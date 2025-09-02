España

Cristina Pedroche reaparece en sus redes casi dos meses después de dar a luz: "Está siendo precioso, pero duro e intenso"

La presentadora dio la bienvenida a su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio

Alba García

Por Alba García

Cristina Pedroche en una imagen
Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)

El pasado 17 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su segundo hijo, noticia que anunciaron en redes sociales de forma breve pero emotiva: “pues sí. El amor se multiplica”, acompañando sus palabras de una foto en la que aparecían las manos de ambos, la de su hija Laia, de 2 años, y la del recién nacido, Isai.

Desde ese día, mientras el chef seguía mostrando momentos de su rutina profesional y personal en Instagram —desde proyectos en sus restaurantes hasta partidos de pádel con amigos—, la presentadora optó por alejarse del foco mediático y centrarse en disfrutar de esta nueva etapa familiar, manteniéndose ausente del mundo digital.

Casi dos meses después, este martes 2 de septiembre, Cristina ha roto su silencio y ha reaparecido en sus redes sociales Lo ha hecho de la mano de un sincero post acerca de cómo se encuentra y cómo ha vivido este mes y medio junto a sus hijos. “Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato”, ha comenzado diciendo. “Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay”, ha explicado.

Cristina Pedroche ha dado a
Cristina Pedroche ha dado a luz a su segundo hijo, Isai. (Redes)

Ha recordado la experiencia tras el nacimiento de su primera hija hace dos años, Pedroche ha admitido: “Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba... y ya sabéis que no me fue muy bien”. Ha reconocido que, aunque recibió numerosos mensajes de apoyo y cariño, la cantidad de críticas y odio le afectaron: “Aunque muchísimos me apoyasteis y me mandasteis cariño, creo que todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades. (Los que hayáis leído mi libro ya sabéis)”.

Por eso, según ha contado, este periodo fuera de las redes le ha sentado bien: “Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos... Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez (cruzo dedos)”.

Cristina Pedroche en una imagen
Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)

Pedroche también ha confesado que la idea de volver a publicar le rondaba desde la semana pasada, pero dudaba sobre cómo hacerlo: “La semana pasada me planteé volver, pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto ‘buena’ para subir. Intenté hacerme una en la piscina (la subiré más adelante. Prometido). Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento”.

Junto al mensaje, se podía ver una imagen en la que sale sentada en el suelo de una habitación, sin maquillaje, con un moño y en pijama. “En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también”, ha confesado, asegurando que, si sus seguidores lo desean, pronto compartirá más detalles de su experiencia con la doble maternidad.

Además, ha aprovechado su reaparición para agradecer a quienes se han preocupado por ella y enviar un mensaje a quienes han dedicado comentarios negativos, incluso durante su ausencia: “Quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo”. Cristina Pedroche se ha despedido enviando “un abrazo muy fuerte y mucho amor” tanto a quienes han mostrado cariño como a quienes no tras su reciente maternidad.

