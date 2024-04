Alberto Barroso, óptico-optometrista: “Llevar unas gafas de sol sin la suficiente protección ultravioleta es peor que no llevar nada”

Gafas de sol en el mostrador de una óptica (Shutterstock)

En ocasiones, cuando afirmamos que la salud es lo primero (porque sin ella, poco importa lo que viene detrás), tendemos a pensar en enfermedades de algunos órganos y sistemas concretos de nuestro cuerpo: el corazón, el estómago, los pulmones... ¿Cuántas veces pensamos en nuestros ojos si hablamos de salud? Probablemente, menos de lo que deberíamos a pesar de que su incidencia es significativamente alta.

En España, tres de cada cuatro personas tienen algún problema de salud visual, lo que representa el 76% de la población, según los datos que aporta el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO). Entre las afecciones más comunes se encuentran la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Los ópticos-optometristas son los encargados de prescribir y proporcionar productos sanitarios como las gafas, las lentes de contacto, prótesis oculares... con las que poder corregir defectos de la visión. Alberto Barroso Rubio es vicepresidente del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) y en una entrevista para Infobae España ofrece una serie de trucos para potenciar nuestra higiene visual.

Pregunta: ¿Qué hábitos podemos seguir para cuidar nuestra salud visual?

Respuesta: El primero y principal es hacerse una revisión visual una vez al año. En esa revisión el óptico-optometrista le recomendará los hábitos diarios personalizados en función del estado visual, trabajo, aficiones... de cada persona. De forma general podemos decir que es muy importante sobre todo para usuarios de pantallas, además de esa revisión periódica, cuidar la distancia de trabajo, intentando que no sea muy próxima al ojo; hacer descansos cada poco tiempo mirando a lo lejos unos segundos; parpadear a menudo para que el ojo se hidrate; tener una correcta iluminación, suficiente pero que no dé reflejos; si es usuario de lentes de contacto seguir los consejos de uso y limpieza y el calendario de revisiones que le recomendó su óptico-optometrista cuando le adaptó las lentes de contacto; y usar una gafa de sol de calidad.

Alberto Barroso, vicepresidente del Colegio Nacional Ópticos-Optometristas (Foto cedida)

P: ¿Cuáles son las diferencias entre unas gafas de sol polarizadas y unas no polarizadas?

R: Una gafa de sol polarizada es una gafa de sol “normal” a la que se le ha añadido un filtro polarizado que solo deja pasar la luz en un plano, evitando los deslumbramientos que ocasionan los brillos que se reflejan en distintas superficies, como el asfalto, el agua, la nieve, superficies metálicas, etc. Tanto las gafas sin polarizar como las polarizadas deben tener el 100% de absorción de la luz ultravioleta. El polarizado lo que consigue es eliminar esos reflejos molestos que nos deslumbran. Pero hay que advertir que las gafas polarizadas pueden hacer que no se vea con calidad algunas pantallas, principalmente antiguas, de relojes, móviles, cámaras de fotos, etc.

P: ¿Qué riesgos para la salud visual puede tener llevar unas gafas de sol no polarizadas?

R: Hay dos riesgos principales: los que provocan la mala calidad de la lente y los que provocan la mala calidad del filtro solar de la gafa. Si la lente es de mala calidad, puede tener aberraciones, deformaciones, incluso graduación residual, y provocará visión borrosa, sensación de mareo, dolor de cabeza, cansancio visual, etc. Si el filtro no protege el 100% de la radiación ultravioleta —e infrarroja, que es la gran olvidada— llegará a todas las estructuras oculares (párpado, cornea, cristalino, retina...) un exceso de radiación que provocará distintas afecciones desde conjuntivitis, queratitis, aceleración de las cataratas, hasta quemaduras irreversibles en retina.

Aunque parezca mentira, llevar unas gafas de sol sin la suficiente protección UV es peor que no llevar nada. Si no llevamos gafa de sol, la pupila se contrae y deja pasar poca luz; si llevamos gafas de sol de mala calidad, al quitarnos claridad, la pupila se dilata para que entre toda la luz posible y con ella toda la radiación UV e infrarroja al interior de nuestros ojos, provocando todo lo dicho anteriormente. La mejor manera de estar seguros de que llevamos unas gafas de sol homologadas en cuanto a calidad de la lente y el filtro solar es adquirirlas en establecimientos de óptica.

P: ¿Es preferible utilizar gafas o lentillas?

R: Ante todo, hay que decir que no son excluyentes. Es más, son y deben ser complementarias. Las dos son productos sanitarios que deben ser adaptados personalizadamente. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, aunque, si bien, los inconvenientes de las gafas son solamente estéticos o de molestias por llevar algo en la cara, los posibles inconvenientes de las lentillas pueden ser graves si no se han adaptado por el óptico-optometrista.

Para llevar lentes de contacto es imprescindible un examen optométrico que incluye, entre otras cosas, la cantidad y calidad de lágrima, la medida de la curvatura corneal, los hábitos del futuro usuario, la graduación, los párpados y el parpadeo, y un periodo de prueba en el que su óptico-optometrista le enseñara a poner y quitar, la rutina de limpieza, las horas de uso, etc. Ya existen lentes de contacto para prácticamente todas las graduaciones, tanto de lejos como progresivas, por lo que son una muy buena opción frente a las gafas, pero siempre siguiendo los consejos de su óptico-optometrista.