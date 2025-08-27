España

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convertirán en padres de su cuarto hijo en común

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler se encuentra sumamente ilusionado de volver a ser papá junto a su pareja

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova en una imagen de archivo (The Grosby Group)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova amplían su familia, así lo anuncia ¡Hola! en su edición de este miércoles, 27 de agosto. Según confirmaron fuentes cercanas a la pareja a la revista del corazón, el cantante y la extenista rusa esperan su cuarto hijo en común, noticia que llena de alegría a su entorno más cercano.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler y su pareja han mantenido esta buena nueva en el seno de su intimidad y no ha sido hasta ahora cuando su dulce espera ha visto la luz. Anna se encuentra ya en la mitad del embarazo y se prevé que el nacimiento se produzca antes de fin de año. La familia Iglesias-Kournikova, que reside en Miami, cuenta hasta el momento con tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco, a quien la familia también llama Masha.

Los rumores sobre un posible embarazo de Anna Kournikova comenzaron a circular a comienzos del verano, tras la publicación de imágenes en las que la exdeportista aparecía con prendas deportivas anchas durante una salida con sus hijas. A ello se sumó la ausencia de Anna en la reciente visita de Enrique a los escenarios españoles aumentó las especulaciones, alimentadas por la recomendación médica de evitar viajes largos en los primeros meses de gestación. Ahora, la pareja confirma la llegada de un nuevo miembro, despejando cualquier tipo de duda.

Anna y Enrique Iglesias tienen
Anna y Enrique Iglesias tienen dos perros con los que suelen subir fotos a las redes (Instagram)

Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias, sumará así su noveno nieto. Actualmente, reparte su tiempo y afecto entre sus nietos: Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli Iglesias; Miguel, Mateo y Martín, hijos de Ana Boyer; y los tres hijos de Enrique y Anna.

Una familia numerosa

Enrique y Anna han optado por mantener su vida privada alejada de los focos. Cuando nacieron sus mellizos en diciembre de 2017, la noticia solo trascendió días después del parto y sorprendió al entorno mediático, ya que no se habían filtrado antecedentes sobre el embarazo. Las imágenes que la pareja compartió minutos después del nacimiento recorrieron los medios nacionales e internacionales. De igual manera, el tercer embarazo también se confirmó de forma discreta, a través de fotografías de Anna Kournikova en un barco en Florida.

La familia reside en Miami, en la exclusiva isla de Indian Creek, donde viven celebridades como Jeff Bezos e Ivanka Trump. Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan más de dos décadas de relación tras conocerse en la grabación del videoclip de Escape. Desde entonces han construido una vida familiar alejada de la exposición pública, dejando contadas apariciones en espacios sociales o mediáticos.

El imperio inmobiliario de Julio Iglesias: de su refugio en Bahamas a la mansión de la Costa del Sol.

Enrique Iglesias, de 50 años, goza de reconocimiento internacional y continúa desarrollando su carrera artística con giras por diferentes países. Sin embargo, ha declarado en distintas ocasiones que ser padre cambió por completo sus prioridades. De esta manera, ha subrayado que trata de no alejarse de sus hijos más de dos semanas y que los momentos en familia son los que más valora. “Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”, expresó a Los40 Music Awards Santander.

Anna Kournikova, por su parte, ha enfocado su vida en la familia desde su retirada del tenis profesional debido a una lesión de espalda a los 21 años. Desde entonces, sus pocas apariciones públicas han estado ligadas a su faceta maternal. En enero, unas imágenes donde se la veía con bota ortopédica reavivaron el interés mediático, aunque la propia Isabel Preysler aclaró que se trataba de un accidente doméstico sin importancia.

Con la llegada de su cuarto hijo, la pareja ampliará su familia, eso sí, siempre en la privacidad que han mantenido desde el inicio de su relación. La noticia ha generado expectación tanto en el ámbito mediático como entre los seguidores de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, quienes esperan la llegada del nuevo integrante a la familia antes de fin de año.

