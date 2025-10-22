España

Colegios sin techo, muebles o conexión a internet: la realidad de cientos centros educativos de la Comunidad de Madrid

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid denuncia el “maltrato institucional” a la educación pública

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Amianto, grietas y techos hundidos:
Amianto, grietas y techos hundidos: la precariedad estructural golpea a los colegios madrileños. (Freepik)

Los techos se hunden, las grietas atraviesan los suelos y las paredes y existe presencia de amianto. No es una escena de un edificio que va a ser demolido, sino de 77 colegios públicos de la Comunidad de Madrid, según recoge el informe de la Federación de Enseñanza de CCOO de la capital, Estado de las construcciones escolares-Curso 2025-2026.

El documento recopila información de todos los distritos y Direcciones de Área Territoriales (DAT) y revela que “cientos de centros públicos madrileños iniciaron el curso entre obras, grietas, amianto y barracones, por la falta de planificación e inversión de la Consejería de Educación”, según el sindicato.

El informe detalla que los problemas persisten en todas las zonas de Madrid. En la capital, barrios como Aravaca, Carabanchel o Tetuán, presentan “obras inacabadas, inspecciones técnicas de edificios desfavorables y problemas estructurales”.

En la zona este, Alcalá de Henares y Coslada enfrentan “nuevos centros sin mobiliario ni conexión a internet, obras eternas y proyectos paralizados”. En la zona norte persisten “varios casos de amianto sin retirar y centros con aulas prefabricadas o grietas graves sin reparar”.

En la zona sur, municipios como Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Leganés sufren “construcción por fases, filtraciones y deficiencias de seguridad”, mientras que en la zona oeste “persisten retrasos, tejados pendientes y centros que llevan años esperando ampliaciones”.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Aída San Millán, denuncia que “la Comunidad de Madrid incumple su obligación de garantizar unas infraestructuras seguras y adecuadas. No se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que refleja años de abandono”.

Riesgo por amianto y obras con alumnado presente

La presencia de amianto es uno de los problemas más graves. En abril, de 2025, se destapó que al menos 31 colegios madrileños aún contenían este material, prohibido en España desde 2002 por su vinculación con enfermedades graves como el cáncer. Carabanchel concentraba la mayor parte de los casos, con ocho centros afectados.

El informe subraya además que en muchos colegios las obras se realizan con el alumnado dentro o compartiendo espacios con las clases, “lo que incrementa los riesgos laborales y dificulta la actividad docente”, según San Millán.

Uno de cada diez centros en construcción

El estudio también revela que “uno de cada diez centros educativos de la Comunidad está en construcción”. En algunos distritos la incidencia es aún mayor.

En Barajas, tres de cada diez centros están afectados; en Moncloa-Aravaca y Usera, dos de cada diez; en Moraleja de Enmedio, uno de cada dos; en Colmenar de Oreja, casi la mitad; en Daganzo de Arriba, siete de cada diez; y en Cercedilla, todos los centros educativos se encuentran en obras.

“Iniciar el curso con aulas en obras, patios inutilizados y promesas incumplidas es inaceptable. Es urgente revertir esta situación para garantizar el derecho a una educación pública digna y segura”, añade San Millán.

Los Bomberos de Murcia apagan la megafonía de un colegio tras cinco horas sonando “Cumpleaños feliz” (X/Bomberos Murcia)

Reclamaciones de CCOO

Ante este panorama, CCOO exige a la Conserjería de Educación un plan urgente de inversión y mantenimiento que incluya un calendario público de actuaciones, presupuesto suficiente y mecanismos de ejecución ágiles, participación sindical en el seguimiento de las obras y un plan específico de retirada del amianto en los centros educativos públicos.

Por último, San Millán ha destacado el “maltrato institucional” a la educación pública, que va desde la falta de plantillas hasta la carencia de recursos materiales, llegando al abandono de las infraestructuras y poniendo en riesgo a menores y trabajadores públicos.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaEstudiar en EspañaSindicatosSindicatos EspañaColegiosObrasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La mejor tarta de queso manchego está en este restaurante ubicado en un pueblo ciudadrealeño rodeado de un increíble parque natural

Rufino Ruiz, del restaurante Rufy’s Neotaberna, ha sido coronado como el mejor repostero de tarta de queso manchego D.O.P. en un concurso celebrado en el VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha.

La mejor tarta de queso

El truco para eliminar el musgo de tu jardín: nutre el suelo y extrae la humedad

Las soluciones preventivas y los remedios caseros erradican el musgo que nace en espacios húmedos y a la sombra

El truco para eliminar el

El requisito de la actriz Itziar Ituño para escoger el lugar donde se va de vacaciones: “Nunca viajo donde opera Netflix”

‘La casa de papel’ supuso un antes y un después en su vida, tanto personal como profesionalmente

El requisito de la actriz

Los garajes se libran de pagar el ascensor, según un abogado: “Es correcto eximirle de pagar la instalación”

Natalio Valenzuela, abogado y creador de contenido, explica una de sus defensas dónde consigue que el propietario de un garaje no pague los gastos del ascensor de por vida

Los garajes se libran de

Multan a una mujer con más de 170 euros por tirar café por el desagüe: “Me parece bastante injusto”

La mujer londinense, que tiró el café por un desagüe de la calle al ver llegar su autobús, fue multada en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Reino Unido

Multan a una mujer con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega la nacionalidad

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este mes cobrarás la nómina un día o dos antes”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 22 octubre

Juan Roig (Mercadona), Ibai, y otros empresarios que defienden pagar impuestos: “Es necesario para poder tener los servicios que recibimos”

Cuando la comida se convierte en un activo financiero: los alimentos más baratos suben un 37% mientras que los de gama alta lo hacen un 23%

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos