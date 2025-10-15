Cómo hacer panellets caseros, una receta dulce de la gastronomía Cataluña para celebrar Todos los Santos

Panellets, una receta de Todos los Santos (Adobe Stock)

Uno de los bocados más exquisitos de la gastronomía catalana y una representación perfecta de los sabores otoñales. Los panellets son un dulce tradicional que se consume especialmente en Cataluña, aunque también en otras zonas como Andorra, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Este delicioso dulce a base de mazapán, en algunos casos rebozado en piñones, se prepara para celebrar la Castanyada, una fiesta típica que se celebra el día 1 de noviembre, durante la festividad de Todos los Santos.

La receta básica de los panellets consiste en una masa de mazapán que se hace con almendra molida y azúcar, a la que se le da forma de bolitas y se cubre de piñones o almendras, que les da ese toque crujiente y visualmente atractivo. Al hornearlos, el azúcar se carameliza ligeramente, dándoles una textura dorada por fuera y un interior suave. La mezcla de sabores, entre la almendra y el toque de los frutos secos, hace de estos bocados una experiencia irresistible.

Los panellets más populares -y también más tradicionales- son los de piñones. Sin embargo, se trata de una receta muy versátil, a la que se pueden agregar otros ingredientes como chocolate, café o coco para variar los sabores. El resultado es un dulce delicioso que se adapta a todos los gustos y que representa el compañero perfecto de otros clásicos dulces de estas fechas como son los buñuelos de viento o los huesitos de santo.

Receta de panellets

Tiempo de elaboración: 1 hora y 20 minutos

Ingredientes:

250 g de almendra molida

200 g de azúcar glas

1 huevo (separar la clara de la yema)

Ralladura de 1 limón

150 g de piñones

Opcional: coco rallado, café soluble, cacao en polvo o almendra troceada para variar el sabor

Elaboración:

En un bol grande, mezcla la almendra molida con el azúcar glas y la ralladura de limón. Añade la yema de huevo y mezcla hasta obtener una masa homogénea y compacta. Forma pequeñas bolitas de unos 2-3 cm de diámetro con la masa y resérvalas. Bate ligeramente la clara de huevo en un bol aparte. Sumerge cada bolita de masa en la clara y luego cúbrelas generosamente con los piñones, presionando ligeramente para que se adhieran. Coloca los panellets en una bandeja de horno forrada con papel pergamino. Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los panellets durante unos 10-12 minutos, hasta que los piñones se doren ligeramente. Retira los panellets del horno y deja que se enfríen antes de servir.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Con esta receta se obtienen aproximadamente 15 panellets, dependiendo del tamaño de cada bolita.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada panellet contiene aproximadamente:

Calorías : 100

Grasas : 6 g

Grasas saturadas : 1 g

Carbohidratos : 10 g

Azúcares : 8 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panellets se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 5 días. Si deseas mantenerlos frescos por más tiempo, puedes refrigerarlos durante una semana.