Lola Lolita arremete contra ‘El Hormiguero’ en ‘La Revuelta’: “Si puedo ser su hija y me están poniendo a parir”

La influencer ha sido bautizada por el presentador como la líder de su gremio. / Captura de pantalla

La creadora de contenido Lola Lolita ha compartido en su intervención en La Revuelta el momento en el que decidió acudir a terapia como consecuencia del aumento de insultos y comentarios de odio recibidos a través de redes sociales. Este momento coincidió con el fin de su participación durante seis meses en El Hormiguero, donde contaba con una sección propia.

En el espacio de TVE, la influencer con diez años de trayectoria en plataformas digitales, ha detallado ante las cámaras la presión y el impacto personal que supuso enfrentarse a una corriente de críticas procedente de un público mucho más amplio y adulto del que estaba acostumbrada. “Entiendo que no puedo gustar a todo el mundo, pero un poco de educación”, ha reiterado, pero “si puedo ser su hija y me están poniendo a parir”.

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A partir de entonces, según ha relatado tanto en el espacio presentado por David Broncano en La 1 como a RTVE, comenzó a recibir “muchísimos insultos” de personas de “40, 50 o 60 años”, un perfil demográfico que hasta entonces no formaba parte de sus seguidores ni de sus detractores, y que le empujó a solicitar ayuda profesional en la figura de un psicólogo. La reacción ante estos ataques ha marcado un antes y un después en la forma de afrontar las críticas relacionadas con su exposición pública en redes sociales.

La joven influencer ha asegurado durante la conversación que la presencia de “muchísimo odio” en internet le resulta especialmente llamativa si se compara con sus comienzos, cuando “todo era de color de rosa”. “Me da un poco de pena, hay muchísimo hate, a mí me han dicho de todo”, ha afirmado Lola Lolita en declaraciones recogidas por revista Hola, remarcando que el entorno digital se ha vuelto más hostil en los últimos años, una tendencia que se ha acelerado en su caso tras su experiencia en el programa de Antena 3.

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La influencer habla de salud mental en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

La superación personal y los cambios en la actitud de Lola Lolita marcan su paso por ‘La Revuelta’

La reacción al aluvión de críticas recibidas durante su presencia en El Hormiguero llevó finalmente a Lola Lolita a iniciar un proceso de apoyo psicológico. “Empecé con el psicólogo, algo que no había hecho nunca y que me ha venido muy bien”, ha afirmado la propia protagonista en La Revuelta. A la pregunta de Broncano sobre si ese paso llegó “a raíz de eso”, la influencer lo ha confirmado: “Sí, justo, es psicólogo y terapeuta y me ha venido muy bien, la verdad. Siempre me he reforzado con amigos y familia, pero me ha ido bien la ayuda profesional”.

El testimonio integra una autocrítica sobre su etapa televisiva, afirmando que “hacía una sección que… De dónde no hay, no se puede sacar, pero ahí estaba”, en referencia a su desempeño en El Hormiguero, como ha expresado también en su entrevista en La Revuelta y que ha hecho reír al propio Broncano. Aunque Lola Lolita asume que la experiencia “fue guay” y que “aprendí bastante”, ha dejado clara la dificultad de afrontar el “bache derivado de su vida en redes”.

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La creadora de contenido ha regresado a la cadena pública tras más de dos años sin asistir a un programa de Broncano, ocasión en la que también ha participado para promocionar la tercera edición de su festival LolaLolitaLand. Se detalla que ha sido en este contexto donde la joven comunicadora ha subrayado que “siempre vuelve donde ha sido feliz”, concluyendo su intervención con la grabación de un vídeo junto al presentador para sus redes sociales.

La periodista y escritora Clara Nuño analiza el cambio en el modelo de influencia social, argumentando que los influencers se han convertido en la "teletienda" moderna, desplazando a figuras del mundo de la cultura como actores y actrices.

El relato de Lola Lolita en La Revuelta sitúa el foco sobre los efectos del odio digital en figuras públicas y subraya la necesidad de recursos profesionales para afrontar este fenómeno. El origen y desarrollo de este punto de inflexión personal ha sido documentado y citado por RTVE, haciendo visible una realidad que experimentan muchos creadores de contenido en la actualidad.

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