Berto Romero lanza una declaración de amor en ‘La Revuelta’: “Para que se muera de vergüenza”

El cómico catalán ha acudido al programa de RTVE para promocionar 'Pizza Movies', película que protagoniza junto a 'Pizza Movies'. / Captura de pantalla

Otra noche en La Revuelta y una noche más en la que ha acudido Berto Romero (Cardona, 51 años) como invitado al programa de RTVE: el cómico ya ha visitado a David Broncano, ya sea en su etapa en Movistar+ o en la televisión pública, hasta en once ocasiones. “Eres la persona que más veces ha venido”, ha rematado el presentador al introducir al también actor de teatro y televisión. Romero estará, además, en la noche del martes con Marc Giró, en el programa de La Sexta Cara al show, junto a su compañera de profesión Judit Martín.

Berto Romero, quien lleva la sorna por bandera, ha acudido al programa para promocionar la película que ha protagonizado junto a Martín, Pizza Movies (Carlo Padial, 2026). Una comedia donde lo excepcional es que “los protagonistas se quieren todo el rato”, según ha contado Romero, y es además el primer papel protagonista de su compañera de reparto, la cómica Judit Martín.

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La película cuenta la historia de una pareja que, además del amor que se profesan, deciden montar una pizzeria. Al ser ella crítica de cine en la ficción, decide que sus pizzas rememoren las mejroes cintas de la historia del cine. “Que pase la pizza”, ha anunciado Romero para mostrar gráficamente la trama de su filme, cuyo estreno coincide con la festividad madrileña de San Isidro, el próximo 15 de mayo.

El cómico catalán es el invitado que ha acudido en más ocasiones al programa presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

Berto Romero, el antes (una nariz adolescente) y el después (una herencia con chiste)

Durante la intervención, el cómico ha abordado el modo en que ha preparado la tramitación de su herencia, explicando con naturalidad y detalle que sus hijos dispondrán de un sobre con toda la documentación necesaria, depositado en una notaría. Al mismo tiempo, el humorista ha destacado el tono sarcástico y resignado con el que ha resuelto este aspecto, siguiendo la línea de humor ácido que le define en público.

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El programa ha reservado espacio tanto para la autoironía como para la reflexión personal. Berto Romero, bromeando sobre su propia imagen, ha recordado su adolescencia y el descubrimiento de uno de sus rasgos más notables: “En el momento en el que estás más inseguro, pum, apareció para echarme una mano”, ha señalado ante el público sobre el protagonismo de su nariz. Con tono humorístico, ha compartido que durante largos años pensó que la imagen de su perfil era fruto de un efecto óptico, guardando siempre la esperanza de que fuera un simple truco de la fotografía.

La emisión también ha repasado la reciente participación de Jordi Évole en el programa, situación que ha servido a Romero para relatar cómo fue testigo de un episodio de cataplexia del periodista. En palabras de Berto Romero, la escena fue descrita con una combinación de inquietud y sarcasmo: “Se quedaba un poco muñeco, como en un hilo”. Igualmente, Romero ha bromeado sobre la puesta en escena de La Revuelta y sus elementos recurrentes, haciendo mención explícita a la incomodidad como sello del formato.

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Un intercambio de ironías y confesiones personales entre Berto Romero y Lola Lolita

La irrupción de Lola Lolita, influente creadora de contenido, ha añadido un tono distendido a la segunda mitad del programa. En el primer cruce entre ambos invitados, Broncano ha destacado el cambio de estilo físico de Romero, comentario respondido de manera despreocupada por el propio humorista. El intercambio con la influencer ha continuado con comentarios sobre la imagen y la ironía en torno a los atributos personales: “Es lo principal, porque es lo que llevo por delante”, ha dicho Romero sobre su rostro, a lo que Lola Lolita ha respondido con un elogio a su barba.

En ese ambiente, Broncano ha dado pie a una breve conversación entre ambos, en la que la creadora de contenido ha solicitado a Berto Romero algún consejo personal. “El consejo es no dar consejos. Me dan rabia. Tú haz lo tuyo a tu manera, que te va muy bien”, ha concluido el actor y humorista.

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