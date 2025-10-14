El oftalmólogo Vicente Miralles responde al futbolista Marcos Llorente sobre su negocio de gafas y teorías sobre la luz: “Le pasa a quienes miran los eclipses solares sin protección”

El oftalmólogo Vicente Miralles responde al futbolista Marcos Llorente sobre su negocio de gafas y teorías sobre la luz. (TikTok)

Tras la reciente polémica ocasionada por las declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, han sido muchos los expertos que han opinado acerca de sus “conspiraciones”. Entre ellas, una de las más populares es su teoría sobre los rayos de sol, que según el centrocampista, no afectan negativamente ni a la piel ni los ojos. El oftalmólogo Vicente Miralles ha querido responder a estas cuestiones, tras haber recibido propuestas de sus seguidores en TikTok. En su vídeo, el experto desglosa y corrige las afirmaciones de Llorente, siempre basándose en la evidencia científica.

Llorente, quien se muestra completamente en contra del uso de gafas de sol, asegura que nunca las utiliza y que las personas no deberían llevarlas. En su intervención en El Partidazo de COPE, el futbolista comentó: “No, no uso gafas de sol. Para mí, no se deberían llevar. No estás dejando que a los ojos les entren los rayos necesarios”. Esta declaración generó diversas reacciones, entre ellas la de Miralles, quien, como experto en oftalmología, aclaró la postura científica sobre este tema.

El doctor Vicente Miralles, al respecto, ha indicado que la ciencia no está de acuerdo con la postura de Llorente. “Aunque es cierto que la luz natural ayuda a sincronizar el ritmo circadiano y que pasar más tiempo al aire libre puede disminuir la incidencia de miopía en niños, esto no significa que debamos prescindir de la protección contra la radiación ultravioleta (UV)”, afirmó Miralles. Según el experto, las gafas de sol homologadas y con filtros adecuados protegen a los ojos de los daños provocados por la radiación UV, que puede causar patologías como el pterigium o la pingécula, enfermedades cuyos factores de riesgo están bien documentados en la literatura científica.

Además, el experto ha añadido que aparte de la protección que brindan contra los daños oculares a largo plazo, las gafas de sol también ayudan a reducir el deslumbramiento y la incomodidad visual, algo importante para muchas personas, sobre todo en condiciones de mucha luz.

La retinopatía solar y el uso de gafas en condiciones extremas de luz

Un modelo pensado para deportistas exigentes, con funciones avanzadas. (Meta)

El futbolista además declaró que nunca mira directamente al sol “porque si no te fríes”, lo cual, según Miralles, está basado en un fenómeno real: la retinopatía solar. Este es un daño ocular que se produce al observar el sol sin la protección adecuada, especialmente en eventos como eclipses solares. El doctor ha destacado que, aunque este daño suele ser transitorio, puede ser severo en algunos casos, y ha añadido que “no son las gafas de sol normales y corrientes” las que protegen de este tipo de situaciones.

“En este caso, la ciencia está de acuerdo con lo que dice Marcos Llorente. La exposición directa al sol sin protección puede provocar quemaduras en los fotorreceptores de la retina, lo que puede disminuir la visión temporalmente”, explicó Miralles.

Gafas con filtro de luz azul

Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, IA, protección digital, vigilancia, biometría, defensa de datos, seguridad en redes, privacidad, sistemas de control, ciudades inteligentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos que se tocó en la entrevista fue el uso de gafas con filtro de luz azul, un tema que ha ganado popularidad en los últimos años debido a la creciente preocupación por la exposición prolongada a las pantallas electrónicas. Llorente opinó que las gafas de luz azul son innecesarias. “Fuera nada, las rojas cuando se hace de noche”, comentó el futbolista, refiriéndose a las gafas con filtro de luz azul y su uso en situaciones nocturnas.

El doctor Miralles, por su parte, ha puntualizado que, aunque no existen estudios concluyentes que demuestren que la luz azul emitida por las pantallas cause daño directo a la retina en adultos, sí hay ciertos beneficios para aquellas personas con problemas para conciliar el sueño. “La Sociedad Española de Oftalmología aclaró hace unos años que, aunque no hay evidencia sólida de que la luz azul cause daño en la retina, algunas personas pueden experimentar mejoras en la calidad del sueño usando gafas con filtro de luz azul”, explicó el experto.

Además, Miralles ha resaltado que las gafas rojas son más eficaces para filtrar la luz azul que las amarillas, lo que justificaría su uso durante la noche si se busca mejorar la conciliación del sueño. “Si te funcionan bien y te benefician, sigue usándolas”, añadió el doctor, haciendo hincapié en que la respuesta a este tipo de productos puede variar de una persona a otra.