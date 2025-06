Cristina Pedroche desvela el nombre que su hija ha elegido para el bebé: “Es por el señor que hace la reforma”

Cristina Pedroche en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristipedroche)

La presentadora Cristina Pedroche está en plena cuenta atrás tanto laboral como personalmente. Mientras se prepara para el final de temporada de Zapeando, está también ultimando los detalles para dar la bienvenida a su segundo hijo, un niño del que aún no ha desvelado muchos detalles.

Lo que sí se sabe es que al pequeño le quedan unos días para nacer, de ahí que la madrileña esté un poco nerviosa, a la par que emocionada. Dos sentimientos que no ha ocultado en la última entrega del programa de La Sexta, donde ha querido compartir una divertida anécdota sobre la maternidad con sus compañeros y los espectadores.

Según detallaron este jueves en el espacio televisivo, la hija de Pedroche ha decidido llamar al bebé “Juan”, un nombre que se le ha ocurrido porque es el de una de las personas que actualmente trabaja en la reforma de su hogar. “Es por el señor que hace la reforma en casa”, explicó la presentadora.

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes. (Instagram @cristipedroche)

Y aunque Laia, como se llama la pequeña, no deja de referirse a su hermano con este nombre, Cristian tiene claro que no es el que le van a poner cuando nazca. “Juan en el DNI no lo va a poner, otra cosa es que luego en casa le llamemos así”, sentenció Cristina, dejando claro que si este nombre se mantiene será solo para el ámbito privado.

Y aprovechando que hablaban de nombres de niños, Dani Mateo quiso saber si ya lo tienen elegido. Pedroche respondió admitiendo que existe una opción que va ganando “de momento”, aunque todo es factible de que pueda cambiar: “Hay discusión”, dijo sin dar más explicaciones.

Las pistas de Cristina Pedroche

Todo apunta a que habrá que esperar al nacimiento del bebé para saber qué nombre han elegido finalmente para él, si bien Cristina Pedroche ya ha dado algunas pistas. Explicó, por ejemplo, que no le van a poner un nombre que ya tenga el hijo de otro cocinero. Esto descarta, por ejemplo, ‘Aritz’ porque así se llama el hijo de Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz: “Coincidimos mucho, y no quiero mezclar hijos de cocineros”, dijo.

Cristina Pedroche, en una imagen de su perfil de Instagram. (@cristipedroche)

De entre la opciones que barajan Cristina y su marido, David Muñoz, hay dos en euskera. “Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres”, contó la de Vallecas en una entrevista reciente para ¡Hola!.

Este origen es el mismo que prefirió para el de su hija, Laia, aunque explicó “luego me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín y me pareció perfecto, porque Cataluña también me encanta”.

En cuanto al niño, la presentadora dijo que “barajamos uno claramente vasco y otro que, aunque no está del todo claro si lo es, tiene ese sonido que me gusta”. Otra opción sería llamarle como su padre, David, pero es una opción que “no me convence" porque “eso de que los hijos se llamen como los padres, lo veo algo antiguo”. Lo que sí está confirmado es que su apellido, Pedroche, irá primero.