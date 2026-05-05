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Hombres G comparte sus manuscritos en exclusiva en ‘El Hormiguero’: “Hay algunas piezas un poco pornográficas”

El vocalista David Summers, junto al resto de la banda madrileña, ha acudido al programa de Antena 3 para promocionar el documental ‘Los mejores años de nuestra vida’

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Pablo Motos y los Hombres G
Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3, junto al vocalista y bajista de Hombres G, David Summers. / Antena 3

La aparición la banda ochentera Hombres G en El Hormiguero ha estado marcada por la exhibición inédita de los cuadernos personales donde el vocalista, David Summers, ha recopilado y mostrado todas las letras escritas a lo largo de los cuarenta años de historia del grupo. Esta intervención ha coincidido con la promoción del documental Los mejores años de nuestra vida, que se estrenará en cines el próximo 8 de mayo y que repasa la trayectoria del grupo madrileño desde sus inicios.

El contenido más singular del encuentro ha sido la presentación en directo de las libretas originales de Summers, que contienen las letras manuscritas, así como piezas inéditas que nunca llegaron a grabarse. El vocalista de Hombres G ha mostrado composiciones datadas en los años 1983 y 1984, detallando que posee varios cuadernos de cada año y que, en su momento, conservaba todo borrador escrito, pasando a limpio solo las versiones definitivas. Entre los borradores enseñados figuraban temas no publicados como Gripe del sábado noche, El enfermo de la torre y Tomasa me persigue, junto a bocetos de primeras versiones de canciones conocidas como La carretera o Milagro en El Congo.

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La visita de Hombres G ha servido también para rememorar anécdotas representativas de la relación entre los miembros del grupo y la evolución de su carrera. Summers ha compartido con el público las raíces de su amistad con Javier Molina y Daniel Mezquita, construida desde la infancia alrededor de la música. Ha relatado que su padre le animó a aprender a tocar la guitarra bajo la premisa: “¿Tú quieres ligar? Pues aprende a tocar la guitarra”.

Hombres G en 'El Hormiguero'
El grupo español nacido en los ochenta acude al programa de Antena 3 al completo. / Captura de pantalla

Hombres G desvela el nombre de varias canciones inéditas y cuál fue el concierto que marcó el inicio del grupo: un desmayo y una rotura

Durante el programa, la banda ha hecho un repaso a episodios clave de su trayectoria, como el proceso de elección de su nombre. Inicialmente se hacían llamar ‘Burguesía Revolucionaria’ y se barajaron otras opciones, incluyendo nombres como ‘Chorizamen de pus’ o ‘Pedo sangriento’, hasta que a pocos días de grabar su primer disco seleccionaron el definitivo: ‘Hombres G’.

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El grupo debutó en los años ochenta y rápidamente se convirtió en referente del pop español, firmando temas como Devuélveme a mi chica, Voy a pasármelo bien o Venecia. Tras una separación temporal durante los años noventa, retomaron su carrera en la década siguiente, un recorrido que ahora plasman en el documental que presentan.

Uno de los relatos más recordados por los integrantes ha sido el concierto de 1984, un evento marcado por imprevistos como el desmayo de Javier Molina y la rotura de la correa del bajo de Summers, lo que no impidió que el público disfrutara y que, finalmente, una discográfica les ofreciera un contrato tras esa actuación. Como ha explicado Rafa Gutiérrez, fue precisamente esa exhibición de espontaneidad la que convenció a los responsables de la discográfica.

La conversación en plató también ha girado en torno a los orígenes de la letra de la canción Voy a pasármelo bien, especialmente sobre la identidad de las mujeres mencionadas en ella. Según ha aclarado Summers, los nombres correspondían a sus parejas y las de sus compañeros de banda en aquel momento, negando que fuera un listado improvisado. Marta era su primera esposa, María del Mar la pareja de Javi, Elena la de Dani y Ana una novia de Rafa.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El propio Summers ha insistido en la relevancia de conservar todo su material de trabajo, mostrando las distintas etapas y estilos desde los primeros borradores hasta versiones definitivas de las canciones. La presencia de letras no editadas, incluyendo algunas piezas de contenido humorístico o incluso subido de tono, ha sido comentada junto a Javier Molina, quien ha afirmado que “hay algunas un poco pornográficas también”.

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