”. Su seguridad natural y su carácter bromista podrían convertirlo en el “rompecorazones silencioso” de la edición, ese que no hace ruido pero deja huella.

Juanjo: el joven con aires de estrella

El benjamín del grupo, Juanjo, tiene 22 años, estudia para ser policía y presume de autoestima: “Soy atractivo, guapo y lo tengo todo. Estoy enamorado de mí mismo”. Su técnica de ligue es tan peculiar como ingeniosa: “Les digo que soy del filial del Real Madrid”, confiesa riendo. Además, ha hecho una promesa: si conquista a una chica en los primeros tres días, se rapará la cabeza. Veremos si cumple su palabra o si la tentación le pasa factura.

Melchor: el fiel golfo que promete enamorar

El valenciano Melchor, también de 22 años, trabaja en una empresa de eficiencia energética, aunque en el amor prefiere la improvisación. “Cuando tengo pareja, soy fiel; pero soltero, soy lo más golfo que puedas conocer”, admite sin tapujos. Prefiere a las chicas rubias, aunque dice estar abierto a lo que surja. Su mirada a cámara al final de su vídeo lo resume todo: “Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano”.

Una temporada de deseo y juego

Con este elenco de solteros —diversos, atrevidos y sin miedo a las cámaras—, La isla de las tentaciones 9 se perfila como una de las ediciones más intensas del formato. Las nuevas parejas pondrán a prueba sus sentimientos bajo el sol de República Dominicana, mientras estos ocho tentadores harán todo lo posible por demostrar que la fidelidad, en el paraíso, es una especie en peligro de extinción.