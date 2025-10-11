España

Cómo hacer el mítico pan de gambas chino, tradicionalmente conocido como Keropok: un snack suave y crujiente para acompañar tus comidas

Típico principalmente de Indonesia, Malasia y China, este pan se sirve durante las reuniones festivas junto a platos principales y sopas

Sofia Avendaño

Keropok, pan de gambas tradicional
Keropok, pan de gambas tradicional chino. (Adobe Stock)

El pan chino de gambas, conocido como keropok o krupuk, es uno de los aperitivos más emblemáticos de la cocina asiática. Su textura ligera y su intenso sabor a marisco hacen de estas obleas crujientes un acompañamiento imprescindible en celebraciones familiares, banquetes y restaurantes de China, Malasia o Indonesia. Estas delicias, reconocidas por su expansión en el aceite caliente, despiertan admiración con cada crujido.

Este aperitivo, cuyo nombre tradicional es keropok o krupuk, tiene raíces muy extendidas en el sudeste asiático. Se asociada principalmente a la cocina de Indonesia, Malasia y China, donde se sirven en comidas festivas y junto a platos principales o sopas. Su presencia en las cartas de los restaurantes chinos en todo el mundo lo ha convertido en un producto global, muy apreciado por su versatilidad y por aportar textura única a la mesa. Marida especialmente bien con platos agridulces, pescados y arroces.

Receta de pan chino de gambas (keropok)

La elaboración del keropok se basa en una masa a partir de gambas frescas trituradas y almidón de tapioca, ingredientes que proporcionan el sabor característico y la textura aireada. Su proceso incluye el formado en cilindros, cocción al vapor, secado, y fritura final, lo que da como resultado obleas que se expanden instantáneamente en aceite caliente y quedan muy crujientes.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa y formado: 30 minutos
  • Cocción al vapor: 45 minutos
  • Enfriado y reposo en frío: mínimo 12 horas
  • Secado: 24 a 48 horas (al sol o 4-6 horas en horno bajo)
  • Fritura: 10 minutos

Tiempo total aproximado: 13 a 14 horas (incluyendo refrigeración y secado).

Ingredientes

  1. 250 g de gambas frescas, peladas y desvenadas
  2. 250 g de almidón de tapioca
  3. 1 cucharadita de sal
  4. 1 cucharadita de azúcar
  5. 1/2 cucharadita de pimienta blanca molida
  6. 1 clara de huevo
  7. Agua (solo si es necesario para ajustar la masa)
  8. Aceite vegetal para freír

Cómo hacer pan chino de gambas (keropok), paso a paso

Keropok, pan de gambas tradicional
Keropok, pan de gambas tradicional chino. (Adobe Stock)
  1. Tritura las gambas en un procesador de alimentos hasta obtener una pasta fina.
  2. Mezcla la pasta de gambas con el almidón de tapioca, la sal, el azúcar y la pimienta blanca en un bol grande.
  3. Añade la clara de huevo y mezcla hasta integrar. Agrega un poco de agua solo si la masa resulta seca, buscando una textura firme y homogénea.
  4. Divide la masa y forma cilindros de aproximadamente 3 cm de diámetro.
  5. Envuelve los cilindros en papel film y cuécelos al vapor durante 45 minutos.
  6. Deja enfriar completamente y, a continuación, refrigera los cilindros al menos 12 horas para que endurezcan.
  7. Corta los cilindros en rodajas muy finas, de 1-2 mm de grosor.
  8. Seca las rodajas al sol 1-2 días, o en horno a unos 60 ℃ durante 4-6 horas, hasta que estén completamente secas y quebradizas.
  9. Calienta abundante aceite a 180ºC y fríe las rodajas en tandas pequeñas. Se inflarán en pocos segundos.
  10. Escurre sobre papel absorbente. Sirve los keropok fríos o a temperatura ambiente.

Consejos clave:

  • Cortar finamente las rodajas asegura una fritura rápida y expansión perfecta.
  • Secar completamente antes de freír es imprescindible para la textura crujiente.
  • Controla la temperatura del aceite para evitar que se quemen o queden aceitosos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 60-80 obleas, dependiendo del grosor del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 35-45 kcal por oblea (2-3 g)
  • Grasas: 2-3 g
  • Hidratos de carbono: 4-5 g
  • Proteínas: 1-2 g
  • Sodio: 55-75 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan chino de gambas seco (antes de freír) puede conservarse en un recipiente hermético durante varios meses en lugar fresco y seco. Una vez frito, se recomienda consumirlo en un plazo de 3-5 días para mantener su textura crujiente, guardado en recipiente hermético.

