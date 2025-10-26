Un instituto de Madrid afronta el invierno con 28 ventanales sin cubrir: “Los profesores y los alumnos están aguantando muy estoicamente”

Fachada del IES Cardenal Cisneros. (Imagen: Google Maps)

La llegada de las bajas temperaturas ha sorprendido a alumnos y profesores del IES Cardenal Cisneros en pleno proceso de renovación, obligándoles a convivir con 28 ventanales sin cubrir y a soportar el frío en los pasillos del edificio.

El centro, el segundo más antiguo de la capital, deberá afrontar el invierno con una reforma largamente esperada, aunque afectada por los retrasos en el suministro de materiales, que dejan expuestas varias zonas del inmueble a pocos días de que empiece noviembre.

“Ha llegado el frío y nos pilla sin ventanas en los pasillos. Les rogamos que pidan a sus hijos que vengan al centro con ropa adecuada para estas circunstancias”, señala un comunicado enviado a las familias. Además, pide paciencia y confianza en que la situación se resolverá.

La intervención forma parte de un plan de la Comunidad de Madrid para actualizar la eficiencia energética y reforzar la protección contra incendios en varios centros educativos. En total, la inversión suma hasta 315.263 euros en el Cardenal Cisneros, dentro de un paquete dotado de 1,45 millones.

El objetivo principal es “sustituir los antiguos ventanales de madera por nuevos cristales aislantes con rotura de puente térmico”, mejorando el cierre y evitando la entrada de aire frío, explican a Infobae España fuentes cercanas a la comunidad educativa del centro.

Sin embargo, la empresa adjudicataria ha comunicado a la dirección del centro que “no van a poder acabar con sus pretensiones iniciales”. “Eran muy optimistas”, indican las mismas fuentes.

El instituto es el segundo más antigua de Madrid. (X/@PatrimonioCM)

La estrategia del instituto para superar las obras

Desde la Conserjería de Educación, Ciencia y Universidades se ha informado de que las obras avanzan “con normalidad, cumpliendo los plazos previstos y ejecutándose por fases para ser más compatible con la actividad docente”.

Esta estrategia implica reacondicionar las aulas una a una, trasladando temporalmente a los alumnos afectados a otras estancias vacías, y repitiendo el proceso con cada grupo. “Ningún aula está afectada directamente; iremos cambiando de clases para minimizar el impacto académico”, subrayan las fuentes cercanas a este diario.

El aula magna se utiliza temporalmente como almacén y se ha habilitado también como “espacio de carpintería” para facilitar los trabajos. Además, las obras en las aulas “se harán por turnos” y el ruido “no es potencialmente molesto y se mezcla con el tráfico de la calle”, destacan.

Por ahora, “los profesores no se han quejado, ni los alumnos tampoco”, quienes “están aguantando muy estoicamente” dichas incomodidades. La modernización de los ventanales permitirá que las aulas sean “más cálidas en invierno y más frías en verano”, comentan las fuentes.

Protección patrimonial

El IES Cardenal Cisneros forma parte de la Red de Institutos Históricos de la Comunidad de Madrid. Fundado en 1845 como “Instituto de Noviciado”, es uno de los tres institutos históricos que se podrán visitar en noviembre con motivo de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2025.

El IES Cardenal Cisneros posee un grado de protección singular, la categoría más alta en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Madrid, lo que obliga a respetar las características arquitectónicas y decorativas originales.

Las familias llevaban al menos siete años esperando una reforma de esta magnitud. Además de la sustitución de los ventanales, el plan incluye la actualización del sistema de prevención de incendios según la normativa vigente, sin alterar la estructura del edificio. “Hay que pasar este proceso”, sentencian las mismas fuentes. No obstante, aseguran que “las obras estarán antes de las vacaciones de Navidad”.