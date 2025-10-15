Quién es Guillermo, el empresario sevillano con el que se ha visto a Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera

Irene Rosales en una imagen de archivo (Europa Press)

Irene Rosales se encuentra viviendo una nueva etapa tras su ruptura con Kiko Rivera, con quien tenía once años de relación, nueve de ellos como matrimonio, y dos hijas en común. Fue el pasado 27 de agosto cuando salió a la luz su ruptura gracias a la revista Semana, que aseguró que su separación se produjo en términos cordiales y sin la intervención de terceras personas. Ahora, parece ser que el amor ha vuelto a tocar la puerta de la exnuera de Isabel Pantoja, quien ha sido pillada por Semana y Lecturas junto al que sería su nueva pareja en una actitud muy romántica y cómplice.

Si bien es cierto que tanto el DJ como la creadora de contenido han separado sus vidas, lo cierto es que siempre serán una familia, por el bienestar de su prole en común. Tras su ruptura, la que fuera colaboradora de televisión se centró en el cuidado de sus pequeñas y en deporte. Además, entabló una sólida relación con un joven llamado Guillermo, de 41 años, quien se ha convertido en su mayor soporte y apoyo en estos delicados momentos para ella.

Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de octubre de 2025

De acuerdo con la información adelantada por Semana, los dos intentaron mantener su historia de amor en la más absoluta intimidad y discreción. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a verse de forma más frecuente, lo que ha dado lugar que su noviazgo saliese a la luz. Ha sido en el pueblo sevillano de Castilleja de la Cuesta, lugar en el que ambos residen, donde han disfrutado de estas misteriosas citas. Pese a que han sido prudentes, los dos han sido cazados por los focos.

Así es Guillermo, la nueva pareja de Irene Rosales

Gracias al perfil de Guillermo en redes sociales, se ha podido saber que se trata de un joven “emprendedor”, tal y como él mismo se describe en su biografía. Además, el sevillano es un apasionado del mar y del deporte. Tanto es así que acostumbra a compartir fotografías en las que deja entrever que el golf es una de sus grandes pasiones. Además, es CEO de Verde Green, una empresa de césped artificial.

Irene Rosales y Guillermo en una imagen de redes sociales (Instagram)

Guillermo e Irene ya se conocían desde hace tiempo. Tanto es así que, en el año 2020, su empresa puso el césped en la casa que la que vive la influencer y sus hijas, cuando ella aún era pareja de Rivera, quien también conoce al empresario. Pero, en los últimos tiempos, su amistad con la expareja de DJ empezó a ser más cercana. Todo apunta a que la afición por el deporte, que ha sido una vía de escape para Irene tras su separación, ha unido a Irene y Guillermo, y probablemente, también su condición de padres separados, muy volcados en sus respectivas familias.

Irene Rosales participa de forma puntual en Bailando con las estrellas, un proyecto profesional que llegó a su vida tras su separación, pero en el que ha estado acompañada por Guillermo. Y es que el empresario la ha acompañado hasta la capital, donde tienen lugar las grabaciones del formato, para brindarle su apoyo. De esta manera, tras cumplir con sus compromisos laborales en Sevilla, viajó a Madrid.