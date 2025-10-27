‘La isla de las tentaciones 9′ llega con tres noches seguidas en Telecinco y una novedad que creará tensiones desde su arranque

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El regreso de La isla de las tentaciones a Telecinco ya tiene fecha y una estrategia de emisión que supone un cambio relevante en la historia del reality. El lunes 3 de noviembre de 2025, la novena edición del popular formato presentado por Sandra Barneda debutará con una estructura inédita: tres noches consecutivas de programación semanal, con una gala principal los lunes y dos entregas en access prime time los martes y miércoles. Esta apuesta busca consolidar el fenómeno televisivo y responder a la demanda de una audiencia que, en palabras de Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset, “consume La isla de las tentaciones como una serie”.

La nueva temporada ocupará el prime time de Telecinco los lunes con una gala de mayor duración, mientras que los martes y miércoles el programa se emitirá en formato más breve, desde las 21:45 hasta las 23:00 horas, antes de dar paso a la programación habitual del canal.

Esta decisión responde, según apunta el grupo, a la experiencia de la edición anterior, en la que la continuidad de las emisiones entre lunes y miércoles favoreció el seguimiento del público y permitió a Telecinco competir con fuerza frente a otros espacios de la competencia, como El Hormiguero y La Revuelta de David Broncano. De esta manera, la cadena busca reforzar su posición en el horario estelar e impulsar sus audiencias en esa franja gracias a uno de sus formatos más exitosos.

Novedades en la mecánica

La novena edición no solo innova en su calendario de emisiones, sino que introduce cambios significativos en la mecánica del reality para atrapar a la audiencia desde el arranque. Por primera vez, Sandra Barneda no recibirá a las parejas en la playa; serán los solteros quienes den la bienvenida, generando desde el inicio una atmósfera de tensión y sorpresa.

Sandra Barneda, en 'La isla de las tentaciones 9'. (Mediaset España)

Otra novedad destacada es la revelación de la identidad de quien active la primera “luz de la tentación”, un giro que solo ocurrirá una vez en toda la temporada. Además, los solteros tendrán acceso a imágenes inéditas de la otra casa y podrán decidir si comparten esa información con el resto, una dinámica que promete alterar el desarrollo de las relaciones y la estrategia de los concursantes.

El formato mantiene sus elementos clásicos, como las hogueras mixtas, el poder del veto, el cara a cara ante el espejo y la posibilidad de ver en tiempo real lo que sucede en la villa contraria. Además, la edición suma la llegada de tres solteros VIP y un casting de 16 solteros y solteras, seleccionados para aportar diversidad y dinamismo a la convivencia. Meritxell Estruch, directora del programa, ha explicado que el equipo ha buscado “parejas más diferentes y novedades que hasta ahora parecían imposibles”, con el objetivo de sorprender tanto a los participantes como a la audiencia tras el excelente rendimiento de la anterior temporada.

En cuanto a los protagonistas, cinco parejas pondrán a prueba su relación en República Dominicana: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena. Solo una de estas parejas cuenta con una relación consolidada de once años, mientras que las demás apenas superan el año juntas, lo que añade un componente de incertidumbre y vulnerabilidad a la experiencia. Los 16 solteros y solteras, procedentes de diferentes puntos de España, llegan decididos a no pasar desapercibidos y a desafiar los límites de las parejas.

Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'. (Mediaset España)

Debates en Mediaset Infinity

La oferta de contenidos se amplía con la incorporación de los debates de Las Tentaciones, que se emitirán en abierto y de forma gratuita en Mediaset Infinity cada viernes a partir del 14 de noviembre. Estos debates, que anteriormente se ofrecían en la extinta Mitele Plus, incluirán material inédito, avances exclusivos y la participación de los protagonistas junto a un equipo de colaboradores. Además, el martes 28 de octubre, Mediaset Infinity emitirá la nueva entrega del especial titulado Rumbo a La isla de las tentaciones, donde se presentarán las parejas, sus entornos y los preparativos del viaje, según La Razón y FormulaTV.

Las expectativas en torno a esta edición son elevadas. Sandra Barneda ha definido la temporada como “delirante desde el primer minuto” y ha señalado que el reality es “una historia de pasiones y de vulnerabilidad absoluta”. La presentadora reconoce la presión de mantener el éxito tras una octava edición que calificó como “un bombazo a nivel internacional”.