Irene Rosales se sincera y habla de los motivos de su ruptura con Kiko Rivera: “He sido más madre que esposa”

Irene Rosales y Kiko Rivera, en una boda en Sevilla en 2021. (Firma: Europa Press Reportajes)

Después de varios meses de rumores, el pasado 27 de agosto se confirmó lo que para muchos era un secreto a voces. Irene Rosales y Kiko Rivera pusieron fin a sus once años de relación, nueve de ellos como matrimonio. Después de haber formado una familia con la llegada de sus dos hijas en común, la entonces pareja decidió de mutuo acuerdo continuar sus vidas por separado.

Tan solo unas después, salía a la luz que el amor había vuelto a tocar la puerta de la creadora de contenido, quien fue fotografiada junto al empresario sevillano Guillermo, quien también era conocido del DJ. Este miércoles, 22 de octubre, se conoce que la exnuera de Isabel Pantoja ha roto su silencio en una entrevista en exclusiva para Semana, donde ha hablado de su ruptura con el hijo de Paquirri.

Irene Rosales en una imagen de archivo (Europa Press)

Irene Rosales se ha sincerado y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con el primo de Anabel Pantoja. “Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa”, ha afirmado a la revista del corazón, dejando entrever que este sería el motivo principal de su ruptura. “Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones”, ha dicho, poniendo el foco de atención a los días de descanso que ambos vivieron junto a sus hijas y el hijo mayor de Rivera en Menorca este verano.

Irene Rosales ha afirmado que todo se debió a que hubo “un enfriamiento mutuo que nos llevó a una rutina y a una monotonía en la que no éramos felices. Convivíamos como familia, pero no como pareja. Eso sí, el cariño y el respeto han estado siempre”. “En esas vacaciones en Menorca hubo un distanciamiento importante que ninguno de los dos provocamos y que se dio de manera natural. Al volver, eso nos hizo decir ‘¿qué nos está pasando?’. Entonces, nos sentamos a hablar y tomamos la decisión".

Entrevista a Kiko Rivera.

“Creo que ha influido el rol que yo asumí en nuestra relación. Fue mi culpa 100% querer hacerlo yo todo y asumir que todo dependía de mí. Al final, he entendido que tanto una mujer como un hombre necesita tener su espacio, disponer de tiempo para disfrutar fuera de la familia y yo no supe gestionarlo”, ha continuado explicado, agregando que abarcaba “absolutamente todo con tal de ayudarlo a él”.

Guillermo, “no ha tenido nada que ver con mi separación”

Otro tema del que ha hablado en profundidad ha sido de su nueva pareja, Guillermo, y ha zanjado los rumores que apuntaban que, incluso, llevaba una doble vida. "Nunca he sido infiel a Kiko Rivera“, ha asegurado, que su relación con Guillermo se forjó después de su ruptura. Tanto es así que ha subrayado que al DJ le ha dado ”las explicaciones que creía necesarias" con el fin de evitar malos entendidos.

“Mi matrimonio con Kiko término y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación”, ha continuado diciendo, agregando que, pese a que se conocían de años atrás, “no hubo absolutamente nada” entre ellos hasta después de su separación. “Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo”, ha expresado la entrevistada a la ya citada publicación. Asimismo, ha manifestado que se encuentra “muy bien y feliz, no me voy a negar a admitirlo”. “Por primera vez pienso en mí y me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida”.