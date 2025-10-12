Sonia Díaz Rois, mentora y coach experta en gestión de ira: “El enfado en la cocina y en la vida cotidiana suele esconder necesidades más profundas”

Sonia Díaz Rois, mentora y coach experta en gestión de ira.

En muchas casas, la cocina es el corazón del hogar: un lugar de encuentro, de cuidado, de rutina y de expresión. Sin embargo, también puede convertirse en un campo de batalla emocional donde los enfados más intensos brotan sin previo aviso. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tienen estos espacios cotidianos que nos llevan tan fácilmente al límite?

La coach y mentora Sonia Díaz Rois lo tiene claro: la cocina y otros lugares comunes del hogar son escenarios donde se cruzan varios factores que nos predisponen al conflicto. “Muchas de las personas con las que estoy trabajando me han traído anécdotas de enfados en la cocina”, cuenta la experta en gestión de la ira. Y no es casualidad.

Uno de los principales detonantes es la invasión del espacio personal, algo que, aunque parezca insignificante, tiene un gran peso emocional. “El hecho de ser más o menos territoriales. El querer nuestro espacio, como: ‘Este metro y medio es mío’ o ‘estos dos metros son míos en este momento y que nadie me perturbe’, suele ser bastante motivo de enfado”, explica. En lugares compartidos, como cocinas integradas en el salón, las tensiones se agravan: olores, ruidos y distracciones dificultan la concentración y pueden percibirse como intrusiones.

Además, la cocina suele ser un escenario donde las personas intentan ayudar… pero no siempre esa ayuda es bienvenida. Sonia recuerda el caso de una mujer que, al intentar volcar la sopa en la olla, recibió la ayuda de su pareja, lo que acabó en un pequeño desastre: “Salpicó la cocina. Claro, y ella ya se puso nerviosa: ‘¿Pero qué haces? Que estamos manchando todo’”. Lo que podría haber sido un momento de colaboración se convierte en una chispa para el enfado. “Perdemos el foco de la buena intención de la otra persona que ha venido a ayudarnos y nos centramos en que es un desastre, que ya se acaba el mundo”.

Aquí entra en juego otro factor: el desgaste emocional acumulado a lo largo del día. Sonia lo explica con claridad: “Suelen ocurrir estos momentos a última hora del día, cuando estamos más cansados, cuando necesitamos ese ratito de ‘voy bajando revoluciones’. Nuestra autorregulación emocional muchas veces no está ya tan predispuesta porque hemos estado tragando y aguantando todo el día”. La falta de energía para sostener conversaciones conscientes hace que pequeñas situaciones se conviertan en explosiones.

Y a esto se le suman variables fisiológicas como el hambre, que no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. “Cuando nos baja la glucosa, el neocórtex, el que más nos ayuda hoy en día a vivir en el siglo en el que estamos, como que se deja cortocircuitar muchísimo antes. Le falta energía”, dice. En ese estado, “las amígdalas nos ganan terreno” y actuamos sin medir consecuencias. El clásico “estoy que muerdo” cobra entonces un significado literal.

Todo esto apunta a una verdad esencial: el enfado en la cocina —y en la vida cotidiana— a menudo esconde necesidades más profundas. “Muchas veces lo confundimos, echamos balones fuera, echamos la culpa a los demás y realmente está escondiendo algo que para nosotros es importante y una necesidad que normalmente está quedando desatendida”, afirma Sonia. Un conflicto por una sartén sin limpiar o una puerta del microondas mal cerrada puede ser solo la superficie de una tristeza más grande o de una sensación de soledad no compartida.

Entonces, ¿cómo transformamos este enfado destructivo en algo útil? Sonia propone un enfoque de autoconocimiento: “Permítete enfadarte. Pero una vez que te has enfadado, observa qué es lo que realmente te ha enfadado y qué es lo que realmente tenías que haber gestionado”. Porque, como insiste, no es lo mismo decir “siempre haces lo mismo” que expresar: “Me siento sola y me gustaría encontrar un momento para los dos”.

Incluso en la dinámica familiar, tendemos a dejar de mirar al otro con curiosidad y nos instalamos en el piloto automático. Sonia lanza una metáfora reveladora: “Pregúntale: ‘¿Cuál es la manzana que más te gusta a ti?’ [...] Porque si yo me creo un avatar de esas personas con las que convivo y ese avatar es el que siempre pienso encontrarme en la cocina, eso no va a cambiar nunca”.

La cocina no tiene por qué ser solo un lugar de conflicto. Puede ser también un espacio para el crecimiento, la escucha y la transformación si aprendemos a ver más allá de la superficie. Como concluye la experta: “Permitir que los demás cambien también es muy importante para seguir manteniendo esa armonía”.