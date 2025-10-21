España

Buñuelos de viento rellenos de chocolate, una receta tradicional versionada para los más golosos

Para esta versión del clásico de Todos los Santos, los esponjosos buñuelos se rellenan con un chocolate cremoso que les da un toque muy especial

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Buñuelos rellenos de chocolate
Buñuelos rellenos de chocolate (Adobe Stock)

El Día de Todos los Santos, Halloween para los más internacionales, se celebra acompañado de una amplia lista de recetas típicas según cada región: desde los panellets en Cataluña hasta las castañas en Galicia por el Samaín, pasando por arrope y calabazate en Murcia, gachas dulces en Andalucía o migas de niño en Castilla-La Mancha, entre otras muchas delicias nacionales e internacionales. Los buñuelos de viento son uno de los postres más emblemáticos, un dulce que en realidad se puede disfrutar en casa en cualquier época del año.

Aunque se pueden disfrutar sin relleno, con el “viento” como único interior, la tradición los rellena con una variedad de sabores dulces, desde nata a crema pastelera, pasando por clásicos como el chocolate, que hoy protagoniza esta receta. Esta versión de los clásicos buñuelos de viento combina la masa ligera y aireada tradicional de este postre frito con el toque intenso y cremoso de un buen chocolate en su interior. El resultado es un postre riquísimo, esponjoso y perfecto para los comensales más golosos y amantes del cacao en todas sus formas.

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

Receta de buñuelos de viento rellenos de chocolate

El método tradicional de los buñuelos de viento parte de una masa escaldada a base de harina, agua, mantequilla, sal, azúcar y huevos. Tras freírse, los buñuelos quedan huecos por dentro, lo que permite abrirlos ligeramente y rellenarlos con una rica crema de chocolate o crema pastelera al cacao. Finalmente, se espolvorean con azúcar o se bañan en almíbar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
    • Preparación de la masa: 20 minutos
    • Cocción: 20 minutos
    • Elaboración del relleno y acabado: 20 minutos

Ingredientes

  • ½ litro de agua
  • 150 g de mantequilla
  • 1 cucharada grande de azúcar
  • 1 cucharadita pequeña de sal
  • 1 corteza de limón
  • 1 palo pequeño de vainilla
  • 250 g de harina de trigo
  • 8 huevos
  • 1 vasito de coñac (opcional)
  • Aceite para freír
  • Azúcar fina (para espolvorear)
  • 50 g de harina (para el relleno)
  • 125 g de azúcar (para el relleno)
  • 1 huevo entero (para el relleno)
  • ¼ litro de leche (para el relleno)
  • Vainilla en polvo (para el relleno)
  • 150-200 g de chocolate de cobertura negra o chocolate para hacer (para el relleno)
  • 100 ml de nata (para el relleno)

Cómo hacer buñuelos de viento rellenos de chocolate, paso a paso

  1. Hierve el agua junto con la mantequilla, el azúcar, la sal, la corteza de limón y la vainilla en una cacerola.
  2. Cuando hierva, retira el palo de vainilla y la corteza de limón. Añade la harina de golpe y remueve rápidamente hasta que la masa se despegue de las paredes, obteniendo una textura homogénea.
  3. Deja templar la masa unos minutos. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando muy bien cada vez (la masa debe quedar suave y brillante).
  4. Agrega el coñac si se eligió usarlo.
  5. Calienta el aceite en una sartén honda (aproximadamente a 170℃). Toma porciones de la masa con ayuda de dos cucharas y fríe hasta que los buñuelos inflen y tomen un color dorado uniforme.
  6. Retira y coloca sobre papel absorbente.
  7. Para el relleno, elabora una crema pastelera mezclando la harina, el azúcar, el huevo, la leche y la vainilla. Calienta sin dejar hervir, removiendo continuamente hasta espesar.
  8. Funde el chocolate con un poco de leche o nata y mézclalo con la crema pastelera anterior hasta obtener una crema de chocolate suave y espesa.
  9. Con la ayuda de unas tijeras, abre cada buñuelo por el centro (sin partirlos completamente) y rellena con la crema de chocolate usando una manga pastelera.
  10. Espolvorea con azúcar fina o, si lo prefieres, báñalos con un almíbar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen aproximadamente 40-48 buñuelos pequeños, lo que equivale a unas 12-16 porciones según el tamaño y el relleno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 165 kcal
  • Grasas totales: 10 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos rellenos de chocolate se conservan en un recipiente hermético en refrigeración hasta 48 horas. Se recomienda consumirlos el mismo día para mantener la textura. Si se guardan más tiempo, recalentar en horno suave o microondas antes de consumir.

