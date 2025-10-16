España

Ecologistas, científicos y organismos rechazan el deslinde de Doñana propuesto por el Gobierno: “Podría provocar impactos irreversibles sobre sus ecosistemas”

El MITECO pretende impulsar un proyecto por el que dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial pasarían a considerarse mareal, afectando a la biodiversidad y naturaleza del enclave

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Marisma del Coto de Doñana,
Marisma del Coto de Doñana, a 31 de marzo de 2025 en Hinojos, Huelva (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

Doñana es uno de los espacios naturales más valiosos de España, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y por ser refugio de numerosas especies de aves y mamíferos. Este gran humedal de importancia ecológica se caracteriza por su gran diversidad de ambientes, especialmente “la marisma, llanura arcillosa de influencia fluvial y limitada influencia marina, resultado del relleno del antiguo sistema estuarino de la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Guadiamar”, según se describe en su ficha como sitio Ramsar (Convención de Ramsar sobre los Humedales, adoptado en 1971 para la conservación y uso racional de estos espacios).

Para el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), sin embargo, Doñana ha pasado de ser un paraje fluvial a un enclave marítimo sometido a la influencia del Atlántico. Así lo destaca en su propuesta elaborada a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, que pretende impulsar un procedimiento de deslinde por el cual dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial pasarían a considerarse marisma mareal.

Esto, según han destacado los ecologistas de WWF, tendría “graves consecuencias sobre los hábitats y especies protegidas del espacio” del Parque Nacional de Doñana, específicamente en los términos municipales de Hinojos, Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Si fuese declarado Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), deberían eliminarse los “obstáculos” (canales, diques o construcciones) para que las actuales marismas de agua dulce quedasen inundadas con aguas mareales, pues la Ley de Costas establece que el mar debe actuar con normalidad en estos espacios que deben ser protegidos y restaurados.

Doñana, un enclave de gran importancia y reconocimiento internacionales

Ante esta situación, este jueves 16 de octubre, se celebra una sesión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana para informarse sobre este proyecto de deslinde. Desde WWF piden que se haga en términos negativos porque esta propuesta del MITECO contradiría “las abundantes evidencias científicas existentes”.

Imagen de la marisma de
Imagen de la marisma de Doñana. (Espacio Natural de Doñana/Europa Press)

“Los criterios aplicados en Doñana son erróneos y no reflejan la realidad ecológica del humedal”, señalan desde WWF, que no se opone al principio de deslinde del DPMT y la defensa del patrimonio natural. Sin embargo, esta consideración en Doñana denuncian que se está procediendo como “un mero asunto de propiedad una cuestión de trazar una línea sobre un mapa—, sin tener en cuenta las singularidades ecológicas y legales de Doñana”.

Este deslinde provocaría un impacto irreversible sobre un ecosistema tan valioso, ya que se obligaría a este adaptarse a una “supuesta naturaleza mareal que nunca ha tenido”. Se dañaría así el equilibrio y la biodiversidad de un área de “importancia internacional para numerosas especies de aves acuáticas que se reproducen, escalan e inverna, y sustenta varias especies raras o en peligro de extinción”, como el lince ibérico y el águila imperial ibérica, tal y como señala la ficha de Ramsar.

Además de organizaciones ecologistas como WWF, parte de la comunidad científica y distintas administraciones se oponen a este deslinde: la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Junta de Andalucía, la Dirección del Espacio Natural de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la Oficina Marco para Doñana y ayuntamientos como el de Hinojos.

No solo eso, sino que “negar que la influencia mareal es muy limitada y localizada supone ignorar la abundante evidencia científica existente”. Desde WWF señalan que la propuesta del Ministerio únicamente se apoya en el estudio de una consultora privada, “centrado en una sola variable y basado en una única simulación que no ha sido revisada por pares ni validada por ninguna institución científica”. Además, esto contradice documentos legales y de planificación (como el Plan Hidrológico del Guadalquivir), proyectos impulsados por el propio MITECO (como Doñana 2005 o el Marco de Actuaciones para Doñana) y el reconocimiento internacional como un humedal de gran importancia (Comisión Europea, UNESCO y Secretaría del Convenio Ramsar).

Casi dos años y tres elecciones después, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han enterrado el 'hacha de guerra' sobre Doñana.

Este enclave vital en la ruta migratoria entre Europa Occidental y África Occidental cuenta, además, con la designación como espacio de la Red Natura 2000, Patrimonio Mundial de la Humanidad y Humedal de Importancia Internacional. Todo esto podría verse afectado si se confirma el deslinde, según destaca la asociación.

“Pedimos al MITECO que escuche a la ciencia y no apruebe un deslinde que podría desembocar en un largo conflicto judicial y retrasar proyectos esenciales y comprometidos para la recuperación de la biodiversidad amenazada de Doñana”, señala Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. Además, solicitan que se constituya una mesa técnica con científicos y expertos para consensuar cuál sería la delimitación más adecuada del DPMT en Doñana.

Temas Relacionados

EcologistasMedioambienteMedioambiente EspañaMITECODoñanaAndalucíaAvesAnimalesNaturalezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

La operación ‘Sea Guardian’ busca la seguridad marítima y mejorar el conocimiento sobre el entorno

El submarino español ‘Isaac Peral’

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

La especialista sugiere que cada miembro gestione sus ingresos por separado y aporte dinero a una cuenta compartida para cubrir necesidades del hogar

Eli Defferary, experta en finanzas:

Patricia García, psicóloga, explica el problema más común de las personas con altas capacidades que van a terapia: “Es algo que no está en los libros o los manuales”

Además de asistir a terapia por síntomas como ansiedad, insomnio u otros trastornos emocionales, la experta recalca un problema más profundo propio de los niños con altas capacidades

Patricia García, psicóloga, explica el

Miguel Lago se rompe al hablar del acoso escolar que vivió en su familia: “Quiero que me garanticen que no maltratan a mi hijo en el colegio”

El colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ no ha podido evitar las lágrimas al hablar sobre un tema que le toca de cerca, criticando la poca legislación vigente que existe

Miguel Lago se rompe al

Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza

Las operaciones de inversores internacionales aumentan un 2% y se concentraron en Valencia, con precios que se consolidan por encima de la media nacional en los 2.417 euros por metro cuadrado

Un 20% de las viviendas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino español ‘Isaac Peral’

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

“Puedes quedarte fuera de las pruebas físicas de la Policía Nacional si no llevas el certificado médico adecuado”: un preparador explica cómo debe ser

La nube de combate española: Indra presenta ‘Nimbus’, diseñado para coordinar aviones, drones o satélites

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

La peculiar técnica de un policía para conseguir que los asistentes a una fiesta bajaran el volumen de la música: “La gente del lugar apreció su estilo”

ECONOMÍA

Eli Defferary, experta en finanzas:

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 16 de octubre

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “Cuando compramos a los grandes proveedores, sale de un depósito donde está mezclado todo”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos