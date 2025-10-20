Quién es Cris Regatero, la ‘desconocida’ miembro del jurado de ‘OT 2025′ que repite esta edición: locutora de Los40 y crítica musical

Cris Regatero como jurado de 'OT 2025' (PRIME VIDEO; JOSE IRÚN).

La nueva temporada de Operación Triunfo ya ha empezado. El pasado lunes, 15 de septiembre, daba comienzo una nueva era con 16 nuevos concursantes que se jugarán un futuro en la industria de la música. Quienes juzgarán su trayectoria en el programa no solo será el público, sino que tras la mesa se encuentran cuatro nombres que conocen mucho del sector del entretenimiento. Abraham Mateo, Leire Martínez y Guille Milkyway debutan en esta nueva edición, mientras que Cris Regatero será la única en repetir tras su paso por la edición de 2023.

La periodista y locutora madrileña regresa a la mesa del talent show con la misión de evaluar a los nuevos concursantes, consolidando su papel como una de las voces jóvenes más influyentes del periodismo musical en España. Y es que, según informa Los40, la comunicadora nació en Madrid el 24 de diciembre de 1994, y desde muy pequeña tuvo claro que quería trabajar en los medios, una vocación que la llevó a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Mientras completaba sus estudios, comenzó a dar sus primeros pasos en la radio, un entorno en el que rápidamente se sintió como en casa.

En 2014 se unió a Unika FM, donde aprendió el oficio desde la base, trabajando tanto en la producción como frente al micrófono. Poco después pasó por la redacción de Europa Press y la agencia Noxvo, ampliando su experiencia en el ámbito informativo. Aunque su gran salto profesional llegó en 2017, al incorporarse a Prisa Radio, donde encontró la plataforma ideal para desarrollar su pasión.

El jurado de 'OT 2025': Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero (Prime Video; Jose Irun).

La nueva generación de Los40

En la emisora musical de referencia en nuestro país, Los40, Regatero se convirtió en una de las voces más reconocibles de la programación. Su capacidad para conectar con el público joven, su conocimiento de la industria y un tono cercano le permitieron ganarse un espacio destacado en la parrilla. Actualmente, conduce la franja de tarde y ha estrenado recientemente el videopódcast Cara C, en el que conversa con artistas nacionales e internacionales como Aitana Ocaña, Natalia Lafourcade o Fito Páez.

Además de su labor en antena, colabora con la Cadena SER en algunos de sus programas y en el pódcast Cómo hemos llegado hasta aquí, un proyecto de carácter divulgativo en el que repasa la evolución de la música desde los años setenta. También escribe sobre lanzamientos emergentes en la revista Nuebo, reforzando su perfil como especialista en dar visibilidad a nuevas propuestas sonoras.

Su debut televisivo llegó en 2023, cuando fue seleccionada como jurado de OT 2023. Allí compartió mesa con la cantante Concha Buika y el productor Pablo Rouss. Su estilo directo y analítico fue bien recibido tanto por la audiencia como por los propios concursantes, que encontraron en ella una crítica constructiva y cercana. Ahora, con una nueva edición a punto de comenzar, será la encargada de aportar continuidad en un jurado renovado que busca sorprender al público.

Cris Regatero en una publicación (INSTAGRAM).

Una presencia activa en redes sociales

Cris Regatero también ha sabido construir una comunidad sólida en el entorno digital. En Instagram acumula más de 40.000 seguidores y en TikTok supera los 37.000, plataformas en las que comparte desde entrevistas y proyectos profesionales hasta fragmentos de su día a día. Pese a esa cercanía con sus seguidores, mantiene una vida privada muy discreta y evita exponer detalles personales en exceso.