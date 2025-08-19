Un mes sin Cristina Pedroche: el silencio de la presentadora y las críticas tras su segunda maternidad

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @cristipedroche)

Ha pasado un mes de la última publicación de Cristina Pedroche en sus redes sociales. Fue el 18 de julio cuando la presentadora desvelaba a sus más de tres millones de seguidores que había dado luz a su segundo hijo, un niño al que ella y su marido, el chef Dabiz Muñoz, han llamado Isai. En un breve post acompañado de una fotografía en la que se puede ver las manos de todos los miembros de la familia, la presentadora pone punto final a uno de sus mayores temores durante el embarazo y confirmaba que “pues sí, el amor se multiplica”.

Unas horas después volvía a reaparecer, en esta ocasión a través de una historia en la que mostraba que por fin había podido comer jamón, uno de los alimentos prohibidos durante el embarazo debido al riesgo de contagiarse de toxoplasmosis. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de ella.

Cristina Pedroche ha dado a luz a su segundo hijo, Isai. (Redes)

Una desaparición voluntaria que sorprende a aquellos que siguen sus pasos, pues Cristina suele compartir algunos detalles de su vida, mostrando su realidad y dejando claro que es una persona más que real. Sin embargo, tras el nacimiento del bebé parece haber optado por protegerse y el mutismo es absoluto.

Son muchos los que han llenado su perfil con mensajes en los que preguntan si se encuentra bien y transmitiéndole sus deseos de que reaparezca pronto para saber cómo se encuentra. También hay críticas, pues algunos no ven bien que guarde silencio y otros que aprovechan la noticia del nacimiento de su bebé para lanzarle puyas que nada tienen que ver con la maternidad: “Escribe otro libro para dar miedo a la gente con ánimos”, se lee. Sin embargo, la de Vallecas está haciendo caso omiso.

Cristina Pedroche compartió esta 'storie' al poco de dar a luz, comiendo jamón. (Redes)

El complicado primer postparto de Cristina Pedroche

El motivo tan solo lo sabe ella, pero bien podría deberse a una forma de protección y es que en su primer puerperio no lo pasó nada bien. Según contaba en aquel momento: “Mi posparto está siendo intenso. (...) No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar ‘estable’”.

Lo compartía con esa sinceridad que le caracteriza y lejos de recibir oleadas de apoyo, que también, volvió a verse en medio de una polémica en la que no faltaban mujeres que le criticaban: “ni que fueras la única madre del mundo”. Respuestas que hacían daño y que parece haberse querido ahorrar tras la llegada de Isai.

De aquel proceso tan complejo y por el que necesitó acudir a profesionales nació Gracias al miedo, su primer libro. Sin ser una guía o un libro de autoayuda, en él muchas mujeres han encontrado a alguien que las entienda en una de las etapas más complejas de la maternidad. Como contó Cristina en la presentación, en la que Infobae estuvo presente, en su caso empezó a tener sentimientos encontrados, a tener miedo de todo lo relacionado con Laia, a no poder dejar de llorar... Y todo en el que se suponía que era el momento más feliz de su vida.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

“Mi primer trauma en mi maternidad fue en el hospital. Escuché a unas personas criticarnos a mi marido, a mi hija y a mí. ¿Cómo te proteges de eso? Yo me metí en la habitación y me fui a casa a esconderme”, contaba, desvelando un nivel de exposición que, de momento, parece querer ahorrarse.