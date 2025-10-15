España

Pan de patata para hamburguesa, un bollo esponjoso y dulzón fácil de hacer en casa

Este bollo tipo brioche, suave, dulce y muy esponjoso, se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente para rellenar con hamburguesas u otras carnes y embutidos

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Pan brioche de patata (Adobe
Pan brioche de patata (Adobe Stock)

Si eres un habitual en las hamburgueserías de tu ciudad, es probable que alguna vez hayas probado o, al menos, escuchado hablar de él. El pan de patata, un bollo tipo brioche suave, dulce y muy esponjoso, se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente en hamburguesas y otros entrepanes.

La textura suave y el delicado sabor de este bollo lo han convertido en una opción muy apreciada por aquellos que buscan un pan tierno y ligeramente dulzón que complemente y no opaque a la carne y sus acompañamientos. Aunque lo más común es disfrutarlo en bares y restaurantes, en realidad preparar una versión casera es muy sencillo, mucho más de lo que pudiera parecer. La presencia del puré de patatas en la masa ayuda a que esta retenga la humedad y el sabor durante más tiempo, permitiéndonos disfrutar de estos panes en su mejor versión también en casa.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

Receta de pan de patata para hamburguesa

Este pan de patata se caracteriza por su miga suave, elástica y levemente dulce. La clave está en el puré de patata, que aporta humedad y estructura, logrando bollos perfectos para soportar los jugos de la hamburguesa sin deshacerse. Aunque sean ideales para hamburguesas, estos panes resultan perfectos para cualquier relleno gracias a su resistencia y sabor neutro.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Primer reposo: 20 minutos
  • Segundo reposo: 20 minutos
  • Fermentación en bloque: 3 horas
  • Segundo fermentado (formado): 2 horas
  • Horneado: 15-18 minutos

Tiempo total aproximado: 6 horas 30 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo de fuerza
  • 100 g de patata hervida
  • 50 ml de agua
  • 95 ml de leche
  • 45 g de mantequilla
  • 1 huevo entero
  • 2 yemas
  • 10 g de sal
  • 50 g de azúcar
  • 2 g de levadura seca

Cómo hacer panecillos de leche y papa, paso a paso

  1. Coloca en un bol la leche, el agua de cocer las patatas, la mantequilla fundida, el huevo entero y las dos yemas. Reserva las claras aparte.
  2. Añade el azúcar, la sal y la levadura seca.
  3. Incorpora la patata hervida, bien machacada para evitar grumos.
  4. Mezcla vigorosamente con varillas hasta disolver completamente el azúcar y la sal.
  5. Agrega la harina de trigo de fuerza poco a poco y mezcla hasta integrar los ingredientes. Amasa bien con las manos, raspando las paredes del bol si es necesario.
  6. Tapa la masa con un film y deja reposar veinte minutos.
  7. Tras el reposo, amasa unos segundos adicionales y forma una bola.
  8. Vuelve a colocarla en el bol, tapa y deja reposar otros veinte minutos.
  9. Repite estos ciclos de amasado breve y reposo una vez más: amasa, bola, bol, tapa, reposar veinte minutos. Cuando la masa esté lisa y elástica, tapa y deja fermentar tres horas.
  10. Vierte la masa sobre la mesa y divide en porciones de 125 gramos. Forma bolitas y colócalas en una bandeja de horno con papel antiadherente.
  11. Tapa las piezas formadas con film de cocina y deja fermentar otras dos horas.
  12. Pinta con huevo batido la superficie de los panecillos y hornea a 180 °C con ventilador durante 15-18 minutos, o hasta obtener el color deseado.
  13. Deja enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 panecillos de 125 gramos cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aporte energético aproximado: 330 kcal

  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 52 g
  • Proteínas: 8 g
  • Azúcares: 6 g
  • Sal: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panecillos se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos días. También se pueden refrigerar por tres a cuatro días o congelar hasta dos meses. Es recomendable envolverlos en film transparente y descongelar a temperatura ambiente o calentar ligeramente antes de servir.

Temas Relacionados

HamburguesasPan ArtesanalRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una bióloga explica las razones por las que no deberías usar el secador de manos

Aunque a simple vista no sea vea, en este tipo de secadores públicos se suelen concentrar las bacterias y microorganismos

Una bióloga explica las razones

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado 10 proyectos de desarrollo de defensa

Los vehículos de artillería, el

Una profesora explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas: “Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”

Las cualidades de esta figura geométrica ofrecen mayor seguridad a los viandantes

Una profesora explica por qué

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Las placas que empiezan por WW tienen una función, pero suponían un coladero para delincuentes. Las autoridades han actuado

Francia incorporará matrículas rosas en

Crema de calabaza con colinabo y jengibre: una receta ligera rica en vitamina C, minerales y fibra

Con menos hidratos que la receta con patata, esta versión se distingue por el dulzor de la calabaza y el toque picante del jengibre, convirtiéndola en una opción única

Crema de calabaza con colinabo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vehículos de artillería, el

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

El Constitucional corrige al Supremo y le obliga a emitir una nueva sentencia sobre una magistrada que perdió su puesto ante un aspirante masculino

ECONOMÍA

La inflación alcanza el 3%

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan