España

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de diez euros

El tribunal no ve acreditado un vínculo especial suficiente con España. Añade que gestos como un pequeño donativo, cuentas bancarias abiertas o membresía en asociaciones no son pruebas de peso

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Rechazan el recurso de un
Rechazan el recurso de un ciudadano israelí que solicitó la nacionalidad española como sefardí (Pexels)

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la solicitud de nacionalidad española por origen sefardí a un ciudadano nacido en Venezuela y actualmente residente en Estados Unidos. De acuerdo a la sentencia, la Audiencia ha confirmado la denegación administrativa, al considerar que no quedó acreditado ni el origen sefardí del solicitante ni un vínculo especial suficiente con España, requisitos exigidos por la Ley 12/2015. La sentencia implica además la imposición de costas al apelante y sólo deja abierta la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La resolución judicial ha puesto fin a más de tres años de trámites y alegaciones por parte de este ciudadano, quien emprendió su reclamación tras recibir en julio de 2022 la denegación formal de la nacionalidad española por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En sus intentos de acreditar el origen sefardí, el demandante presentó un certificado expedido por la Federación Judía de Nuevo México, un informe genealógico rastreando el apellido en sus antepasados, así como diversos documentos para certificar su especial vinculación con España: una donación de diez euros a un centro cultural barcelonés, pertenencia a una asociación de cultura sefardí, la titularidad de una cuenta bancaria en BBVA, una póliza de asistencia sanitaria con Sanitas y referencias sobre supuesta relación comercial con una bodega española.

Las pruebas son “insuficientes”

La Audiencia Provincial consideró insuficiente toda esa documentación para los dos requisitos fundamentales que exige la Ley 12/2015: demostrar tanto la condición de sefardí originario de España como una especial vinculación con el país. El tribunal subraya que el certificado de la Federación de Nuevo México carecía de la conexión territorial requerida y que el informe sobre el apellido no establecía una relación probada con los judíos expulsados en 1492.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

En cuanto a la vinculación con España, la sentencia señala que gestos como un pequeño donativo, cuentas bancarias abiertas o membresía en asociaciones no constituyen pruebas de peso. El fallo acoge también la doctrina del Tribunal Supremo que, en recientes resoluciones, refuerza la exigencia y el rigor probatorio en estos expedientes, dejando claro que la mera acumulación de documentos carece de valor si no existe una correspondencia directa con los requisitos legales.

Tras confirmar la sentencia, la vía ordinaria de recurso ha quedado cerrada. Ahora, solo cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de veinte días y siempre que se cumplan las estrictas condiciones procesales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Temas Relacionados

nacionalidad espanolaAudiencia de MadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuántas calorías tiene una castaña

Este fruto seco tiene un menor aporte calórico en comparación a las almendras o las nueces

Cuántas calorías tiene una castaña

Un padre denuncia para dejar de pagar pensión de alimentos y para que su exmujer y sus hijos desalojen la casa familiar: gana el juicio porque ellos ya trabajan

El tribunal señala que, una vez alcanzada la mayoría de edad, la necesidad habitacional ya no puede satisfacerse mediante la atribución exclusiva de la vivienda

Un padre denuncia para dejar

Juan Roig explica por qué un gerente de Mercadona cobra 2.100 euros al mes: “Necesitas que el trabajador se sienta bien tratado”

El presidente de la cadena de supermercados habló en un encuentro de empresas de gran consumo sobre la importancia de cuidar a los empleados, pese a las repetidas reclamaciones por su gestión

Juan Roig explica por qué

Tres jóvenes agreden a una mujer de 74 años por una deuda de 60 euros y se enfrentan a 16 y 10 meses de prisión

El ataque surgió por una deuda por cannabis que los agresores reclamaban al nieto de la víctima

Tres jóvenes agreden a una

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De luchar contra un desahucio

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

El Museo del Prado se moderniza: por 274.000 euros busca un potente microscopio capaz de radiografiar un pelo para restaurar obras

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Pedro Sánchez resiste a las presiones sobre el gasto en Defensa: apunta al flanco oriental y a las ayudas a Ucrania para demostrar su “compromiso” con la OTAN

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

ECONOMÍA

Juan Roig explica por qué

Juan Roig explica por qué un gerente de Mercadona cobra 2.100 euros al mes: “Necesitas que el trabajador se sienta bien tratado”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 25 octubre

Dormimos más y ¿gastamos menos?: así afecta el cambio de hora a la factura de la luz

La propuesta de Sánchez de eliminar el cambio horario en la UE supondría un beneficio de 750 euros por persona al año, según un estudio

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre