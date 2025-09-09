España

Tres casos de gripe aviar en Doñana obligan a la Junta de Andalucía a reforzar los controles, aunque el contagio a humanos es “improbable”

El protocolo activado afecta a aves vivas o muertas procedentes de provincias donde se han detectado focos para reducir riesgos. En Sevilla también han aparecido varios ejemplares muertos, lo que ha obligado a cerrar parques

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Vista de las Marismas del
Vista de las Marismas del Rocío en el Parque Nacional de Doñana. Archivo EFE/ Raúl Caro

La Junta de Andalucía ha activado el nivel dos del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en el Espacio Natural de Doñana, lugar donde se concentran grandes poblaciones de aves en tránsito, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmase tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el serotipo H5N1. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la región indicó en un comunicado que este protocolo afecta a aves vivas o muertas procedentes de provincias donde se han detectado focos, en esta ocasión en tres puntos distintos de Doñana.

El Gobierno autonómico liderado por el popular Juanma Moreno ya había confirmado un foco en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), donde la semana pasada se localizó un ejemplar de somormujo muerto que presentaba el patógeno, si bien la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del ministerio ha comunicado otros dos, según informa la agencia Efe. Ambos se encuentran en el municipio de Hinojos (Huelva), uno en el paraje de Caño Cardales, donde se localizaron una garza real y un pato colorado infectados, y otra en las lagunas de la localidad, en este caso un ánade friso.

Al activar el nivel dos de este protocolo, según explicó la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, se refuerza la vigilancia y el control en el espacio natural y aumentan las medidas de carácter preventivo para reducir riesgos de propagación del virus. De esta forma, se habilitarán puntos de alojamiento temporal para aves enfermas y para la recogida de animales muertos.

García ha explicado que en un espacio de la magnitud de Doñana donde cada año llegan miles de aves migratorias es normal registrar episodios de mortalidad natural, si bien se están tomando todas las medidas necesarias para “garantizar la sanidad ambiental”. “Se actúa con especial prudencia”, ha dicho ante la prensa.

No se han detectado casos de trasmisión a humanos

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha explicado que la Junta está llevando a cabo el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar, al tiempo que ha recordado que el contagio en humanos es “improbable”. Por el momento, ha aclarado, “no se ha detectado ningún caso”.

Imagen del acuífero de Doñana.
Imagen del acuífero de Doñana. (Unesco / Europa Press)

Parques cerrados en Sevilla

Además de los ejemplares positivos en el entorno de Doñana, también se han encontrado varias aves silvestres muertas en Sevilla, lo que ha obligado al cierre hace unos días de los parques del Tamarguillo y Miraflores y los Jardines del Alcázar y, de momento, siguen sin fecha de apertura. Fuentes municipales han confirmado la presencia de gripe aviar en el parque del Tamarguillo, lo que provocó la muerte de más de 60 gansos en una semana, mientras que Miraflores y los Jardines del Alcázar han sido cerrados de forma preventiva después de que aparecieran varios ejemplares de aves muertas.

Fue el pasado viernes cuando en las inmediaciones de estos jardines, en concreto cerca de la Escuela Infantil María Inmaculada de Sevilla, aparecieron tres pavos y un pato muertos. Las autoridades han decidido que los 35 alumnos del centro no salgan al patio, pero no han cerrado las instalaciones. En el parque de Miraflores también localizaron tres gansos muertos.

(Con información de Efe y Europa Press)

Temas Relacionados

DoñanaHuelvaAndalucíaAvesGripe aviarEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La vida de Fernando Martínez de Irujo: su relación con la duquesa de Alba, su herencia patrimonial y su actual lucha contra el cáncer

Es el más reservado de los 6 hijos de Cayetana Fitz-James Stuart pero ha sabido cuándo sacar la cara en momentos difíciles para su familia

La vida de Fernando Martínez

La Aemet activa la alerta naranja en el este del país por lluvias y tormentas: “Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

En Baleares, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se podrían registrar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en un intervalo de tres a seis horas

La Aemet activa la alerta

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Magda Carlas, médico y nutricionista, revela todo lo que no sabías sobre las gambas: “Esta parte acumula sustancias que nos pueden traer problemas”

La doctora desaconseja chupar las cabezas de estos crustáceos para evitar ingerir sustancias perjudiciales

Magda Carlas, médico y nutricionista,

Una pizzería madrileña se hace hueco entre las diez mejores del mundo: así son sus pizzas napolitanas de autor desde 13 euros

Baldoria se sitúa entre las mejores pizzerías del mundo, al alcanzar el puesto número ocho del célebre ranking 50 Top Pizza World 2025

Una pizzería madrileña se hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fragatas F-110 de la

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

ECONOMÍA

Los cuatro errores típicos al

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”