La expulsión definitiva de Soraya Arnelas marca la octava semana de ‘MasterChef Celebrity 10′ (@MasterChef_es)

La octava semana de MasterChef Celebrity 10 trajo consigo la expulsión de Soraya Arnelas, en un episodio que sumó giros inesperados y retos marcados por la música y la vanguardia culinaria. La cantante, que había regresado a la competencia tras una repesca dos programas antes, tuvo que abandonar el concurso tras cometer un error irreversible en la prueba de eliminación.

El comienzo de la noche tuvo como protagonista a José Manuel Parada, quien logró el delantal dorado de la inmunidad al imponerse en el primer reto musical. Los aspirantes se enfrentaron a la novedad de un DJ en las cocinas, donde se reprodujeron temas emblemáticos de la música. Cada canción implicaba adivinar intérprete y título para conseguir una campana asociada a ingredientes secretos. De todas las presentaciones, las de Parada, Juanjo y Miguel obtuvieron la mejor valoración, aunque fue finalmente el presentador de televisión quien se alzó con la inmunidad.

La segunda prueba llevó a los concursantes al Centro Policial de Canillas en Madrid, donde los equipos rindieron homenaje a los cuerpos de seguridad y sirvieron un menú de vanguardia a 80 agentes, bajo el diseño de los chefs Oswaldo y Bruno González. El ganador del delantal dorado lideró el equipo azul, integrado por Miguel, Torito y la Mala Rodríguez, y eligió a Soraya para capitanear al equipo rojo, formado junto a Mariló Montero, Juanjo y Valeria Ros.

El abandono de Valeria en la prueba de exteriores

Antes de iniciar el servicio, Valeria Ros abandonó la prueba por problemas de salud vinculados a una posible gastroenteritis. La ausencia alteró la mecánica de la competencia, dejando al equipo rojo con desventaja. La presión aumentó durante el servicio, lo que hizo necesaria la intervención del chef Pepe Rodríguez para evitar que los platos quedaran incompletos.

La evaluación de los jueces fue terminante. El equipo azul logró completar el servicio con dificultades en los tiempos, pero mantuvo la regularidad. Mientras que el rojo sufrió desorganización y falta de liderazgo. Finalmente, la victoria fue para los azules, lo que envió a Soraya, Mariló, Juanjo y Valeria a la ronda de eliminación.

Un plato combinado ‘deconstruido’

De vuelta a las cocinas, los concursantes enfrentaron la prueba eliminatoria que consistía en reinventar el plato combinado, elemento emblemático de la gastronomía popular española. Su origen se remonta a 1936 durante la Guerra Civil y alcanzó máxima popularidad en los años sesenta por la llegada del turismo. En este sentido, cada aspirante eligió un enfoque de vanguardia: Valeria optó por arroz con chistorra, que recibió duras críticas por falta de sabor. Mariló presentó merluza a la romana con buen resultado, y Juanjo eligió steak tartar, aprobado por los jueces.

No obstante, cuando llegó el juicio al plato de Soraya, con una base de croquetas, fue decisivo. Se confundió al seleccionar la harina, lo que frustró la preparación y la obligó a improvisar una deconstrucción del plato. “Es un batiburrillo y lo mejor ha sido tu discurso”, valoró el jurado. Así, la deliberación no se demoró: “La aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Soraya”, sentenciaron los jueces, decretando la despedida definitiva de la cantante del programa.