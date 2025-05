Recreos a 33º grados entre el cemento y sin sombra: “Condenan a los niños a media hora de sufrimiento al día”

Imagen del patio del CEIP Gloria Fuertes en Jerez de la Frontera, Cádiz. (Redes sociales del colegio)

Aunque aún quedan tres semanas para el inicio oficial del verano, en los últimos días las temperaturas se han disparado y en el sur peninsular se van a alcanzar los primeros 40 grados del año por la llegada de aire cálido procedente de África. Combatir estas altas temperaturas es especialmente complicado en las aulas, pues la mayoría de centros educativos públicos no cuentan con aire acondicionado y el alumnado sigue recurriendo al ventilador y a la botella de agua para aguantar hasta más de treinta grados en clase. Y a la hora del recreo la situación no mejora, pues en muchos casos los colegios tampoco cuentan con espacios de sombra en el patio, lo que no solo limita las actividades al aire libre, sino que incrementa el riesgo de exposición directa al sol y puede causar problemas como golpes de calor o quemaduras.

En ciudades como Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el termómetro ya marca valores veraniegos desde hace unos días -este miércoles la máxima son 33º-, hay familias de varios colegios que están desesperadas porque, un año más, ven cómo sus hijas e hijos deben salir a un patio que carece de toldos, árboles o cualquier elemento que dé sombra. De hecho, este miércoles padres y madres del CEIP Gloria Fuertes de esta localidad gaditana se concentran frente al centro para exigir a las administraciones públicas la instalación urgente de estructuras de sombra en los patios del colegio, sobre todo el de infantil.

“El patio de infantil es puro cemento, no hay nada de sombra, es como condenar a los niños a media hora de sufrimiento al día y el problema viene ya de lejos”, explica a Infobae España la madre de un alumno de este centro al que acuden escolares de 3 a 12 años. “La dirección del colegio nos ha dicho que se han solicitado recursos a través de todos los canales disponibles, tanto internos como administrativos desde hace muchos años, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta”, añade.

Por lo general, la instalación de toldos u otras estructuras en los patios de los colegios requiere la aprobación de los ayuntamientos al afectar a un espacio público y a la estética del entorno, por eso las familias piden consistorio de la localidad que “no les ignore y elabore el proyecto de seguridad, porque no es normal que haya tantas trabas burocráticas para instalar unos toldos”, lamentan.

Patio infantil del CEIP Gloria Fuertes. (Redes Sociales del colegio)

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el curso pasado las familias decidieron instalar un toldo provisional que costearon con sus propios recursos, pero fue derribado por el viento. Actualmente, han solicitado presupuestos para comprar unos nuevos e instalarlos cuanto antes, si bien “están a la espera de que las administraciones colaboren y asuman su responsabilidad”, informan.

“No se trata de una demanda estética ni de confort. Estamos hablando de la salud de nuestros hijos e hijas. Las temperaturas en Jerez ya alcanzan niveles peligrosos y no es razonable que sigan saliendo al patio sin protección solar adecuada”, añaden en un comunicado. La situación es aún más complicada, recuerdan, para los niños y niñas con autismo, que “ni siquiera pueden expresar con palabras ni de ninguna forma su malestar ante el calor sofocante”.

Por el momento, la dirección del CEIP Gloria Fuertes ha comunicado a las familias que debido a las altas temperaturas de estos días las clases de Educación Física dentro del recinto y que el recreo de los cursos de Educación Infantil se desarrollará junto a los alumnos de Primaria en otro patio que tiene más zonas de sombra. Este periódico ha tratado de hablar, sin éxito, tanto con el centro educativo como con el Ayuntamiento de Jerez y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Además de la concentración de este miércoles, algunos padres y madres acudirán el viernes 30 al pleno del Ayuntamiento para trasladar directamente su propuesta a las autoridades municipales.

Centros educativos que superan los 50 años

Sobre esta situación también se pronunciaba hace unos días en el Diario de Jerez la coordinadora de Izquierda Unida en la localidad, Violeta Márquez, al indicar que “se trata de un ejemplo más del Partido Popular con la educación pública y la falta de mantenimiento e inversión en los centros escolares públicos, la mayoría de ellos sin espacios de sombras y otros muchos que se caen a pedazos”. En ese sentido, Márquez apuntó que la mayoría de los edificios destinados a instalaciones escolares, especialmente los CEIP, se construyeron hace más de 50 años, “mucho antes de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación de 2006 o el Real Decreto 132/2010″, que regulan las condiciones de los centros educativos.

Desde el CEIP Pío XII, otro colegio de la localidad, las familias también critican esa falta de elementos que aporten sombra en el patio y, en su caso, lamentan que el centro optara hace unos años por instalar lamas de aluminio en las ventanas para mejorar la eficiencia energética y reducir el calor en vez de instalar toldos o pérgolas, cuyo presupuesto ronda los 5.000 euros. “El Ayuntamiento en un primer contacto dijo que iban a pagar la mitad y que iban a poner la mano de obra, pero después nada de esto se cumplió a pesar de no requiere una licencia de obra”, explica uno de los padres de este centro.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

“Los alumnos no pueden esperar más años y tampoco el profesorado, porque al final este problema también les afecta a ellos”, concluye este padre, que indica que en otros puntos emblemáticos de la ciudad como la Calle Larga o la Plaza Belén sí se han instalado toldos y vegetación para reducir el calor.

Las familias afectadas recuerdan que la ley de bioclimatización en los centros educativos de Andalucía, que se aprobó en 2020, establece la obligación de adaptar los entornos escolares para garantizar el bienestar térmico del alumnado mediante soluciones como la vegetación, estructuras de sombra o sistemas de climatización pasiva.