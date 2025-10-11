España

Receta de pollo con piña al estilo oriental, un clásico de la cocina asiática para una cena fácil y diferente en casa

La suavidad de la carne, el frescor de la fruta fresca y la intensidad de la salsa se unen para un bocado riquísimo y muy original que podemos disfrutar por sí solo o con una guarnición de arroz

Ana Plaza

Pollo con piña al estilo
Pollo con piña al estilo asiático. (Adobe Stock)

La combinación de sabores dulces y salados es una de las más buscadas en la cocina, un contraste que hace la boca agua solo de pensarlo. Una de las formas más ricas de disfrutar de este es con un buen plato de pollo con piña, un clásico de los restaurantes asiáticos que queda delicioso si nos atrevemos a prepararlo en casa.

El paso a paso no puede ser más sencillo. Cocinaremos unos jugosos contramuslos de pollo, que aderezaremos con una salsa casera a base de salsa de soja, salsa de ostras, vinagre, azúcar moreno, kétchup y maicena. Acompañaremos esta proteína con trozos de piña y también con algunas verduras, como el pimiento rojo y la cebolla. Normalmente, esta receta se prepara en un wok, un tipo de sartén que permite cocinar los ingredientes a fuego alto en un periodo corto de tiempo. Como lo más común es no contar con una de estas herramientas en casa, podemos utilizar una sartén profunda y subir el fuego para conseguir un resultado similar.

Receta de pollo con piña al estilo asiático

Para preparar pollo con piña al estilo asiático, saltearemos cubos de pollo previamente marinados y los combinaremos con piña, pimiento y cebolla, todo bañado en una salsa agridulce realzada con salsa de soja, vinagre, azúcar y un toque de jengibre. El resultado es un plato de contrastes: la suavidad de la carne, el frescor de la fruta y la intensidad de la salsa se unen para un bocado riquísimo y muy original.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Total: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 g de contramuslo de pollo, cortado en cubos
  • 1 taza de piña fresca en cubos (puede usarse piña enlatada, bien escurrida)
  • 1 pimiento rojo, cortado en tiras
  • 1 cebolla mediana, cortada en trozos grandes
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 trozo de jengibre fresco (2 cm), picado finamente
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de salsa de ostras
  • 2 cucharadas de vinagre de arroz o vinagre blanco suave
  • 2 cucharadas de azúcar moreno o miel
  • 1 cucharada de ketchup
  • 1 cucharadita de maicena (fécula de maíz), disuelta en 2 cucharadas de agua
  • 2 cucharadas de aceite vegetal (sésamo o girasol)
  • Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer pollo con piña al estilo asiático, paso a paso

  1. Marina los cubos de pollo con 1 cucharada de salsa de soja, sal y pimienta por 10-15 minutos.
  2. Prepara la salsa mezclando la salsa de soja restante, salsa de ostras, vinagre, azúcar moreno, ketchup y la maicena disuelta en agua.
  3. Calienta el aceite en un wok o sartén grande a fuego medio-alto. Añade el ajo picado y el jengibre, salteando unos segundos hasta que desprendan aroma.
  4. Incorpora el pollo y saltea hasta dorarlo ligeramente (aún no debe estar completamente hecho).
  5. Añade la cebolla y el pimiento, salteando durante dos o tres minutos.
  6. Incorpora la piña y saltea junto con los vegetales y el pollo dos minutos más.
  7. Vierte la salsa preparada y cocina removiendo hasta que espese y el pollo esté cocido (la textura de la salsa debe ser brillante y ligeramente espesa).
  8. Corrige de sal si es necesario y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de tres a cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 270 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 27 g
  • Azúcares: 13 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en recipiente hermético en refrigerador durante hasta tres días. No se recomienda congelar debido a la textura de la piña y las verduras.

