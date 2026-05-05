España

Salvamento Marítimo rescata a 97 migrantes cercanos a las costas de El Hierro: hay 20 menores, entre ellos bebés

El servicio de emergencia ha localizado un cayuco a 63 kilómetros de la costa de la isla canaria con migrantes que necesitaban de atención médica

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Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. (Salvamento Marítimo / Europa Press)
Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. / Salvamento Marítimo

Un cayuco en ruta hacia Canarias ha sido localizado por Salvamento Marítimo la tarde de este lunes a unos 63 kilómetros al sureste de El Hierro, después de que la embarcación emitiera una llamada de auxilio por problemas en el motor. Entre las personas rescatadas destaca la presencia de menores, algunos de ellos bebés, en una travesía que ha supuesto, según relataron los propios ocupantes tras llegar a tierra, un viaje de nueve días desde Banjul, capital de Gambia.

De acuerdo con el recuento realizado por los servicios de emergencia que atendieron a los supervivientes tras el desembarco en La Restinga, en el grupo viajaban 97 inmigrantes, entre ellos 47 mujeres y 20 menores, varios de estos últimos con pocos meses de vida. La operación, coordinada por Salvamento Marítimo y ejecutada principalmente por la Salvamar Diphda, ha contado además con la participación del helicóptero Helimer 205 y de la Salvamar Menkalinan, desplazada desde Tenerife. El medio Canarias 7 ha confirmado estos datos y señalado que tres de los menores han precisado traslado al Hospital de la isla para recibir atención médica.

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El estado de los menores rescatados ha obligado su traslado al hospital insular

El rescate arrancó tras recibir Salvamento Marítimo una llamada de auxilio desde la embarcación a las 16.24 horas del lunes, momento en el que se activó el dispositivo de urgencia y las unidades de intervención pusieron rumbo al punto de localización, según ha indicado Agencia EFE. La antena del pueblo herreño de San Andrés fue la que captó la alerta, coordinándose desde allí la intervención. En la operación se movilizaron, además de los dispositivos marítimos, un helicóptero especializado.

Las personas rescatadas de la embarcación son 97 inmigrantes, destacando igualmente que la cifra de menores incluye a varios bebés y a niños de muy corta edad. Tras desembarcar en La Restinga, los equipos de emergencia han constatado la precaria situación de algunos de los pequeños, cuya estabilidad hizo necesario el traslado de tres de ellos al hospital insular.

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La peligrosa ruta de los 97 migrantes: 1.600 kilómetros de navegación

Una constante en todos los relatos es la combinación de perfiles vulnerables a bordo del cayuco: mujeres y menores, incluidos bebés, componían una parte sustancial del grupo. El origen de la travesía es otro punto confirmado por los testimonios recogidos tras el desembarco y publicado por las distintas agencias de comunicación y medios locales: procedían de tres países africanos, en concreto, Gambia, Senegal y Guinea, y afirman haber zarpado en dirección a Canarias desde la capital gambiana, Banjul. Esta travesía supone cubrir una distancia aproximada de 1.600 kilómetros de navegación hasta la isla canaria.

Rescatan a 15 ocupantes de un cayuco al sur de El Hierro en el que había tres cadáveres.

Aunque las cifras de ocupantes varían levemente según las fuentes, todas coinciden en la extrema vulnerabilidad del pasaje y en la peligrosidad de la ruta emprendida. La intervención de Salvamento Marítimo, apoyada por el helicóptero y otras unidades marítimas, ha sido determinante para garantizar la llegada a puerto de las personas rescatadas y la atención inmediata a los casos críticos, especialmente entre los menores.

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