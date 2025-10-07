Una entrada por una salida: ‘MasterChef Celebrity 10’ trae de vuelta a Soraya en la repesca, pero se despide de uno de los concursantes más íntegros (Montaje Infobae)

La última entrega de la décima edición de MasterChef Celebrity ha sido una de las más completas y llenas de emoción de lo que va de temporada. Y es que a pesar de haber recuperado a una de la exconcursante que tuvo una de las expulsiones más inesperadas, nos hemos tenido que despedir de David Amor. La repesca ha traído de vuelta, así, a Soraya Arnelas, eliminada en la segunda semana.

Todo ha comenzado con el conocido juego del tragabolas, donde los participantes, organizados en parejas, debieron atrapar globos de diferentes colores asociados a familias de ingredientes. El reto exigió a los aspirantes elaborar un plato, ya fuera dulce o salado, utilizando únicamente los elementos obtenidos en la prueba. La cadena pública detalló que los mejores en este desafío fueron Juanjo, Torito y Valeria Ros. Esta última, que había retado a Mariló Montero, logró obtener el pin de la inmunidad, que la salvaría más adelante.

Para entregárselo, la presentadora de televisión se arrodilló frente a la petición de la cómica, mientras decía: “Recuerda como el rey cuando entró en el pueblo que le decían: ‘Recuerda que eres humano’”, un comentario que parecía un reto para la próxima oportunidad. Por su parte, Valeria quiso dedicarle este triunfo a su abuela, quien la “crio como una quinta hija más”, ya que su madre “me tuvo muy joven”. A continuación, los tres finalistas del reto inicial disputaron la opción de conseguir el pin real de la inmunidad frente a Gabriela, ganadora de la decimotercera edición de MasterChef. No obstante, ninguno consiguió vencer su destreza en los fogones.

La prueba de exteriores que trae de vuelta a Soraya

La segunda parte del programa trasladó la acción a las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco del 30º aniversario de Acción contra el Hambre. Allí, los aspirantes y exconcursantes se unieron a una jornada de solidaridad, deporte y cocina, en la que se pusieron en juego las ansiadas repescas. Los equipos tuvieron que reproducir menús tipo buffet, diseñados por los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos, para alimentar a 200 comensales. Paralelamente, entre los exaspirantes que optaban a la repesca se encontraban Masi, Soraya, Valeria Vegas, Jorge, Charo y Necko.

Durante la prueba, Alejo, capitán de uno de los equipos, no ha podido evitar mostrar su frustración debido a la actitud de Torito, al pedirle que les dejara de “boicotear” e incluso decidió apartarse a cocinar por separado. Finalmente, Torito solicitó ir con los jueces. Por otro lado, la repesca se vio afectada por el abandono de Charo, quien declaró: “Desgraciadamente, tengo la tensión alta y no puedo dedicarme a esto ahora”, anunciaba. Su ausencia fue suplida por Daniel Guzmán, que también degustó y valoró las tapas de los exaspirantes.

La calificación final de la prueba mantuvo el descontento en los jueces, pues no vieron que las capitanías -Alejo y Parada- hayan cumplido bien con su trabajo. Aun así, reconocieron el esfuerzo del equipo de José María, que iba acompañado de Mariló, Juanjo, Rosa y La Mala. De este modo, lograron ganar la prueba de exteriores, dejando la expulsión entre Alejo, Miguel, Valeria, David y Torito.

Una partida de bolos amarga

La noche avanzó hacia la decisiva prueba de eliminación. Los nominados se enfrentaron a un desafío en el que cada bolo derribado equivalía a un ingrediente para su plato. Alejo presentó un helado con espuma y caviar que el jurado consideró “bueno”. Mientras que Torito preparaba una lasaña “desordenada y caótica”, y Miguel optaba por un solomillo asado “exquisito”. Ros logró escabullirse del desafío eliminatorio gracias al pin que le había robado a Mariló.

Sin embargo, David no tuvo tanta suerte como sus compañeros. Aunque intentó reivindicarse con un ceviche (que le dio muy mala nota en la primera prueba), no consiguió el resultado esperado, al recibir la valoración de “soso”. Así, el capítulo cerraba con la despedida del actor, quien recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus compañeros, incluida Mariló Montero, que se acercó a despedirlo con un beso en la boca.