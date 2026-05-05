Juan Manuel Linquindoli, veterinario: “Tu perro tiene su propia personalidad y se forma durante los dos primeros años de vida”

Los perros forman su personalidad en los primeros años de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los perros tienen personalidad? Lejos de la idea de que el comportamiento canino se reduce únicamente a la raza, cada animal desarrolla patrones propios y relativamente estables a lo largo del tiempo. El veterinario Juan Manuel Linquindoli, en una de sus publicaciones, lo explica así: “Tu perro tiene su propia personalidad y se forma durante los dos primeros años de vida”.

Sin embargo, esa construcción no es inmediata ni exclusiva de la genética, ya que intervienen la socialización temprana, las experiencias cotidianas y el entorno en el que crece el animal. Según explica el veterinario, una investigación del etólogo Adam Miklosi señala que la personalidad canina puede entenderse como tendencias individuales de comportamiento que se mantienen en el tiempo y en distintos contextos.

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“No es solo la raza, aunque pueda darnos algunas pistas”, explica el veterinario en una reciente publicación, donde se detalla que la selección genética influye en ciertos rasgos como la actividad o la impulsividad, pero no determina por completo la conducta.

Como sucede, por ejemplo, con los border collie, que suelen mostrar altos niveles de energía y una marcada necesidad de estimulación, o con razas como el bulldog, generalmente más tranquilas y menos reactivas al entorno. Sin embargo, estos patrones generales no son reglas fijas: dentro de cada raza existen variaciones individuales importantes.

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La genética influye en ciertos rasgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros meses son la clave en el desarrollo

Uno de los puntos más destacados es el papel de las primeras etapas de vida, donde el cachorro atraviesa un período sensible en el que lo que aprende y experimenta influye de forma decisiva en su comportamiento futuro. “Entre el primer y segundo año de vida la personalidad canina tiende a consolidarse”, afirma. Aun así, los expertos remarcan que no se trata de un proceso cerrado, ya que los cambios continúan a lo largo de toda la vida del animal, aunque con menor intensidad.

Para los especialistas, entender la personalidad canina como un proceso dinámico ayuda a mejorar la convivencia entre humanos y perros. No se trata de etiquetar al animal como “obediente”, “ansioso” o “agresivo” de forma fija, sino de observar cómo responde en diferentes contextos y acompañar su desarrollo.

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En ese sentido, el vínculo con el entorno y las experiencias tempranas son determinantes. Un perro expuesto a estímulos variados, socialización adecuada y rutinas estables tiene mayores probabilidades de desarrollar conductas equilibradas. La idea de fondo es que, igual que ocurre en las personas, la personalidad del perro no es un rasgo estático, sino una tendencia en constante construcción que combina biología, aprendizaje y ambiente.

El carácter de los perros combina biología, aprendizaje y ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los primeros años de vida se consideran una ventana clave para orientar su bienestar emocional y conductual a largo plazo. En este marco, el mensaje que subrayan los especialistas es que comprender cómo se forma esa personalidad permite intervenir a tiempo, ajustar el manejo cotidiano y mejorar la calidad de vida del animal. Esto supone también asumir un rol activo por parte de los cuidadores, especialmente en las etapas iniciales, cuando las experiencias tienen un mayor impacto.

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Lejos de los estereotipos que reducen el comportamiento a la raza o a etiquetas fijas, esta mirada propone observar a cada perro como un individuo en desarrollo, con características propias que pueden moldearse, acompañarse y entenderse mejor a través de la convivencia diaria.