Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estrenan nueva vida familiar en su espectacular casa de La Finca

El nuevo gimnasio de Cristina Pedroche (Instagram)

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más reconocidas del panorama nacional, han comenzado una nueva etapa familiar tras el nacimiento de su segundo hijo, Isai, el pasado mes de julio. La presentadora y el chef, que también son padres de Laia, nacida en 2023, han decidido mudarse a una casa más amplia y tranquila, ideal para disfrutar de su vida familiar lejos del bullicio del centro de Madrid.

Su nuevo hogar se encuentra en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más destacadas y seguras. La propiedad cuenta con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y un gran jardín con piscina, perfecto para disfrutar en familia.

El chalet sigue una línea minimalista y funcional, con predominio de tonos neutros y materiales naturales. La vivienda dispone de seis dormitorios, varios cuartos de baño y una amplia cocina con isla central, donde Dabiz Muñoz pasa gran parte del tiempo experimentando con nuevas recetas.

La casa se ha convertido en un refugio familiar lleno de calma. Ambos han apostado por un diseño práctico y cálido, con espacios abiertos que favorecen la luz natural. Además, el jardín, uno de los rincones favoritos de Cristina, está pensado para el descanso y la conexión con la naturaleza.

Cristina Pedroche y Dabid Muñoz (Instagram/ @dabizdiverxo)

En sus redes sociales, la presentadora ha compartido varias imágenes disfrutando del aire libre con sus hijos, demostrando que este espacio exterior es su lugar ideal para desconectar del trabajo y centrarse en su faceta más familiar.

Un gimnasio privado, su inversión más saludable

Uno de los rincones más sorprendentes de la casa es su gimnasio privado, un espacio completamente equipado que Pedroche utiliza a diario. La presentadora ha mostrado a través de su cuenta de Instagram varios vídeos entrenando y ha dejado ver las dimensiones del lugar, donde no faltan máquinas de última generación, pesas, cintas de correr y una zona específica para practicar yoga y pilates.

Cristina Pedroche, en una imagen de su perfil de Instagram. (@cristipedroche)

Cristina ha reconocido que este espacio se ha convertido en su refugio personal: “Para mí, es la mejor inversión en salud. No hace falta tener mucho espacio, pero con unas pesas y, si se puede, una máquina, ya es más que suficiente”, ha explicado en sus stories.

Cristina Pedroche ha reaparecido en Instagram tras semanas

Durante sus dos embarazos, Pedroche también mantuvo una rutina activa. La presentadora compartió en numerosas ocasiones sus sesiones de yoga prenatal y ejercicios de movilidad realizados desde casa. Según los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, el ejercicio físico regular durante la gestación “mantiene el tono muscular, ayuda a controlar el peso, mejora el descanso y favorece el bienestar emocional”.

Gracias a su constancia, Pedroche ha demostrado que es posible compaginar la maternidad con una vida saludable. Ahora, desde su nuevo hogar en La Finca, disfruta de una etapa marcada por el equilibrio, el amor y la plenitud familiar.