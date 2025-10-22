Isabel Preysler confiesa la decepción de su hijo Enrique con Julio Iglesias: “No se portó como un padre debería haber hecho”

Julio y su hijo Enrique Iglesias (Foto IG: julioiglesiasofficial)

Con serenidad, sin prisas y con la experiencia que da el paso del tiempo, Isabel Preysler ha decidido narrar su vida con su propia voz. Su esperada autobiografía, Mi verdadera historia, llega este miércoles, 22 de octubre, a las librerías, y promete ofrecer una mirada íntima a la mujer detrás del mito. “Creo que se ha escrito mucho sobre mi durante años. Este es el momento porque llevo una vida tranquila y con serenidad para escribir. Es el mejor momento y ahora tengo la edad adecuada”, ha explicado en la presentación del libro celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

Acompañada por su hija Tamara Falcó, Isabel se mostró emocionada y, por momentos, nerviosa ante la expectación mediática. La socialité, acostumbrada a vivir bajo el escrutinio público, confesó que se siente más expuesta que nunca: “El único miedo que tengo ahora es el juicio de los lectores”. En esta obra, asegura, no busca ajustar cuentas, sino ofrecer su versión de los hechos, “romper de una vez por todas con los falsos mitos” y rescatar los matices que tantas veces, dice, se han perdido en los titulares.

Entre los capítulos más personales del libro, uno ocupa un lugar central: el día que tuvo que separarse de sus tres hijos mayores —Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias— tras su ruptura con Julio Iglesias. Aquel momento, rememora, marcó un antes y un después en su vida. “Fue el día más triste que recuerdo”, escribe con franqueza. “El día que los dejé en el aeropuerto de Barajas, siendo unos niños, para que pusieran rumbo a una nueva vida en Miami, lejos de mí. Cuando la seguridad de tus hijos corre peligro, tomas decisiones muy difíciles, aunque el corazón se te rompa en mil pedazos”.

Aquella separación, reconoce, se prolongó mucho más de lo que imaginaba: “Tuve que asumir que aquel viaje duraría mucho tiempo… pero jamás creí que iba a ser para siempre”. Hoy, con los años y la tecnología de su lado, las distancias parecen más cortas. Las llamadas constantes y las visitas familiares ayudan a suavizar lo que durante años fue un vacío profundo. “Ellos y mis nietos son lo más importante de mi vida”, confiesa. “Desde que me levanto hasta que me acuesto, no dejo de pensar en ellos”.

Enrique, el hijo más travieso y reservado

Una parte significativa de las memorias está dedicada a Enrique, el más pequeño de sus hijos con Julio Iglesias y, quizá, el más reservado de todos. “Fue mi bebé durante muchísimos años”, cuenta Isabel, con un tono que mezcla ternura y nostalgia. Lo recuerda como un niño travieso, lleno de energía y con una sensibilidad especial para la música. Lo que nunca imaginó fue que, durante más de una década, Enrique compuso canciones en secreto, sin contárselo ni siquiera a ella.

“Ni tan siquiera a mí me contó absolutamente nada hasta que no le aceptaron su primera demo”, escribe. Según relata, fue una profesora quien le prestó dinero para grabarla, convencida de su talento. Cuando lo descubrió, Preysler intentó persuadirle para que terminara sus estudios antes de lanzarse al mundo artístico: “No pude evitar preocuparme por su futuro. Le pedí que no dejara los estudios, que terminara su carrera y después se dedicara de lleno”.

No obstante, si difícil ya fue la conversación con su madre, el joven tuvo que enfrentarse a unas palabras aún más tensas con su padre. “Cada uno reaccionó de una manera diferente. Y me veo obligada a decir, sintiéndolo mucho, que Julio en aquel momento y más adelante, no se portó con Enrique como un padre debería haber hecho con su hijo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos tenían la misma profesión”, confiesa la reina de corazones.

Aquel desencuentro marcó a Enrique, que se sintió herido por la reacción de su padre. “La actitud de Julio le dolió profundamente a Enrique, y resultó ser, para mí, una fuente de disgustos y tristezas”, escribe. Sin embargo, el tiempo acabaría dándole la razón al joven Iglesias, que hoy es uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial. “Enrique sigue triunfando con su música alrededor del mundo, batiendo récords, llenando estadios… y yo he pasado a ser la madre de Enrique Iglesias, y eso me encanta”, admite.