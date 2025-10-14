España

El oftalmólogo Vicente Miralles responde al futbolista Marcos Llorente sobre su negocio de gafas y teorías sobre la luz: “Le pasa a quienes miran los eclipses solares sin protección”

El experto ha desmentido alguna de las teorías del futbolista, pero también le ha dado la razón en algunas de sus declaraciones

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
El oftalmólogo Vicente Miralles responde
El oftalmólogo Vicente Miralles responde al futbolista Marcos Llorente sobre su negocio de gafas y teorías sobre la luz. (TikTok)

Tras la reciente polémica ocasionada por las declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, han sido muchos los expertos que han opinado acerca de sus “conspiraciones”. Entre ellas, una de las más populares es su teoría sobre los rayos de sol, que según el centrocampista, no afectan negativamente ni a la piel ni los ojos. El oftalmólogo Vicente Miralles ha querido responder a estas cuestiones, tras haber recibido propuestas de sus seguidores en TikTok. En su vídeo, el experto desglosa y corrige las afirmaciones de Llorente, siempre basándose en la evidencia científica.

Llorente, quien se muestra completamente en contra del uso de gafas de sol, asegura que nunca las utiliza y que las personas no deberían llevarlas. En su intervención en El Partidazo de COPE, el futbolista comentó: “No, no uso gafas de sol. Para mí, no se deberían llevar. No estás dejando que a los ojos les entren los rayos necesarios”. Esta declaración generó diversas reacciones, entre ellas la de Miralles, quien, como experto en oftalmología, aclaró la postura científica sobre este tema.

El doctor Vicente Miralles, al respecto, ha indicado que la ciencia no está de acuerdo con la postura de Llorente. “Aunque es cierto que la luz natural ayuda a sincronizar el ritmo circadiano y que pasar más tiempo al aire libre puede disminuir la incidencia de miopía en niños, esto no significa que debamos prescindir de la protección contra la radiación ultravioleta (UV)”, afirmó Miralles. Según el experto, las gafas de sol homologadas y con filtros adecuados protegen a los ojos de los daños provocados por la radiación UV, que puede causar patologías como el pterigium o la pingécula, enfermedades cuyos factores de riesgo están bien documentados en la literatura científica.

Además, el experto ha añadido que aparte de la protección que brindan contra los daños oculares a largo plazo, las gafas de sol también ayudan a reducir el deslumbramiento y la incomodidad visual, algo importante para muchas personas, sobre todo en condiciones de mucha luz.

La retinopatía solar y el uso de gafas en condiciones extremas de luz

Un modelo pensado para deportistas
Un modelo pensado para deportistas exigentes, con funciones avanzadas. (Meta)

El futbolista además declaró que nunca mira directamente al sol “porque si no te fríes”, lo cual, según Miralles, está basado en un fenómeno real: la retinopatía solar. Este es un daño ocular que se produce al observar el sol sin la protección adecuada, especialmente en eventos como eclipses solares. El doctor ha destacado que, aunque este daño suele ser transitorio, puede ser severo en algunos casos, y ha añadido que “no son las gafas de sol normales y corrientes” las que protegen de este tipo de situaciones.

“En este caso, la ciencia está de acuerdo con lo que dice Marcos Llorente. La exposición directa al sol sin protección puede provocar quemaduras en los fotorreceptores de la retina, lo que puede disminuir la visión temporalmente”, explicó Miralles.

Gafas con filtro de luz azul

Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, IA, protección
Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, IA, protección digital, vigilancia, biometría, defensa de datos, seguridad en redes, privacidad, sistemas de control, ciudades inteligentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos que se tocó en la entrevista fue el uso de gafas con filtro de luz azul, un tema que ha ganado popularidad en los últimos años debido a la creciente preocupación por la exposición prolongada a las pantallas electrónicas. Llorente opinó que las gafas de luz azul son innecesarias. “Fuera nada, las rojas cuando se hace de noche”, comentó el futbolista, refiriéndose a las gafas con filtro de luz azul y su uso en situaciones nocturnas.

El doctor Miralles, por su parte, ha puntualizado que, aunque no existen estudios concluyentes que demuestren que la luz azul emitida por las pantallas cause daño directo a la retina en adultos, sí hay ciertos beneficios para aquellas personas con problemas para conciliar el sueño. “La Sociedad Española de Oftalmología aclaró hace unos años que, aunque no hay evidencia sólida de que la luz azul cause daño en la retina, algunas personas pueden experimentar mejoras en la calidad del sueño usando gafas con filtro de luz azul”, explicó el experto.

Además, Miralles ha resaltado que las gafas rojas son más eficaces para filtrar la luz azul que las amarillas, lo que justificaría su uso durante la noche si se busca mejorar la conciliación del sueño. “Si te funcionan bien y te benefician, sigue usándolas”, añadió el doctor, haciendo hincapié en que la respuesta a este tipo de productos puede variar de una persona a otra.

Temas Relacionados

Marcos LlorenteOftalmólogoOftalmologíaTikTokEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sonia Monroy comunica la muerte de su hermana con un desgarrador mensaje: “Cuidaré de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío”

Tan solo unas horas después de desvelar la enfermedad de su hermana, la televisiva ha anunciado su fallecimiento a través de sus redes sociales

Sonia Monroy comunica la muerte

La reacción de Alejandro Albalá al verse en el espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: “Tengo pellejo”

El gaditano tuvo que dar el último adiós al resto de sus compañeros y ya ha puesto rumbo a España

La reacción de Alejandro Albalá

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

En el caso analizado, la medida tuvo un carácter meramente accidental y limitado a dos meses, sin afectar a la jornada anual ni al número total de guardias realizadas

Un conductor de ambulancia trabaja

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

Se puede exigir en los casos en que el mal estado de la vivienda afecte a los demás propietarios

Estas son las obras a

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

El presidente del Gobierno mantiene que este porcentaje es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN

Pedro Sánchez defiende las “relaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de ambulancia trabaja

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

Un padre mantiene la custodia compartida de su hijo y el uso de la vivienda familiar, aunque por su trabajo tenga que delegar parte del cuidado a los abuelos

ECONOMÍA

Estas son las obras a

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un escaso 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell deciden acudir a la OPA del BBVA

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno plantea subir las cuotas de todos los autónomos para el inicio de 2026”

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20