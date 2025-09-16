Reparto de temas de la gala 1 de ‘OT 2025′: de Sonia y Selena a Judeline

Reparto de temas de la gala 1 de 'OT2025'. (YouTube)

Operación Triunfo 2025 ya ha arrancado oficialmente. Tras elegir a sus 16 concursantes en la Gala 0, este martes se han revelado los temas en los que tendrán que trabajar durante toda la semana para la primera gala, que tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre.

Noemí Galera y Manu Guix, directora y subdirector de la Academia, han sido los encargados de comunicar a los participantes la formación de los dúos y tríos de la gala y los títulos de las canciones que tendrán que interpretar.

Como es tradición, la primera gala de la edición se abrirá con la canción grupal, que en este caso será Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

Posteriormente, los ‘triunfitos’ se jugarán su permanencia en el programa cantando los siguientes temas en el mítico escenario de OT:

Guillo y Cristina: APT. - ROSÉ & Bruno Mars

Claudia y Judit: Carita triste - Ana Mena y Emilia Mernes

Salma y Max: We don’t talk anymore - Selena Gomez y Charlie Puth

Téyou y María Cruz: Canijo - Judeline

Crespo y Guille Toledano: Mariposas - Pablo Alborán y Marc Seguí

Olivia e Iván: i like the way you kiss me - Artemas

Lucía y Carlos: La danza de las libélulas - Manuel García & Mon Laferte

Laura y Tinho: Against All Odds (Take a Look at Me Now) - Mariah Carey

Novedades en ‘OT 2025′

Después de que OT 2023 se convirtiera en el estreno nacional más visto de la plataforma; además, de acumular más de 8,6 millones de votos semanales. Es por ello que este año el formato amplía su alcance entre el público hispanohablante y llegará a Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

“Si tuviésemos que definir esta nueva edición con una palabra sería ambición, porque es lo que hemos estado trabajando desde que acabó la anterior temporada”, explicaba Óscar Prol, responsable de contenidos de entretenimiento de Amazon MGM Studios en España, en la presentación de OT 2025.

Aquellos fanáticos que quieran conectar aún más con sus artistas favoritos tendrán la posibilidad de escuchar versiones en acústico exclusivas en Amazon Music durante un tiempo limitado; además de seguir ofreciendo merchandising y una conexión 360º con la academia. Pero, como primicia de 2025, la plataforma ofrecerá también una nueva funcionalidad en Alexa: ‘Reto de OT’, donde los fans que participen podrán obtener un premio.

La exconcursante Míriam Rodríguez se incorpora esta temporada como presentadora de Conexión OT, el formato que recoge día a día las novedades del programa. “Estoy como un flan, llevo mentalizándome semanas en mi casa y no se pasa”, ha confesado a la prensa.

La cantante ha explicado cómo será la dinámica semanal de esta edición. Los martes, tras la gala, se mostrará lo que ocurre en la academia y, desde la segunda, se conectará con el expulsado y se revelará el favorito; los miércoles los nominados recibirán mensajes de familiares y amigos; los jueves llega el primer pase de micros en directo a las 20:00 en Prime Video; los viernes la artista subirá a la academia para compartir vídeos y charlas con los concursantes; los sábados comentará el segundo pase de micros junto a un profesor; y los domingos se emitirá ‘La cara B’, un espacio con los momentos más divertidos y espontáneos de la semana.

Según han explicado los responsables de ‘La cara B’: la productora Alguna Pregunta, el formato recogerá memes y momentos destacados de los concursantes y contará con la colaboración de Maria Lyona, la yaya Maricarmen y su nieto Héctor y el vidente Sandro Rey.