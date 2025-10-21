Un fondo de inversión compra Hundred Burgers, la marca valenciana con “las mejores hamburguesas del mundo”, con un plan para llevarlas a Londres y Nueva York

La 'Singular', la tercera mejor hamburguesa del mundo, de Hundred Burgers. (Helena Margarit Cortadellas)

Buenavista Equity Partners, un grupo de capital privado especializado en el segmento del ‘low/mid-market’ español, se ha iniciado en el sector gastronómico al hacerse con el 80% de la propiedad de la cadena valenciana Hundred Burgers, considerada como una de las hamburgueserías emergentes más importantes del mercado.

Hundred Burgers es una cadena de hamburgueserías fundada en Valencia en el año 2020 y que a día de hoy cuenta con 8 puntos de venta, repartidos entre Valencia y Madrid, con una facturación de más de 25 millones de euros. Su fama viene dada por los numerosos premios internacionales que sus productos han recibido, habiendo sido galardonada durante dos años consecutivos, 2024 y 2025, como la mejor hamburguesería del mundo por ’The World’s Best Burger’, una de las listas más relevantes en el mundo de la hamburguesería gourmet.

La entrada de Buenavista se realiza a través de su octavo fondo de capital riesgo, Buenavista Buy Out III, cuyo tamaño objetivo asciende a 250 millones de euros. Este vehículo, asegura el fondo de capital en un comunicado, busca invertir con participaciones mayoritarias de empresas españolas que tengan un “alto potencial de crecimiento e internacionalización”, como es el caso de la cadena de restaurantes de origen valenciano. Según informaciones de la firma, la inversión media por operación oscila entre 25 y 30 millones de euros, situando a Hundred Burgers como una de las apuestas más ambiciosas de este fondo.

Entrevista a Ezequiel Maldjian, cofundador de Hundred Burgers, la tercera mejor hamburguesería del mundo según el ranking de The World's Best Burgers por su hamburguesa 'Singular'

“La inversión de Buenavista permitirá a Hundred Burgers disponer de mayores recursos para continuar sus planes de crecimiento nacional e internacional de la mano de los fundadores, quienes se mantendrán en la gestión”, explican desde Buenavista en un comunicado, confirmando que Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, los jóvenes valencianos que iniciaron el proyecto, seguirán al frente de la gestión y mantendrán un 20% del poder sobre la marca.

El acuerdo contempla varios puntos, comenzando con una inyección de 4 millones de euros para la construcción de un nuevo obrador en Valencia, destinado a reforzar la capacidad productiva de la hamburguesería y a acompañar el crecimiento previsto para Hundred. En este sentido, medios como Economía Digital confirman que la estrategia de crecimiento contempla la apertura de entre 10 y 15 restaurantes en los próximos cinco años, lo que duplicaría el tamaño de la cadena. Madrid seguirá siendo mercado prioritario, mientras que Barcelona se convertiría en el próximo objetivo. Asimismo, no se descarta un salto internacional, con Londres y Nueva York como probables destinos a medio plazo.

Un hito celebrado en dos años consecutivos

La noticia copaba los titulares hace solo unos meses. Por segundo año consecutivo, la mejor hamburguesa del mundo, según The World’s Best Burgers, tenía nombre español. Hundred Burgers repetía así un hito, pues no solo se convertía en la primera marca española en alcanzar un logro de esta envergadura, sino que además se trata de la única hamburguesería no estadounidense en liderar el ranking en toda su historia.

El jurado de The World’s Best Burgers, tras visitar y evaluar 900 hamburgueserías en 63 países, se decantaba por la hamburguesa de Hundred por razones como su “atención al detalle, su foco extremo en la artesanía y su constante evolución”, y destacaba la “intensidad de sabor cárnico y su perfecto match con el pan demi brioche” de la cadena valenciana.

En Hundred Burgers hacen cada una de las hamburguesas a mano en su obrador en Alcobendas. (Helena Margarit Cortadellas)

La empresa de origen valenciano centra su éxito en la integración vertical de su producción, es decir, en elaborar ellos mismos de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca gallega de sus hamburguesas. Todas estas elaboraciones se preparan diariamente en sus obradores propios (en Valencia y Madrid), lo que permite garantizar la frescura de los productos y maximizar la calidad de la carta.

La firma compradora planea seguir en esta línea, poniendo en marcha cámaras de maduración de carne, reforzando la digitalización e incorporando herramientas de inteligencia artificial para anticipar tendencias de consumo. “Hundred Burgers representa el estilo de compañía en el que desde Buenavista queremos invertir. Cuenta con una cultura de empresa bien impregnada en todas las capas de la organización, una estrategia ganadora bien definida y muchos componentes, tangibles e intangibles, que permiten diferenciar a Hundred de su competencia y que la han convertido en una compañía singular dentro de su nicho de mercado”, explica Josep Bono, socio de Buenavista.

Preocupación en el sector

Ante esta noticia, algunas voces del sector han llamado a la cautela, mostrando cierta preocupación ante precedentes en el sector ‘hamburguesero’ como es el caso Goiko Grill. La popular cadena, adquirida en 2018 por el fondo estadounidense L Catterton, vinculado a LVMH, supuso diversas dificultades a la compañía en los años posteriores, debido a la saturación del mercado y la pérdida de parte de su identidad artesanal.

Existen, sin embargo, algunas diferencias entre ambos movimientos empresariales. Goiko llegó en su primer año de crecimiento con el fondo estadounidense a una media de una apertura cada dos semanas, pasando de 16 locales en el cierre de 2017 a un total de 78 restaurantes a finales de 2019. Mientras tanto, la operación Hundred-Buenavista promete priorizar la integración vertical y escalabilidad controlada, con 10-15 aperturas en 5 años.

El mismo fondo de inversión, Buenavista, ya cuenta con cierta experiencia en mundo de la restauración por su participación en Comess Group, una empresa que se centra en la gestión de franquicias de marcas como Lizarran, DonG, Cantina Mariachi, Casa García, Pomodoro y Levadura madre.