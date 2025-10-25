España

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una descendiente de judíos sefardíes por no acreditar “vinculación con España”

Los jueces consideraron que la documentación presentada no cumplía con los requisitos exigidos por la ley

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
La Audiencia de Madrid. (Europa
La Audiencia de Madrid. (Europa Press)

No fue suficiente. Ni el certificado de la Federación Judía de Nuevo México, ni la genealogía encargada por el padre, ni el curso en línea sobre cultura sefardí lograron convencer al tribunal. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de denegar la nacionalidad española a una mujer que la solicitó como descendiente de judíos sefardíes.

El caso se inscribe en el marco de la Ley 12/2015, que habilita a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492 a solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza, siempre que acrediten tanto su origen sefardí como una “especial vinculación” con el país, que se puede acreditar en forma de donaciones o participación con diversas instituciones, estudios académicos sobre el idioma o la historia, y otras posibilidades. La demanda de la mujer fue rechazada en primera instancia el 27 de mayo de 2024, y la apelación se centró en cuestionar la valoración de la prueba y la interpretación de los requisitos legales por parte de la administración.

Sin embargo, la sala descartó estos planteos. “La posición adoptada por la Dirección General podrá ser cuestionada por el fondo, pero no por la forma o la regularidad en la tramitación, sin que su validez pueda quedar condicionada por el hecho de haber seguido las pautas recogidas en la Instrucción y las Circulares a las que se refiere el demandante, ni siquiera por haber variado su propio criterio, pues ello no implica que se esté privando al solicitante de un derecho adquirido, en cuanto no lo tenía antes, sino que se ha producido una reinterpretación de la norma por el Órgano encargado de la decisión”.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

Los requisitos que pide la burocracia

El núcleo del conflicto radicó en la suficiencia y adecuación de la documentación presentada por la mujer para acreditar tanto su origen sefardí como su especial vinculación con España. La solicitante aportó un certificado del rabino de la Federación Judía de Nuevo México y otro de la organización Shomer Ysrael “Guardian de Israel”, junto con documentación complementaria sobre la entidad religiosa y la condición del rabino firmante. El tribunal reconoció que, a diferencia de lo resuelto en primera instancia, este segundo certificado cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley, pero consideró que no resultaba suficiente para acreditar la condición de sefardí originario de España, ya que la ley exige una valoración conjunta y rigurosa de los medios probatorios.

Respecto al segundo requisito, la especial vinculación con España, la apelante presentó un informe de genealogía, un certificado de estudios sobre cultura sefardí expedido por una institución con sede en Granada, y varios certificados relativos a la colaboración de su padre con entidades españolas y judías. El tribunal evaluó estos documentos y concluyó que “los anteriores medios de prueba son claramente insuficientes para demostrar la especial vinculación con España del demandante, y, específicamente, no demuestran que la pretendida vinculación provenga de fechas anteriores al momento de programar e iniciar los trámites para solicitar la nacionalidad española, generando la apariencia de haberse obtenido con la finalidad de cumplir formalmente con los requisitos legalmente impuestos”.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaNacionalidad EspañolaTribunalesJusticiaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

Es la duodécima manifestación contra el líder del Ejecutivo regional, que todavía no ha asumido responsabilidades por lo ocurrido

Miles de valencianos reclaman la

Caballo Asturcón: el poni resistente y versátil que domina las montañas de Asturias

Esta especie, también conocida como poni asturiano, tiene su hábitat natural en la zona montañosa de la asturiana Sierra del Sueve y se considera una de las razas equinas más antiguas de Europa

Infobae

“Si tienes esta cerradura, una ganzúa puede abrirla en segundos”: esta es la advertencia de un cerrajero

Un experto explica en TikTok la mejor manera de prevenir que entren a robar en tu casa y de los cambios que debes hacer

“Si tienes esta cerradura, una

Una bebé de 16 meses es adicta a la cocaína y la metadona: “Las circunstancias siguen sin esclarecerse”

El padre, la madre y la tía fueron condenados por poner en peligro la salud de la niña

Una bebé de 16 meses

Albert Pinto Pérez, declarado culpable de la tortura, agresión sexual y asesinato de Anna García: infligió más de 130 heridas a la víctima a lo largo de dos días

Tras el veredicto del Jurado Popular, el fiscal solicitó 39 años de prisión permanente revisable para el asesino, en un caso marcado por la violencia extrema y la brutalidad de los hechos

Albert Pinto Pérez, declarado culpable
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de valencianos reclaman la

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

Un experto en motor explica por qué la normativa de la UE que permite a personas de 17 años conducir acompañados “es una evolución lógica”

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda:

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Entregas con drones y vuelos de pasajeros sin piloto: así es el nuevo plan del Ayuntamiento para revolucionar la movilidad en Madrid

DEPORTES

Previa de LaLiga: Osasuna vs

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe