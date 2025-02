¿Funcionan realmente las gafas con filtro de luz azul?

Gafas filtro azul (Adobe Stock)

Los dispositivos electrónicos forman parte de nuestra vida diaria. En España, los usuarios dedican alrededor del 35 % de su tiempo, unas 5 horas y 45 minutos diarias, a consultar pantallas de ordenadores y teléfonos móviles, según un estudio publicado por Electronics Hub (2023). Así, esto es algo que puede tener un impacto directo en la salud ocular.

Aunque aún no hay evidencia concluyente sobre los efectos a largo plazo de esta sobreexposición, algunos expertos advierten que podría ser perjudicial, mientras que otros consideran que su impacto no es mayor que el de la luz solar. Lo que sí está demostrado es que mirar pantallas a corta distancia exige un esfuerzo prolongado de la musculatura ocular, lo que puede derivar en astenopía o fatiga visual. Esta condición, caracterizada por escozor, enrojecimiento y sequedad ocular, provocada en gran parte por la reducción del parpadeo al fijar la vista, puede ser muy molesta. En este contexto, y para evitar los posibles efectos adversos del uso de las pantallas, hay quien recomienda tomar medidas preventivas. Una de ellas es el uso de gafas con filtro de luz azul.

Qué son las gafas con filtro de luz azul

Las gafas con filtro de luz azul están diseñadas para reducir la exposición a la luz emitida por pantallas de ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. Este tipo de iluminación, presente también en fuentes LED, se asocia con la fatiga visual digital y el cansancio ocular tras un uso prolongado.

El filtro incorporado en estas gafas bloquea o atenúa la luz azul-violeta, la de mayor energía dentro del espectro visible. Aunque su efectividad sigue siendo debatida entre especialistas, algunos estudios sugieren que pueden mejorar el confort visual y reducir la tensión ocular en quienes pasan varias horas frente a pantallas.

Disponibles con o sin graduación, estas gafas pueden incluir tratamientos adicionales, como protección UV y antirreflejante. No obstante, aunque cada vez son más populares, hay quien continúa preguntándose si son realmente efectivas.

¿Sirven realmente gafas con filtro de luz azul?

Tal y como publicó en 2023 el periódico The New York Times, se necesitan más estudios para saber la efectividad real de este tipo de lentes. No obstante, por lo que se sabe hasta el momento, no parece que cumplan con sus expectativas. Por lo menos, esta es la conclusión del estudio 'Lentes oftálmicas con filtro de luz azul para el rendimiento visual, el sueño y la salud macular en adultos‘(2023)

De esta forma, las gafas con filtro de luz azul pueden no generar una diferencia clínicamente significativa en la fatiga visual a corto plazo en comparación con lentes sin este filtro. “No estamos muy seguros de si las lentes con filtro de luz azul afectan el estado de alerta diurno en relación con las lentes que no lo hacen”, señala. La investigación encontró que los datos disponibles son limitados, ya que muchos ensayos no incluyeron información cuantitativa suficiente o tuvieron períodos de seguimiento cortos. Tampoco se identificaron pruebas claras sobre su impacto en la calidad del sueño, la salud ocular o la percepción del color.

En general, la evidencia recopilada no respalda la prescripción de estas lentes para reducir la fatiga visual o mejorar la agudeza visual. De igual modo, los posibles beneficios en el sueño siguen siendo inciertos.